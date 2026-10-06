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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार MLC चुनाव: महागठबंधन में महाफूट! 7 सीटों पर RJD-कांग्रेस समेत तीन सहयोगी आमने-सामने

बिहार MLC चुनाव: महागठबंधन में महाफूट! 7 सीटों पर RJD-कांग्रेस समेत तीन सहयोगी आमने-सामने

RJD ने दरभंगा शिक्षक निर्वाचन सीट से कुंवर राय को प्रत्याशी बनाया है, जबकि कांग्रेस की ये सीटिंग है पूर्व अध्यक्ष MLC मदन मोहन झा कांग्रेस प्रत्याशी हैं. CPM ने यहां रामदेव राय को पहले से ही उतारा है.

Written By : शशांक कुमार |  Edited By: निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 06 Oct 2026 08:45 AM (IST)
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बिहार में विधान परिषद चुनाव दिलचस्प होता जा रहा है. यहां विपक्षी महागठबंधन के सहयोगी दल एक-दूसरे के सामने ही खड़े नजर आ रहे हैं. अब आप चाहें इसे फ्रेंडली फाइट कहें या फिर सियासी रणनीति, लेकिन सात सीटों पर सहयोगियों के बीच जंग होना इस चुनाव को और दिलचस्प बना रहा है.

अब दरभंगा स्नातक निर्वाचन सीट पर CPIML ने प्रत्याशी उतार दिया है. CPIML की ओर से संदीप चौधरी चुनावी मैदान में हैं. इस सीट से कांग्रेस ने रजनीकांत पाठक और RJD ने अनिल कुमार झा को उम्मीदवार बनाया है. इस तरह अब यहां महागठबंधन से कुल 3 कैंडिडेट मैदान में हैं- राजद, कांग्रेस, CPIML.

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Published at : 06 Oct 2026 08:45 AM (IST)
Tags :
Congress RJD BIHAR NEWS Bihar MLC Election 2026
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