PKL 12 Winner: दबंग दिल्ली बनी PKL 12 की चैंपियन, पूर्व भारतीय कप्तान की टीम को हराकर रचा इतिहास

PKL 12 Champion: दबंग दिल्ली ने पुनेरी पलटन को 31-28 से हराकर PKL 12 का खिताब जीत लिया है. यह प्रो कबड्डी लीग इतिहास में दूसरी बार है जब दिल्ली चैंपियन बनी है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 31 Oct 2025 09:31 PM (IST)
Preferred Sources

दबंग दिल्ली ने पुनेरी पलटन को 31-28 से हराकर PKL 12 का खिताब जीत लिया है. यह प्रो कबड्डी लीग इतिहास में दूसरी बार है जब दिल्ली चैंपियन बनी है. आखिरी डेढ़ मिनट में पुणे के पास मैच पलटने का मौका था, लेकिन दिल्ली के डिफेंडरों ने आदित्य शिंदे को टैकल करके ऐतिहासिक जीत सुनिश्चित की. इससे पहले दिल्ली ने सीजन 8 का खिताब जीता था.

PKL 12 की चैंपियन दबंग दिल्ली

फाइनल मैच में भारतीय कबड्डी टीम के पूर्व कप्तान अजय ठाकुर की टीम को हार मिली. अजय ठाकुर PKL 12 में पुनेरी पलटन के कोच रहे. पहले हाफ में दिल्ली ने पुणे पर 20-14 की बड़ी बढ़त बना ली थी. दूसरे हाफ में दिल्ली ने मैच स्लो कर दिया. दूसरे छोर पर पुणे भी डू-ऑर-डाई रेड पर खेलती दिखी.

पुनेरी पलटन के लिए आदित्य शिंदे ने सुपर-10 लगाया, लेकिन ये काम नहीं आया. दूसरे छोर पर दिल्ली के कप्तान आशु मलिक इस मैच में फ्लॉप रहे, लेकिन अजिंक्य पवार और नीरज नरवाल ने बेहतरीन रेडिंग करते हुए आशु के खराब प्रदर्शन की भरपाई की.

इस खिलाड़ी ने 12 सीजन में जीता पहला खिताब

डिफेंडर सुरजीत सिंह के लिए यह बहुत यादगार पल रहा. वो पहले सीजन से प्रो कबड्डी लीग में खेल रहे हैं, लेकिन 12 सीजन के बाद उन्हें पहली ट्रॉफी नसीब हुई है. इस लंबे सफर में सुरजीत ने दबंग दिल्ली, बेंगलुरु बुल्स, जयपुर पिंक पैंथर्स, तेलुगू टाइटंस, तमिल थलाइवाज, पुनेरी पलटन, बंगाल वॉरियर्स और यू मुम्बा के लिए भी खेले, लेकिन उन्हें ट्रॉफी दबंग दिल्ली के साथ आकर नसीब हुई.

अब दबंग दिल्ली ने उन टीमों में जगह बना ली है, जिसने एक से ज्यादा बार PKL ट्रॉफी जीती है. अब तक सिर्फ दबंग दिल्ली, पटना पाइरेट्स और जयपुर पिंक पैंथर्स ही ऐसा कर पाई हैं.

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 31 Oct 2025 09:18 PM (IST)
Pro Kabaddi League Puneri Paltan Dabang Delhi PKL 12 PKL 12 Final
