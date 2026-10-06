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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार सरकार ने प्रीता वर्मा का कार्यकाल बढ़ाया, बनी रहेंगी DGP

बिहार सरकार ने प्रीता वर्मा का कार्यकाल बढ़ाया, बनी रहेंगी DGP

बिहार सरकार ने प्रीता वर्मा को अगले आदेश तक DGP का अतिरिक्त प्रभार संभालने की अनुमति दी है. वह बिहार पुलिस की कमान संभालती रहेंगी.

Written By : शशांक कुमार |  Updated at : 06 Oct 2026 09:41 AM (IST)
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बिहार में पुलिस महकमे से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है. कार्यवाहक DGP प्रीता वर्मा को सरकार ने फिलहाल राहत देते हुए उनके कार्यकाल को आगे बढ़ा दिया है. गृह विभाग की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है. नए आदेश तक प्रीता वर्मा ही बिहार पुलिस की कमान संभालती रहेंगी.

बिहार सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि प्रीता वर्मा को अगले आदेश तक DGP का अतिरिक्त प्रभार संभालने की अनुमति दी गई है. फिलहाल बिहार पुलिस के शीर्ष पद पर कोई बदलाव नहीं होगा और प्रीता वर्मा ही कार्यवाहक DGP के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभाती रहेंगी.

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सरकार के इस फैसले के बाद यह साफ हो गया है कि जब तक DGP को लेकर कोई नया आदेश जारी नहीं होता, तब तक पुलिस विभाग की कमान प्रीता वर्मा के हाथों में ही रहेगी.

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पहले से संभाल रही हैं अहम जिम्मेदारियां

प्रीता वर्मा के पास बिहार पुलिस की DGP की जिम्मेदारी के साथ-साथ गृह रक्षा वाहिनी और अग्निशमन सेवाओं के DG की जिम्मेदारी भी है. ऐसे में उनके पास राज्य की पुलिस व्यवस्था के साथ सुरक्षा और अग्निशमन सेवाओं से जुड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी हैं.

सरकार के नए आदेश के बाद अब वह इन सभी जिम्मेदारियों को आगे भी संभालती रहेंगी. माना जा रहा है कि DGP पद को लेकर सरकार के अगले फैसले तक मौजूदा व्यवस्था ही जारी रहेगी.

बिहार की पहली महिला DGP

प्रीता वर्मा की नियुक्ति इसलिए भी खास है क्योंकि वह बिहार पुलिस के इतिहास में DGP की जिम्मेदारी संभालने वाली पहली महिला IPS अधिकारी हैं. उनके DGP बनने के साथ बिहार पुलिस के शीर्ष पद पर पहली बार किसी महिला अधिकारी की नियुक्ति हुई.

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1991 बैच की IPS अधिकारी हैं प्रीता वर्मा

प्रीता वर्मा 1991 बैच की IPS अधिकारी हैं और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों में शामिल हैं. लंबे प्रशासनिक और पुलिस सेवा के अनुभव के चलते उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिलती रही हैं.

फिलहाल बिहार सरकार ने उन्हें अगले आदेश तक DGP का अतिरिक्त प्रभार संभालने की अनुमति दे दी है. ऐसे में आने वाले समय में सरकार के अगले आदेश तक बिहार पुलिस की कमान प्रीता वर्मा के हाथों में ही रहेगी.

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Published at : 06 Oct 2026 09:41 AM (IST)
Tags :
Bihar Government BIHAR NEWS Preeta Verma
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