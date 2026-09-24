क्रिकेट जगत में हड़कंप, इंग्लैंड क्रिकेटर पर रेप के 2 आरोप; इस दिन कोर्ट में पेशी

इंग्लैंड के घरेलू क्रिकेट से बड़ी ही चौंका देने वाली खबर सामने आई है. काउंटी टीम एसेक्स के लिए खेलने वाले क्रिकेटर रॉबिन दास को 2 रेप के मामलों में अदालत में पेश किया जाएगा. 24 वर्षीय खिलाड़ी पर मार्च 2024 में ब्रिक्सटन में एक महिला के साथ रेप का आरोप है. उन्हें 27 अगस्त 2025 को गिरफ्तार किया गया था.

न्यूज एजेंसी आईएएनएस के मुताबिक, रेप के मामलों में रॉबिन को 9 अक्टूबर को इनर लंदन क्राउन कोर्ट में पेश किया जाएगा. उन पर 23 जुलाई को चार्ज लगाया गया था. वह काउंटी के इस सीजन में मिडिलसेक्स के खिलाफ वन-डे कप का मुकाबला खेले थे.

सस्पेंड हुए रॉबिन दास

रेप चार्ज के बाद एसेक्स क्रिकेट ने रॉबिन को सस्पेंड कर दिया था. मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने एक बयान में कहा, क्वींस रोड, वॉल्थम फॉरेस्ट के रॉबिन दास पर 23 जुलाई 2026 को रेप के दो मामलों में चार्ज लगाया गया. ये चार्ज 30 मार्च 2024 को ब्रिक्सटन में एक महिला के रेप की रिपोर्ट और 27 अगस्त 2025 को उनकी गिरफ्तारी के बाद लगाए गए. महिला को विशेषज्ञ अधिकारियों की मदद मिल रही है.

एसेक्स क्लब ने भी जारी किया बयान

क्लब ने मामले को लेकर एक बयान जारी किया है, लेकिन उसमें खिलाड़ी के नाम का जिक्र नहीं किया गया. बयान में लिखा गया, "एसेक्स काउंटी क्रिकेट क्लब इस बात की पुष्टि करता है कि क्लब के साथ कॉन्ट्रैक्ट पर मौजूद पुरुष खिलाड़ी हाल ही में क्लब की गतिविधियों से बाहर हुई एक घटना के सिलसिले में कोर्ट में पेश हुआ था. इस पूरे मामले में क्लब ECB, PCA, क्रिकेट रेगुलेटर और खिलाड़ी के संपर्क में रहा है, जिसमें तुरंत और लगातार सस्पेंशन की कार्रवाई भी शामिल है. क्लब सभी जरूरी कानूनी प्रक्रियाओं और दिशा-निर्देशों का पालन करना जारी रखेगा."

आगे लिखा गया, "चूंकि कानूनी कार्यवाही चल रही है, इसलिए क्लब इस समय कोई और टिप्पणी करने में असमर्थ है.

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