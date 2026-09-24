वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे में सबसे ज्यादा रन, लिस्ट में सिर्फ 1 भारतीय

वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे में रन बनाने की बात हो तो विराट कोहली का नाम सबसे ऊपर आता है. कैरिबियाई टीम के खिलाफ उनका बल्ला जमकर चला है और इसका असर रिकॉर्ड बुक में भी साफ दिखाई देता है. खास बात यह है कि वेस्टइंडीज के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 बल्लेबाजों में सिर्फ एक भारतीय शामिल है. सचिन तेंदुलकर और रोहित शर्मा जैसे दिग्गज भी इस लिस्ट में कोहली के साथ जगह नहीं बना सके.

वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम है. उन्होंने 43 मैचों की 41 पारियों में 66.50 की औसत से 2,261 रन बनाए हैं. इस दौरान कोहली ने 9 शतक और 11 अर्धशतक लगाए हैं. वो इस लिस्ट में शामिल इकलौते भारतीय बल्लेबाज हैं.

जावेद मियांदाद दूसरे नंबर पर

पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज जावेद मियांदाद इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं. उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ 64 वनडे मैचों में 33.85 की औसत से 1,930 रन बनाए हैं.

वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे में विराट कोहली का रिकॉर्ड काफी खास रहा है. उन्होंने कैरिबियाई टीम के खिलाफ लगातार शानदार बल्लेबाजी की है और इसी वजह से इस लिस्ट में वो बाकी बल्लेबाजों से आगे दिखाई देते हैं. उनके बाद पाकिस्तान के जावेद मियांदाद का नंबर आता है, जबकि ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज भी टॉप-5 में अपनी जगह बनाए हुए हैं.

मार्क वॉ और जैक कैलिस भी टॉप-5 में

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज मार्क वॉ ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 47 मैचों की 45 पारियों में 39.72 की औसत से 1,708 रन बनाए हैं. वो तीसरे नंबर पर हैं. वहीं, दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज ऑलराउंडर जैक कैलिस 40 मैचों में 50.48 की औसत से 1,666 रन बनाकर चौथे स्थान पर हैं.

पाकिस्तान के पूर्व सलामी बल्लेबाज रमीज राजा इस लिस्ट में पांचवें स्थान पर हैं. उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ 53 वनडे मैचों में 1,624 रन बनाए हैं.

रोहित और सचिन टॉप-5 से बाहर

रोहित शर्मा और सचिन तेंदुलकर इस टॉप-5 में जगह नहीं बना सके. रोहित ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 1,613 रन बनाए हैं और वो छठे नंबर पर हैं. वहीं, सचिन तेंदुलकर 1,573 रन के साथ 7वें स्थान पर हैं.