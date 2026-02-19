होली-मुहर्रम पर अब नहीं रहेगी शराबबंदी, छत्तीसगढ़ सरकार के फैसले से मचा सियासी घमासान

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ सरकार ने अपनी नई आबकारी (एक्साइज) नीति में बड़ा बदलाव करते हुए होली, मुहर्रम और गांधी निर्वाण दिवस पर शराब दुकानों को खुले रखने की अनुमति दे दी है. पहले इन तिथियों पर राज्यभर में पूर्ण रूप से ड्राई डे लागू रहता था और सभी लाइसेंसधारी शराब दुकानें बंद रहती थीं. इस फैसले के बाद राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों के बीच बहस तेज हो गई है.

रायपुर के अधिकारियों के अनुसार, संशोधित दिशा-निर्देशों का उद्देश्य त्योहारों के दौरान उत्पन्न होने वाली प्रशासनिक और व्यावहारिक चुनौतियों का समाधान करना है. पहले धार्मिक और राष्ट्रीय अवसरों पर कानून-व्यवस्था और सामाजिक संवेदनशीलता बनाए रखने के लिए शराब बिक्री पर रोक लगाई जाती थी.

राजस्व बढ़ाने की नई रणनीति

सरकार का कहना है कि यह कदम “नियमों और व्यावहारिक परिस्थितियों के बीच संतुलन बनाने” के उद्देश्य से उठाया गया है. नई नीति के तहत इन विशेष तिथियों पर पाबंदी हटा दी गई है, जबकि कुछ अन्य अवसरों पर ड्राई डे की व्यवस्था बरकरार रहेगी.

फैसले के समर्थकों का तर्क है कि इससे राज्य के राजस्व में वृद्धि होगी. अधिकारियों के अनुसार, प्रमुख त्योहारों के दौरान शराब की मांग सामान्य से अधिक रहती है, जिससे सरकारी आय बढ़ने की संभावना है. साथ ही यह भी कहा गया है कि लाइसेंसधारी दुकानों को खुले रखने से अवैध शराब बिक्री और काला बाज़ारी पर अंकुश लगेगा, क्योंकि ड्राई डे के दौरान ऐसी गतिविधियां बढ़ जाती हैं.

ड्राई डे फैसले पर विवाद, मंत्री ने किया बचाव

राज्य के मंत्री गुरु खुशवंत साहब ने निर्णय का बचाव करते हुए कहा कि “सात ड्राई डे को घटाकर तीन करना बदलते समय के अनुसार लिया गया फैसला है.” उन्होंने कहा कि सरकार सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप नीतियों में बदलाव कर रही है. साथ ही सरकार नशामुक्ति के प्रति जागरूकता अभियान और पदयात्राओं के माध्यम से लोगों को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करने का दावा भी कर रही है.

हालांकि, इस निर्णय की तीखी आलोचना भी हो रही है. विशेष रूप से गांधी निर्वाण दिवस पर शराब बिक्री की अनुमति देने को लेकर कई संगठनों ने आपत्ति जताई है. गांधीवादी समूहों का कहना है कि यह निर्णय महात्मा गांधी के सिद्धांतों और उनके नशामुक्ति के आदर्शों के विपरीत है.

विपक्षी दलों ने भी सरकार पर नैतिक मूल्यों से ज्यादा राजस्व को प्राथमिकता देने का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि यह कदम सामाजिक संदेश को कमजोर कर सकता है.

राज्यभर में व्यापक बहस जारी

घोषणा के बाद राज्यभर में इस मुद्दे पर व्यापक बहस जारी है. जहां समर्थक इसे अवैध शराब कारोबार पर रोक लगाने की व्यावहारिक पहल बता रहे हैं, वहीं विरोधी इसे सामाजिक दृष्टि से चिंताजनक कदम मान रहे हैं. सात से घटाकर तीन ड्राई डे करना और विशेष त्योहारों पर पाबंदी हटाना फिलहाल छत्तीसगढ़ में चर्चा और विवाद का मुख्य विषय बना हुआ है.