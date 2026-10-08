रामविलास को CM योगी ने दी श्रद्धांजलि, चिराग बोले- 'मेरे और मेरे परिवार…'

लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान की पुण्यतिथि पर गुरुवार (08 अक्टूबर, 2026) को लखनऊ में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे. सीएम योगी के पहुंचने पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि उनका उपस्थित होकर पापा को श्रद्धांजलि देना मेरे और मेरे परिवार के लिए अत्यंत सम्मान का क्षण है.

उन्होंने कहा, "यह इस बात का प्रमाण है कि पापा और मुख्यमंत्री जी के बीच का रिश्ता केवल सार्वजनिक जीवन तक सीमित नहीं था, बल्कि उसमें व्यक्तिगत स्नेह, सम्मान और आत्मीयता भी थी. मैं अपने एवं अपने परिवार के सदस्यों की ओर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं."

पापा की पुण्यतिथि के अवसर पर आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपना बहुमूल्य समय निकालकर पापा को श्रद्धांजलि अर्पित की। उनका इस अवसर पर स्वयं उपस्थित होकर पापा को श्रद्धांजलि देना मेरे और मेरे परिवार के लिए अत्यंत सम्मान का क्षण है। यह इस बात का प्रमाण है कि पापा और मुख्यमंत्री जी के बीच का रिश्ता केवल सार्वजनिक जीवन तक सीमित नहीं था, बल्कि उसमें व्यक्तिगत स्नेह, सम्मान और आत्मीयता भी थी। मैं अपने एवं अपने परिवार के सदस्यों की ओर से आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। — युवा बिहारी चिराग पासवान (@iChiragPaswan) October 8, 2026

लखनऊ में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी पहुंचीं. इसके साथ ही कई और तमाम नेता पहुंचे.

प्रधानंमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया याद

पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्स पर पोस्ट किया और लिखा, 'पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान जी को उनकी पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि. उनका पूरा जीवन जनकल्याण के लिए समर्पित रहा. उन्होंने समाज के वंचित वर्गों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए अथक प्रयास किए. देश के लिए उनके योगदान को सदैव याद किया जाएगा."

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राजकीय समारोह के रूप में मनाई जाएगी जयंती

सीएम सम्राट चौधरी ने कहा, "बिहार के महान सपूत, पूर्व केंद्रीय मंत्री, पद्म भूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को उनकी पुण्यतिथि पर शत-शत नमन… स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र निर्माण और समाज की सेवा के लिए समर्पित कर दिया. उनके योगदान, विचारों और सार्वजनिक जीवन में उनकी अमूल्य भूमिका को सम्मान देते हुए आगामी वर्ष से उनकी जयंती, जो कि 5 जुलाई को होती है वो राजकीय समारोह के रूप में मनाई जाएगी. यह बिहार की धरती के इस महान सपूत के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि और कृतज्ञता का प्रतीक है."

पटना स्थित पार्टी कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया. इस मौके पर कार्यकर्ताओं और नेताओं ने रामविलास पासवान के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया.

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