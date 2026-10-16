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हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'राघोपुर नाव हादसा नहीं, हत्या है', तेजस्वी यादव ने CM सम्राट को लिखा खत

'राघोपुर नाव हादसा नहीं, हत्या है', तेजस्वी यादव ने CM सम्राट को लिखा खत

राघोपुर नाव हादसे में 13 बच्चों की मौत के बाद तेजस्वी यादव ने सीएम सम्राट चौधरी को पत्र लिखकर 10 मांगें रखीं. आरजेडी ने सरकारी लापरवाही का आरोप लगाकर कार्रवाई की मांग की.

Written By : परमानंद सिंह |  Updated at : 16 Oct 2026 11:51 AM (IST)
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बिहार के वैशाली जिले के राघोपुर में नाव हादसे को लेकर सियासत तेज हो गई है. नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को पत्र लिखकर 10 मांगें रखी हैं. यह हादसा मंगलवार (13 अक्टूबर 2026) रात राघोपुर के रामपुर श्यामचंद गांव के पास हुआ था. इसमें 13 बच्चों की मौत की बात सामने आई है. तेजस्वी यादव पीड़ित परिवारों से मुलाकात के बाद गुरुवार शाम मुख्यमंत्री को पत्र लिखा. वहीं, आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने इस घटना के लिए सरकार की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया है.

तेजस्वी ने पत्र में राघोपुर की स्वास्थ्य और आपदा व्यवस्था सुधारने की मांग की है. उन्होंने मोहनपुर रेफरल अस्पताल में 48 घंटे के भीतर सभी मेडिकल स्टाफ की तैनाती की मांग की. साथ ही आधुनिक मेडिकल उपकरण और जीवनरक्षक दवाएं उपलब्ध कराने को कहा है. उन्होंने राघोपुर में लाइफ सपोर्ट एंबुलेंस और एंबुलेंस बोट की व्यवस्था करने की भी मांग की है.

यह भी पढ़ें- बिहार में ही मिलेगी नौकरी! जानें क्या है सीएम सम्राट का टारगेट 2030?

आपदा प्रबंधन व्यवस्था मजबूत करने की मांग

तेजस्वी ने आपदा प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की अस्थायी यूनिट स्थापित करने की मांग की है. उन्होंने मृतकों के परिवारों को तीन-तीन डिसमिल जमीन देने की बात भी उठाई है. इसके अलावा हादसे के समय ड्यूटी से गायब रहने वाले अधिकारियों और बचाव कार्य में देरी करने वालों पर कार्रवाई की मांग की है.

शक्ति यादव बोले- यह आपदा नहीं, सरकारी लापरवाही

आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने हादसे को आपदा मानने से इनकार किया. उन्होंने आरोप लगाया कि यह सरकार की गंभीर लापरवाही का मामला है. उन्होंने कहा कि समय पर एंबुलेंस नहीं पहुंची और ऑक्सीजन भी उपलब्ध नहीं हुआ. पास में मोहनपुर रेफरल अस्पताल होने के बावजूद लोगों को जरूरी इलाज नहीं मिल सका. उन्होंने इस मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग की.

स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी सरकार को घेरा

शक्ति यादव ने बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि अस्पतालों में जरूरी सुविधाओं की कमी है. सरकार को इस मामले में जिम्मेदारी लेनी होगी. उन्होंने कहा कि केवल बयान देने से सरकार नहीं चलती. हादसे में जान गंवाने वाले बच्चों के परिवारों को न्याय और जरूरी सहायता मिलनी चाहिए. आरजेडी ने इस घटना को लेकर सरकार की जवाबदेही तय करने की मांग की है.

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About the author परमानंद सिंह

परमानंद सिंह 25 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. कशिश न्यूज़ सहित पटना में कई प्रतिष्ठित चैनलों में काम करने का अनुभव प्राप्त है. बिहार की खबरों पर इनकी पकड़ मजबूत मानी जाती है.  कई एक्सक्लूसिव खबर कर चुके हैं. राजनीति से लेकर क्राइम तक की खबरों में इनकी रुचि है. पांच साल से एबीपी बिहार से जुड़े हैं. डिजिटल विंग के लिए काम कर रहे हैं.
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Published at : 16 Oct 2026 11:51 AM (IST)
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Patna News BIHAR NEWS
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