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हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'सुप्रीम कोर्ट की नाक के नीचे धांधली', ECI मदद कर रहा', प्रशांत किशोर का बड़ा हमला

'सुप्रीम कोर्ट की नाक के नीचे धांधली', ECI मदद कर रहा', प्रशांत किशोर का बड़ा हमला

प्रशांत किशोर ने SIR और चुनावी प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग पर सवाल उठाए. उन्होंने बिहार में वोट खरीदने का आरोप लगाया. सुप्रीम कोर्ट ने ECI से जवाब मांगा है.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 06 Oct 2026 12:42 PM (IST)
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चुनाव आयोग और बिहार में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर चल रहे विवाद के बीच जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग पर तीखी टिप्पणी की है. सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ याचिका पर चुनाव आयोग और केंद्र से जवाब मांगा है, हालांकि कोर्ट ने फिलहाल CEC को निलंबित करने की अंतरिम मांग ठुकरा दी है.

बेगूसराय पहुंचे प्रशांत किशोर ने कहा कि चुनाव आयोग के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन अब तक सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी कार्रवाई नहीं की. उन्होंने आरोप लगाया कि SIR में गड़बड़ी और चुनाव में धांधली सुप्रीम कोर्ट के सामने हुई. PK ने यह भी दावा किया कि बिहार में 20 हजार करोड़ रुपये खर्च करके वोट खरीदे गए.

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'सजग होता तो आयोग की साख नहीं गिरती'

प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट पहले से सजग होता तो चुनाव आयोग की स्थिति इतनी खराब नहीं होती और उसकी साख पर इतना असर नहीं पड़ता. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को लेकर लोगों का भरोसा पिछले कई वर्षों में कम हुआ है. उन्होंने मतदाता सूची, आचार संहिता, चुनाव कार्यक्रम और चुनावी प्रक्रिया को लेकर कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी की चुनाव आयोग ने मदद की.

ज्ञानेश कुमार पर भी साधा निशाना

CEC ज्ञानेश कुमार पर पद के दुरुपयोग और बीजेपी को समर्थन देने के सवाल पर PK ने कहा कि किसी एक व्यक्ति के रहने या हटने से फर्क नहीं पड़ेगा. उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली के कारण लंबे समय से उसकी विश्वसनीयता प्रभावित हुई है. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग सत्तारूढ़ दल की मदद कर रहा है.

सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है जवाब

5 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ याचिका पर केंद्र और चुनाव आयोग समेत संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया था. याचिका में आरोप लगाया गया है कि आयोग में कुछ फैसले अन्य चुनाव आयुक्तों की सहमति के बिना लिए गए. कोर्ट ने कहा कि अगर जांच में कोई फैसला कानून के मुताबिक नहीं पाया जाता है तो उसे रद्द किया जा सकता है. हालांकि कोर्ट ने अभी CEC के खिलाफ कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं दिया है.

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About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 12 वर्षों से सक्रिय हैं. वर्तमान में एबीपी न्यूज़ में कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत हैं. इससे पहले उन्होंने ईटीवी, टोटल न्यूज़ और रफ्तार न्यूज जैसे चैनलों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन किया. राज्य की खबरों पर उनकी गहरी पकड़ है. विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और दिल्ली की राजनीति, विकास और सामाजिक मुद्दों को उन्होंने लगातार कवर किया है. ब्रेकिंग न्यूज और क्राइम रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. 
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Published at : 06 Oct 2026 12:42 PM (IST)
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