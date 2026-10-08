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हिंदी न्यूज़राज्यबिहाररामविलास को CM योगी ने दी श्रद्धांजलि, चिराग बोले- 'मेरे और मेरे परिवार…'

रामविलास को CM योगी ने दी श्रद्धांजलि, चिराग बोले- 'मेरे और मेरे परिवार…'

उत्तर प्रदेश के लखनऊ में रामविलास पासवान की श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई. इस मौके पर सीएम योगी, यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटे सहित कई अन्य नेता उपस्थित हुए.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 08 Oct 2026 04:50 PM (IST)
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लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान की पुण्यतिथि पर गुरुवार (08 अक्टूबर, 2026) को लखनऊ में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे. सीएम योगी के पहुंचने पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि उनका उपस्थित होकर पापा को श्रद्धांजलि देना मेरे और मेरे परिवार के लिए अत्यंत सम्मान का क्षण है. 

उन्होंने कहा, "यह इस बात का प्रमाण है कि पापा और मुख्यमंत्री जी के बीच का रिश्ता केवल सार्वजनिक जीवन तक सीमित नहीं था, बल्कि उसमें व्यक्तिगत स्नेह, सम्मान और आत्मीयता भी थी. मैं अपने एवं अपने परिवार के सदस्यों की ओर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं."

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लखनऊ में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी पहुंचीं. इसके साथ ही कई और तमाम नेता पहुंचे.

प्रधानंमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया याद

पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्स पर पोस्ट किया और लिखा, 'पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान जी को उनकी पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि. उनका पूरा जीवन जनकल्याण के लिए समर्पित रहा. उन्होंने समाज के वंचित वर्गों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए अथक प्रयास किए. देश के लिए उनके योगदान को सदैव याद किया जाएगा."

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राजकीय समारोह के रूप में मनाई जाएगी जयंती

सीएम सम्राट चौधरी ने कहा, "बिहार के महान सपूत, पूर्व केंद्रीय मंत्री, पद्म भूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को उनकी पुण्यतिथि पर शत-शत नमन… स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र निर्माण और समाज की सेवा के लिए समर्पित कर दिया. उनके योगदान, विचारों और सार्वजनिक जीवन में उनकी अमूल्य भूमिका को सम्मान देते हुए आगामी वर्ष से उनकी जयंती, जो कि 5 जुलाई को होती है वो राजकीय समारोह के रूप में मनाई जाएगी. यह बिहार की धरती के इस महान सपूत के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि और कृतज्ञता का प्रतीक है."

पटना स्थित पार्टी कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया. इस मौके पर कार्यकर्ताओं और नेताओं ने रामविलास पासवान के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया.

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 08 Oct 2026 04:48 PM (IST)
Tags :
Chirag Paswan CM Yogi Lucknow BIHAR NEWS
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