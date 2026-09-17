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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटभारत-अफगानिस्तान का तीसरा टी20 'फ्री' में कब, कहां और कैसे देखें लाइव?

भारत-अफगानिस्तान का तीसरा टी20 'फ्री' में कब, कहां और कैसे देखें लाइव?

IND vs AFG 3rd T20I Live Streaming: गुरुवार को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा टी20 खेला जाएगा. तो आइए जानते हैं कि आप मुकाबला फ्री में कैसे लाइव देख पाएंगे.

Written By : मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 17 Sep 2026 04:27 PM (IST)
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भारत और अफगानिस्तान के बीच जारी तीन मैचों की टी20 सीरीज का आखिरी मुकाबला आज 17 सितंबर (बुधवार) को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा. फैंस इस सीरीज को लाइव देखने के लिए काफी उत्सुक नजर आ रहे हैं. सीरीज न तो सोनी लिव और न ही जियोहॉटस्टार पर आ रही है. जहां आ रही है, वहां देखने के लिए पैसे देने पड़ेंगे यानी सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा. तो हम आपको बताएंगे कि आप मुकाबला कब, कहां और कैसे 'फ्री' में लाइव देख सकते हैं. 

भारत-अफगानिस्तान तीसरे टी20 की टाइमिंग?

भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा टी20 दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में 17 सितंबर, गुरुवार को खेला जाएगा. भारतीय समय के अनुसार मुकाबले की शुरुआत शाम 7:30 बजे से होगी. टॉस उससे आधा घंटा पहले सात बजे होगा. 

टीवी पर कहां देखें लाइव?

भारत-अफगानिस्तान के तीसरे टी20 को सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर लाइव प्रसारित किया जाएगा. 

कहां होगी लाइव स्ट्रीमिंग?

मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग फैनकोड एप पर होगी. यहां आप मैच को मोबाइल, लैपटॉप और स्मार्ट टीवी जैसे डिवाइस पर लाइव देख सकते हैं. 

भारत-अफगानिस्तान का तीसरा टी20 'फ्री' में कहां देखें लाइव?

भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरे टी20 को टीवी पर डीडी फ्री डिश के जरिए 'फ्री' में लाइव प्रसारित किया जाएगा. इस तरह आप मैच को फ्री में भी लाइव देख सकते हैं. 

तीसरे टी20 के लिए भारत का स्क्वॉड 

संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, इशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, जसप्रित बुमरा, वैभव सूर्यवंशी, वाशिंगटन सुंदर, यश ठाकुर. 

तीसरे टी20 के लिए अफगानिस्तान का स्क्वॉड 

इब्राहिम जादरान (कप्तान), रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), सेदिकुल्लाह अटल, गुलबदीन नायब, दरविश रसूली, अजमतुल्लाह उमरजई, मोहम्मद नबी, राशिद खान, नूर अहमद, मुजीब उर रहमान, फजलहक फारूकी, नांगेयालिया खरोती, अब्दुल्ला अहमदजई, नूर उल रहमान, नवीन-उल-हक. 

 

यह भी पढ़ें: क्रिकेट जगत में फिर आया 'मैच फिक्सिंग' का भूचाल, इन 2 लोगों पर लगे गंभीर आरोप

Published at : 17 Sep 2026 04:27 PM (IST)
Tags :
Live Streaming India Vs Afghanistan 3rd T20I
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