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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्ससचिन तेंदुलकर से यूसुफ पठान तक, खेल जगत के इन दिग्गजों ने पीएम मोदी को किया बर्थडे विश

सचिन तेंदुलकर से यूसुफ पठान तक, खेल जगत के इन दिग्गजों ने पीएम मोदी को किया बर्थडे विश

खेल जगत की कई बड़ी हस्तियों ने पीएम नरेंद्र मोदी को उनके 76वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दीं और उनके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना की.

Written By : उफक साहिल |  Updated at : 17 Sep 2026 06:19 PM (IST)
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन पर उन्हें देशभर से शुभकामनाएं मिल रही हैं. इस खास मौके पर खेल जगत की कई बड़ी हस्तियों ने भी सोशल मीडिया के जरिए पीएम मोदी को बधाई दी. क्रिकेट से लेकर बैडमिंटन और बॉक्सिंग तक, खिलाड़ियों ने उनके अच्छे स्वास्थ्य, खुशी और लंबी उम्र की कामना की.

भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने एक्स पर पीएम मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं. उन्होंने पीएम मोदी के अच्छे स्वास्थ्य और खुशी की कामना करते हुए कहा कि वो भारत को शानदार भविष्य की ओर ले जाते रहें. गौतम गंभीर भाजपा सांसद भी रह चुके हैं.

यह भी पढ़े: कौन हैं नमन धीर? टी20 में 173 रन की पारी खेलकर टीम इंडिया में बनाई जगह

सचिन तेंदुलकर ने बताया प्रेरणा

भारत रत्न और पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने भी एक्स पर पीएम मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं. उन्होंने देश के लिए पीएम मोदी के लगातार समर्पण को हौसला बढ़ाने वाला बताया. साथ ही सचिन ने उनकी लंबी उम्र, अच्छी सेहत और खुशी की कामना की.

सौरव गांगुली ने भी की लंबी उम्र की कामना

पूर्व भारतीय कप्तान और बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष सौरव गांगुली ने भी पीएम मोदी को उनके 76वें जन्मदिन पर बधाई दी. उन्होंने प्रधानमंत्री के अच्छे स्वास्थ्य के साथ उनके लंबे जीवन और सफलता की कामना की.

पीवी सिंधु ने खास अंदाज में किया विश

दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने पीएम मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए एक लंबा संदेश लिखा. उन्होंने कहा कि उन्हें हमेशा से लिखना पसंद रहा है और कई बार अपनी भावनाएं जाहिर करने का यह सबसे आसान तरीका होता है. सिंधु ने अपने संदेश में पीएम मोदी के साथ आइसक्रीम शेयर करने की याद भी साझा की.

यूसुफ पठान और विजेंदर सिंह ने भी दी बधाई

पूर्व भारतीय ऑलराउंडर यूसुफ पठान ने पीएम मोदी के साथ अपनी तस्वीर एक्स पर शेयर करते हुए उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं. वहीं, ओलंपिक पदक विजेता बॉक्सर विजेंदर सिंह ने भी पीएम मोदी को बधाई दी और उनके स्वस्थ रहने, लंबी उम्र और देश की सेवा करते रहने की कामना की.

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About the author उफक साहिल

उफक साहिल ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एक ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म से की थी. वर्तमान में यह हैदराबाद में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में MA मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की छात्रा हैं. इन्होंने बिहार में दरभंगा के कामेश्वरनगर स्थित ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. अभी उफक एबीपी न्यूज़ वेबसाइट के बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.
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Published at : 17 Sep 2026 06:19 PM (IST)
Tags :
Narendra Modi Birthday Sachin Tendulka
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