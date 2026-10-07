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हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'सड़क पर उतरना होगा, यही अंतिम...', CEC के खिलाफ प्रदर्शन पर बोले RJD के सुधाकर सिंह

'सड़क पर उतरना होगा, यही अंतिम...', CEC के खिलाफ प्रदर्शन पर बोले RJD के सुधाकर सिंह

आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने वोटर लिस्ट के मुद्दे पर कहा कि लोगों को सड़कों पर उतरना होगा. उन्होंने देश में अघोषित इमरजेंसी जैसे तमाम आरोप लगाए हैं.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 07 Oct 2026 05:28 PM (IST)
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दिल्ली में SIR और मतदाता सूची को लेकर विपक्षी दलों ने हल्लाबोल प्रदर्शन किया. इस दौरान आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने केंद्र और चुनाव आयोग पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि जिन मतदाताओं को अपना नाम वोटर लिस्ट में सुरक्षित रखना है, उन्हें अब सड़कों पर उतरना होगा. सुधाकर सिंह ने आरोप लगाया कि देश में अघोषित इमरजेंसी जैसे हालात हैं और पुलिस लोगों को सड़क पर उतरने से भी रोक रही है. 

सुधाकर सिंह ने कहा, “आपका नाम वोटर लिस्ट में संकट में है, उसके लिए आपको सड़कों पर उतरना होगा.” उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि वे केवल संबंधित संस्थाओं के पास अपील करने के बजाय सड़क पर उतरकर अपनी आवाज उठाएं. उन्होंने कहा कि यही अंतिम विकल्प रह गया है.

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‘देश में अघोषित इमरजेंसी’

आरजेडी सांसद ने कहा कि देश में अघोषित इमरजेंसी लगा दी गई है. उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस अब उन्हें सड़क पर निकलने से भी रोक रही है. हाल के दिनों में दिल्ली में मतदाता सूची के मुद्दे पर हुए प्रदर्शनों के दौरान पुलिस की ओर से हिरासत और प्रतिबंध लगाए जाने की घटनाएं सामने आई हैं.

‘संसद और जंतर-मंतर तक रास्ता बंद’

सुधाकर सिंह ने कहा कि उनकी लड़ाई केवल संसद तक सीमित नहीं है. उन्होंने कहा कि, “संसद तक हमारी यात्रा नहीं है, वहां ताला लगा दिया गया है. जंतर-मंतर को तालाबंद कर दिया गया है.” उन्होंने आरोप लगाया कि कोई संवैधानिक संस्था विपक्ष से बात नहीं करना चाहती.

‘इस्तीफा होने तक सड़क पर रहेंगे’

सुधाकर सिंह ने कहा कि वे आम लोगों के साथ सड़क पर हैं और तब तक रहेंगे, जब तक उनकी मांग पूरी नहीं हो जाती. हालिया प्रदर्शनों में विपक्षी दलों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग उठाई है. सुधाकर ने कहा कि जब ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं देते हम सड़क पर रहेंगे.

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About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली एक कंसल्टेंट राइटर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य सरकार की नीतियों और क्राइम रिपोर्टिंग में है. उन्हें चुनावी कवरेज का लंबा अनुभव है. उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2019 और 2024 तथा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 और 2022 जैसे महत्वपूर्ण चुनावों को कवर किया है.  
नूरनैन अली साल 2014 से मीडिया क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार और हरियाणा से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग की है. वे टोटल टीवी, रफ्तार न्यूज, एसएमबीसी स्वराज, ईटीवी भारत, वे2न्यूज और लल्लूराम जैसे मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. पत्रकारिता के अलावा उन्हें खाना बनाना, किताबें पढ़ना और सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में देखना पसंद है. वे गजल, कव्वाली और 90 के दशक के हिंदी गानों के भी शौकीन हैं.  
उन्होंने बीए (राजनीति शास्त्र एवं भूगोल) की शिक्षा प्राप्त की है. इसके साथ ही पत्रकारिता एवं विज्ञापन में 2 वर्षीय डिप्लोमा और ग्रामीण विकास में मास्टर्स किया है.  
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Published at : 07 Oct 2026 05:26 PM (IST)
Tags :
Patna News BIHAR NEWS
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