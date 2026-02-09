छत्तीसगढ़: नशे में धुत लड़का नाले में फंसा, देर रात मचा हड़कंप, बुलडोजर से किया गया रेस्क्यू

बिलासपुर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. देर रात नशे की हालत में एक युवक नाले के चेम्बर में जा फंसा. घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में अफरा-तफरी मच गई. लोग समझ ही नहीं पाए कि आखिर युवक चेम्बर के अंदर कैसे पहुंच गया.

स्थानीय लोगों ने जब नाले के चेम्बर से किसी के चिल्लाने और कराहने की आवाजें सुनीं तो वे घबरा गए. तुरंत नगर निगम और पुलिस को सूचना दी गई. कुछ ही देर में मौके पर पुलिस और नगर निगम की टीम पहुंच गई और हालात का जायजा लिया.

बुलडोजर बुलाकर चला रेस्क्यू ऑपरेशन

चेम्बर की हालत और युवक की स्थिति को देखते हुए नगर निगम की टीम ने बुलडोजर मंगवाया. कड़ी मशक्कत के बाद चेम्बर को तोड़ा गया. रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए. हर कोई यही दुआ कर रहा था कि युवक सुरक्षित बाहर आ जाए.

सुरक्षित बाहर निकला युवक

करीब काफी देर की मेहनत के बाद युवक को चेम्बर से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. गनीमत रही कि उसे कोई गंभीर चोट नहीं आई और बड़ा हादसा टल गया. मौके पर मौजूद लोगों और अधिकारियों ने राहत की सांस ली.

बाहर निकलते ही युवक ने नशे की हालत में अजीबो-गरीब बयान देने शुरू कर दिए. कभी वह खुद को बिल्कुल ठीक बताता दिखा, तो कभी इधर-उधर की बेबुनियाद बातें करता नजर आया. उसकी हालत देखकर लोग हैरान रह गए.

परिजनों के हवाले किया गया युवक

स्थिति सामान्य होने पर पुलिस और निगम कर्मियों ने युवक को समझाइश दी और उसके परिजनों के हवाले कर दिया. फिलहाल युवक सुरक्षित है. यह घटना एक बार फिर नशे के खतरनाक दुष्प्रभावों की ओर इशारा करती है. शराब न सिर्फ इंसान की सोच पर असर डालती है, बल्कि उसकी जान को भी गंभीर खतरे में डाल सकती है. वक्त रहते संभलना ही सबसे बड़ी समझदारी है.