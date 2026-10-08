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हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'बहादुर शाह जफर की तरह कांग्रेस के पतन के नेता होंगे राहुल', प्रमोद कुमार का तंज

'बहादुर शाह जफर की तरह कांग्रेस के पतन के नेता होंगे राहुल', प्रमोद कुमार का तंज

बिहार के मंत्री प्रमोद कुमार ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि वे कांग्रेस के पतन के समय के नेता के रूप में इतिहास में याद किए जाएंगे. उन्होंने विपक्ष के मार्च और चुनाव को लेकर भी हमला बोला.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 08 Oct 2026 01:13 PM (IST)
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बिहार के मंत्री प्रमोद कुमार ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के कांग्रेस और राहुल गांधी को लेकर दिए बयान का समर्थन करते हुए कांग्रेस नेता पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि वह भगवान से प्रार्थना करते हैं कि राहुल गांधी कांग्रेस के नेता बने रहें और इसी तरह बयान देते रहें, ताकि उनकी पार्टी सत्ता में बनी रहे. शिवराज सिंह ने कहा था कि बार-बार जिनको जनता ने हराया है, उनको तो आत्मचिंतन करना चाहिए, लेकिन हार-हार के, हार-हार के इतने कुंठित हो गए हैं कि अब धमकी देने पर उतर आए हैं. अमार्यादित आचरण कर रहे हैं. जीतें तो जनादेश बताते हैं और हारने पर मशीन और लिस्ट को दोष देते हैं. 

प्रमोद कुमार ने राहुल गांधी की तुलना मुगल साम्राज्य के अंतिम बादशाह बहादुर शाह जफर से करते हुए कहा कि इतिहास में लिखा जाएगा कि कांग्रेस के पतन के समय कांग्रेस के नेता कौन थे, तो राहुल गांधी का नाम आएगा.

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विपक्ष के मार्च पर भी साधा निशाना

विपक्ष के लोक भवन की ओर मार्च को लेकर भी प्रमोद कुमार ने विपक्ष पर हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष ऐसे माहौल में चुनाव चाहता है, जहां अराजकता हो और बूथ पर कब्जा करके चुनाव जीता जा सके. उन्होंने कहा कि अब गोली-बंदूक और बूथ कब्जे के जरिए चुनाव जीतना संभव नहीं है.

‘मतदाता जाग चुके हैं, निष्पक्ष चुनाव होगा’

मंत्री ने आरोप लगाया कि विपक्ष बांग्लादेशियों के नाम और मृत लोगों के नाम पर वोट डलवाकर चुनाव जीतना चाहता है. प्रमोद कुमार ने कहा कि देश और मतदाता जाग चुके हैं. उन्होंने दावा किया कि चुनाव आयोग पूरी मुस्तैदी के साथ निष्पक्ष चुनाव कराने में सक्षम है.

नाना पाटेकर के निधन पर जताया दुख

वहीं, अभिनेता नाना पाटेकर के निधन प्रमोद कुमार ने दुख जताया. उन्होंने कहा कि नाना पाटेकर फिल्म जगत में रहते हुए सामाजिक सरोकारों से जुड़े रहे और सादगीपूर्ण जीवन के लिए जाने जाते थे. मंत्री ने इसे फिल्म जगत और समाज के लिए बड़ा क्षति बताया.

यह भी पढ़ें- नाना पाटेकर के निधन पर CM सम्राट ने जताया दुख, मांझी बोले- 'उन्होंने अपने…'

About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली एक कंसल्टेंट राइटर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य सरकार की नीतियों और क्राइम रिपोर्टिंग में है. उन्हें चुनावी कवरेज का लंबा अनुभव है. उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2019 और 2024 तथा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 और 2022 जैसे महत्वपूर्ण चुनावों को कवर किया है.  
नूरनैन अली साल 2014 से मीडिया क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार और हरियाणा से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग की है. वे टोटल टीवी, रफ्तार न्यूज, एसएमबीसी स्वराज, ईटीवी भारत, वे2न्यूज और लल्लूराम जैसे मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. पत्रकारिता के अलावा उन्हें खाना बनाना, किताबें पढ़ना और सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में देखना पसंद है. वे गजल, कव्वाली और 90 के दशक के हिंदी गानों के भी शौकीन हैं.  
उन्होंने बीए (राजनीति शास्त्र एवं भूगोल) की शिक्षा प्राप्त की है. इसके साथ ही पत्रकारिता एवं विज्ञापन में 2 वर्षीय डिप्लोमा और ग्रामीण विकास में मास्टर्स किया है.  
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Published at : 08 Oct 2026 01:13 PM (IST)
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