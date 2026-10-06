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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारमानसून की विदाई के बीच बदला मौसम, बिहार के इन जिलों में अलर्ट

मानसून की विदाई के बीच बदला मौसम, बिहार के इन जिलों में अलर्ट

बिहार में आज मानसून की विदाई के बीच कई जिलों में बारिश, तेज हवा और वज्रपात की चेतावनी है. दक्षिण बिहार में मौसम गर्म और शुष्क रहेगा. 10 अक्टूबर से राहत के आसार हैं.

Written By : परमानंद सिंह |  Updated at : 06 Oct 2026 12:32 PM (IST)
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बिहार में दक्षिण-पश्चिम मानसून की विदाई शुरू हो गई है, लेकिन उत्तर बिहार के कई हिस्सों में अभी बारिश का दौर जारी है. दक्षिण बिहार के अधिकांश जिलों में मौसम मुख्य रूप से शुष्क और गर्म रहने का अनुमान है, जबकि उत्तर और उत्तर-पूर्वी हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक बारिश, गरज-चमक और तेज हवा की स्थिति बन सकती है. मौसम विभाग के आज (6 अक्टूबर) को बिहार के 10 जिलों के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. वहीं 6 से 9 अक्टूबर तक गरज-चमक और वज्रपात की चेतावनी दी गई है.

आज मंगलवार को दरभंगा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, बेगूसराय, मधुबनी, गोपालगंज, सिवान, शिवहर, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण में बारिश की संभावना जताई गई है. सुपौल, अररिया और किशनगंज में भी मौसम सक्रिय रह सकता है. इन इलाकों में बारिश के साथ तेज हवा और कहीं-कहीं वज्रपात का खतरा है. 

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दक्षिण बिहार में गर्मी का असर बरकरार

दक्षिण बिहार के पटना समेत अधिकांश जिलों में फिलहाल तेज बारिश की संभावना कम है. मानसून की वापसी के बीच दिन में धूप और उमस से लोगों को गर्मी का अहसास हो सकता है. सोमवार को राजगीर में अधिकतम तापमान 37.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किए जाने की जानकारी दी गई. पटना में तापमान 34 डिग्री के आसपास रहा. आने वाले दिनों में दक्षिण बिहार में दिन के तापमान में बड़ी गिरावट की संभावना नहीं है.

9 अक्टूबर तक कुछ इलाकों में बारिश

मौसम विभाग के अनुसार 7 अक्टूबर को पश्चिमी और उत्तर-पूर्वी बिहार के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है. पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण, सुपौल, पूर्णिया और किशनगंज में बारिश के आसार हैं. बक्सर, भोजपुर, कैमूर, रोहतास और औरंगाबाद समेत कुछ जिलों में भी हल्की बारिश हो सकती है. IMD के मुताबिक 9 अक्टूबर तक बिहार में गरज-चमक से जुड़ी गतिविधियां बनी रह सकती हैं.

10 अक्टूबर से मौसम होगा ज्यादा शुष्क

मानसून की वापसी के साथ राज्य में बारिश का दायरा लगातार सीमित होने की संभावना है. IMD के 6 अक्टूबर के बुलेटिन में 10 अक्टूबर से बिहार के लिए कोई मौसम चेतावनी नहीं है. हालांकि, स्थानीय स्तर पर बादल या हल्की बारिश हो सकती है.

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About the author परमानंद सिंह

परमानंद सिंह 25 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. कशिश न्यूज़ सहित पटना में कई प्रतिष्ठित चैनलों में काम करने का अनुभव प्राप्त है. बिहार की खबरों पर इनकी पकड़ मजबूत मानी जाती है.  कई एक्सक्लूसिव खबर कर चुके हैं. राजनीति से लेकर क्राइम तक की खबरों में इनकी रुचि है. पांच साल से एबीपी बिहार से जुड़े हैं. डिजिटल विंग के लिए काम कर रहे हैं.
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Published at : 06 Oct 2026 12:32 PM (IST)
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Patna News BIHAR NEWS
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