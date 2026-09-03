Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारNEET पेपर लीक केस में संजीव मुखिया की रिमांड खत्म, वापस बेऊर जेल भेजा गया

NEET पेपर लीक केस में संजीव मुखिया की रिमांड खत्म, वापस बेऊर जेल भेजा गया

नीट 2017 में पेपर लीक मामले के आरोपी संजीव मुखिया की पुलिस रिमांड खत्म, आर्थिक अपराध शाखा ने पूछताछ के बाद उसे वापस बेऊर जेल भेज दिया है.

Written By : शशांक कुमार |  Updated at : 03 Sep 2026 11:35 AM (IST)
Preferred Sources

बिहार के चर्चित पेपर लीक माफिया संजीव मुखिया को पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद वापस पटना बेऊर जेल भेज दिया गया है. आर्थिक अपराध शाखा ने उसे रिमांड पर लिया था, नीट 2017 पेपर लीक मामले में उसे गिरफ्तार किया गया था. अब उससे आज कोई पूछताछ नहीं होगी.

संजीव मुखिया के खिलाफ 7 जुलाई 2017 को पत्रकारनगर थाने में धोखाधड़ी, जालसाजी और आईटी एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज किया गया था. पिछले साल जून में आर्थिक अपराध शाखा ने इस मामले की जांच अपने हाथ में ली थी.

यह भी पढ़ें: गंगा के उफान से पुनपुन में आई बाढ़, बकरचक की सड़क नदी में समाई

2017 पेपर लीक में मुखिया की भूमिका में पूछताछ 

संजीव मुखिया से पूछताछ का फोकस 2017 में प्रश्नपत्र को परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने की व्यवस्था में सेंध लगाने की कथित कोशिश पर रहा. पता लगाया जा रहा कि संजीव मुखिया की इस मामले में वास्तविक भूमिका क्या थी? वहीं एजेंसी पुराने मामलों और सॉल्वर नेटवर्क के बीच संभावित कनेक्शन को भी खंगाल रही है.

हालांकि संजीव मुखिया से पूछताछ के दौरान मिली जानकारी के आधार पर विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में गड़बड़ी और पेपर लीक से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण तथ्य सामने आने की संभावना है.

सीबीआई क्लीनचिट दे चुकी है 

फिलहाल संजीव मुखिया शिक्षक भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में जेल में है. अन्य कई प्रतियोगिता परीक्षाओं में पेपर लीक, धोखाधड़ी से जुड़े मामलों में भी उसका नाम सामने आ चुका है.

नीट 2024 परीक्षा धोखाधड़ी मामले में इसी साल जुलाई महीने में CBI ने क्लीनचिट दे चुकी है. इसके बाद 31 अगस्त को CBI की विशेष अदालत ने भी बेऊर जेल में बंद संजीव मुखिया को इस मामले में दोषमुक्त कर दिया था.

बता दें कि पत्रकारनगर थाने में दर्ज मामले में संजीव मुखिया के पुत्र डॉ शिव समेत 11 लोगों की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है. 2017 से संजीव मुखिया पुलिस के रडार पर था. अब इस मामले में आगे उससे पूछताछ होगी या नहीं ये अब पुलिस और आर्थिक अपराध शाखा के अगले कदम से पता चलेगा.

यह भी पढ़ें: तेज प्रताप यादव को जान से मारने की धमकी, ब्लैकमेलिंग का भी लगाया आरोप

Published at : 03 Sep 2026 11:35 AM (IST)
Tags :
BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
बिहार में बाढ़ का कहर! रोहतास में 50 घरों में घुसा पानी, 100 लोगों का रेस्क्यू
बिहार में बाढ़ का कहर! रोहतास में 50 घरों में घुसा पानी, 100 लोगों का रेस्क्यू
बिहार
NEET पेपर लीक केस में संजीव मुखिया की रिमांड खत्म, वापस बेऊर जेल भेजा गया
NEET पेपर लीक केस में संजीव मुखिया की रिमांड खत्म, वापस बेऊर जेल भेजा गया
बिहार
औरंगाबाद में नाबालिग का अपहरण-गैंगरेप! 2 आरोपी गिरफ्तार
औरंगाबाद में नाबालिग का अपहरण-गैंगरेप! 2 आरोपी गिरफ्तार
बिहार
बिहार: 38 शिक्षकों को मिलेगा राजकीय पुरस्कार, शिक्षा विभाग से लिस्ट जारी
बिहार: 38 शिक्षकों को मिलेगा राजकीय पुरस्कार, शिक्षा विभाग से लिस्ट जारी
Advertisement

वीडियोज

Ragini एक पैर खराब, फिर भी पढ़ाई का जुनून, रागिनी ने DM से मांगी साइकिल
श्मशान की नरभक्षी अघोरी 'साक्षात'!
यूपी की सियासत में 'AI वॉर'...मर्यादा तार-तार
ईरानी बच्चों के जान के दुश्मन ट्रंप?
सड़कों के गड्ढों में फंसा 'विकास'! पहली बारिश में गंगा एक्सप्रेसवे बेहाल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पीएम मोदी ने वाराणसी के DM से की बात, बाढ़ से जुड़े हालात का लिया जायजा
पीएम मोदी ने वाराणसी के DM से की बात, बाढ़ से जुड़े हालात का लिया जायजा
पंजाब
Punjab SIR में राघव चड्ढा के दावे पर AAP की पहली प्रतिक्रिया, पूछा- कहना क्या चाहते हो?
Punjab SIR में राघव चड्ढा के दावे पर AAP की पहली प्रतिक्रिया, पूछा- कहना क्या चाहते हो?
विश्व
ट्रंप की तस्वीर वाला 1 डॉलर का सिक्का बाजार में उतरा, आते ही क्यों मचा बवाल
ट्रंप की तस्वीर वाला 1 डॉलर का सिक्का बाजार में उतरा, आते ही क्यों मचा बवाल
क्रिकेट
पाकिस्तान टीम ने किंग चार्ल्स को दिया अनोखा गिफ्ट, तस्वीर हुई वायरल
पाकिस्तान टीम ने किंग चार्ल्स को दिया अनोखा गिफ्ट, तस्वीर हुई वायरल
बॉलीवुड
अजय देवगन की 'दृश्यम द कन्क्लूजन' के ट्रेलर को CBFC से मिली मंजूरी, जानें- कब और कहां होगा रिलीज?
'दृश्यम द कन्क्लूजन' के ट्रेलर को CBFC से मंजूरी, जानें- कब होगी रिलीज?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
चित्रकूट में बारिश का कहर, कच्चे मकान की दीवार ढहने से पिता, 2 बच्चों की मौत
चित्रकूट में बारिश का कहर, कच्चे मकान की दीवार ढहने से पिता, 2 बच्चों की मौत
विश्व
बांग्लादेश ड्रोन से करेगा भारत की जासूसी? बॉर्डर के नजदीक शुरू किया ट्रेनिंग स्कूल
बांग्लादेश ड्रोन से करेगा भारत की जासूसी? बॉर्डर के नजदीक शुरू किया ट्रेनिंग स्कूल
ट्रेंडिंग
पाकिस्तान में ‘कब्र बेच रहे लोग की दुकान’! फैंसी डिजाइन और कीमत 4 लाख
पाकिस्तान में ‘कब्र बेच रहे लोग की दुकान’! फैंसी डिजाइन और कीमत 4 लाख
ABP NEWS
एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा राम मंदिर ट्रस्ट के पहले CEO बने।
एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा राम मंदिर ट्रस्ट के पहले CEO बने।
ABP NEWS
दक्षिण भारत के एक डॉक्टर बताते हैं कि मरीज़ अवधी भाषा में कैसे बात करते हैं।
दक्षिण भारत के एक डॉक्टर बताते हैं कि मरीज़ अवधी भाषा में कैसे बात करते हैं।
ABP NEWS
तेज प्रताप यादव ने अपने गौशाला में घूमते हुए अपना एक वीडियो शेयर किया।
तेज प्रताप यादव ने अपने गौशाला में घूमते हुए अपना एक वीडियो शेयर किया।
ABP NEWS
प्रधानमंत्री मोदी विदेश से अपनी त्वचा पर लगाने के लिए क्या चीज़ लाते हैं?
प्रधानमंत्री मोदी विदेश से अपनी त्वचा पर लगाने के लिए क्या चीज़ लाते हैं?
ABP NEWS
PM पर महुया मोइत्रा का चंचल व्यंग्य।
PM पर महुया मोइत्रा का चंचल व्यंग्य।
Embed widget