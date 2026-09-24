पटना: अनिल यादव पर फायरिंग का CCTV आया सामने, RJD ने घेरा

बिहार की राजधानी पटना में बुधवार रात पूर्व पार्षद अनिल यादव फायरिंग मामले में घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. जिसमें राष्ट्रीय जनता दल ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर वीडियो शेयर करते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और बिहार पुलिस पर सवाल उठाए हैं.

आरजेडी ने लिखा, " पटना में पार्षद पति अनिल कुमार यादव पर हुई गोलीबारी का वीडियो! AI मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को चिंता इस वीडियो के रील बनाए जाने को लेकर होगी और भ्रष्ट बिहार पुलिस किरकिरी से बचने के लिए वीडियो अपलोड करने वालों पर ही एफआईआर कर देगी."

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क्या है पूरा मामला ?

यहां बता दें कि बुधवार रात पटना के बुद्धाकालोनी थाना क्षेत्र में पूर्व पार्षद अनिल यादव को उनके अपार्टमेंट में घुसकर तीन बाइक सवारों ने घुसकर गोली मार दी थी, जिसमें में गंभीर रूप से घायल हैं, उन्हें पांच गोली लगी हैं. उस समय एल यादव अपने समर्थकों के साथ बेसमेंट में बैठे थे. तभी एकाएक उनके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग हो गयी.

प्रशांत किशोर ने कानून-व्यवस्था पर उठाए सवाल

जनसुराज के संस्थापक और बांकीपुर विधायक प्रशांत किशोर देर रात अनिल यादव को देखने अस्पताल पहुंचे थे. उन्होंने परिजनों से भी मुलाकात की. उन्होंने कहा, "बिहार में कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है, अपराधी बेखौफ हैं. मुख्यमंत्री और गृह मंत्री सम्राट चौधरी को जवाब देना चाहिए कि ये जंगलराज नहीं है तो क्या है ?"

इस मामले में डीएसपी कृष्ण मुरारी ने घटना की पुष्टि करते हुए जल्द खुलासे की बात कही. उन्होंने कहा कि अभी पूर्व पार्षद की हालत स्थिर है. पुलिस ने जल्द आरोपियों को पकड़ने का दावा किया है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी की सूचना नहीं है,. जबकि हमलावरों का सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है. जिसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं और यही नहीं इलाके में भी दहशत बनी हुई है.

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