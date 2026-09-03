NEET पेपर लीक केस में संजीव मुखिया की रिमांड खत्म, वापस बेऊर जेल भेजा गया

बिहार के चर्चित पेपर लीक माफिया संजीव मुखिया को पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद वापस पटना बेऊर जेल भेज दिया गया है. आर्थिक अपराध शाखा ने उसे रिमांड पर लिया था, नीट 2017 पेपर लीक मामले में उसे गिरफ्तार किया गया था. अब उससे आज कोई पूछताछ नहीं होगी.

संजीव मुखिया के खिलाफ 7 जुलाई 2017 को पत्रकारनगर थाने में धोखाधड़ी, जालसाजी और आईटी एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज किया गया था. पिछले साल जून में आर्थिक अपराध शाखा ने इस मामले की जांच अपने हाथ में ली थी.

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2017 पेपर लीक में मुखिया की भूमिका में पूछताछ

संजीव मुखिया से पूछताछ का फोकस 2017 में प्रश्नपत्र को परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने की व्यवस्था में सेंध लगाने की कथित कोशिश पर रहा. पता लगाया जा रहा कि संजीव मुखिया की इस मामले में वास्तविक भूमिका क्या थी? वहीं एजेंसी पुराने मामलों और सॉल्वर नेटवर्क के बीच संभावित कनेक्शन को भी खंगाल रही है.

हालांकि संजीव मुखिया से पूछताछ के दौरान मिली जानकारी के आधार पर विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में गड़बड़ी और पेपर लीक से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण तथ्य सामने आने की संभावना है.

सीबीआई क्लीनचिट दे चुकी है

फिलहाल संजीव मुखिया शिक्षक भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में जेल में है. अन्य कई प्रतियोगिता परीक्षाओं में पेपर लीक, धोखाधड़ी से जुड़े मामलों में भी उसका नाम सामने आ चुका है.

नीट 2024 परीक्षा धोखाधड़ी मामले में इसी साल जुलाई महीने में CBI ने क्लीनचिट दे चुकी है. इसके बाद 31 अगस्त को CBI की विशेष अदालत ने भी बेऊर जेल में बंद संजीव मुखिया को इस मामले में दोषमुक्त कर दिया था.

बता दें कि पत्रकारनगर थाने में दर्ज मामले में संजीव मुखिया के पुत्र डॉ शिव समेत 11 लोगों की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है. 2017 से संजीव मुखिया पुलिस के रडार पर था. अब इस मामले में आगे उससे पूछताछ होगी या नहीं ये अब पुलिस और आर्थिक अपराध शाखा के अगले कदम से पता चलेगा.

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