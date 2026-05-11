IPL में मुंबई के खिलाफ एक बेहद रोमांचक मुकाबले में जीत के बाद आरसीबी टीम के ड्रेसिंग रूम का माहौल भावनाओं, गर्व और आत्मविश्वास से भरा नजर आया. जीत के बाद कप्तान विराट कोहली ने खिलाड़ियों की खुलकर सराहना की और कहा कि बड़े टूर्नामेंट जीतने के लिए टीम को इसी तरह जुझारूपन और दबाव में लड़ने वाली मानसिकता की जरूरत होती है.

कोहली ने खास तौर पर KP की बल्लेबाजी की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने अब तक जितने भी IPL मुकाबले देखे हैं, उनमें यह उनकी सबसे शानदार पारी थी. उन्होंने कहा कि मुश्किल परिस्थितियों में कई खिलाड़ी टूट जाते हैं, लेकिन KP ने चोट, उछाल और क्रैम्प्स जैसी परेशानियों के बावजूद हार नहीं मानी.

उन्होंने कहा कि जब टीम मुश्किल में थी, तब KP ने धैर्य दिखाया, सही समय का इंतजार किया और फिर बड़े शॉट लगाकर मैच का रुख बदल दिया. खासकर क्रैम्प्स के बावजूद लगाए गए दो छक्कों को कोहली ने मैच का टर्निंग पॉइंट बताया.

भुवनेश्वर की गेंदबाजी और छक्का बना चर्चा का विषय

टीम की जीत में गेंदबाजों का योगदान भी बेहद अहम रहा. विराट कोहली ने भुवनेश्वर कुमार की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि पावरप्ले में उनकी गेंदबाजी पूरी तरह विश्व स्तरीय थी. उन्होंने विपक्षी बल्लेबाजों पर लगातार दबाव बनाए रखा और टीम को शानदार शुरुआत दिलाई.

हालांकि मैच का सबसे यादगार पल तब आया जब आखिरी ओवरों में बल्लेबाजी करने उतरे भुवनेश्वर ने दबाव के बीच शानदार छक्का जड़ दिया. कप्तान ने मजाकिया अंदाज में कहा कि सभी जानते हैं कि भुवनेश्वर कितने शानदार गेंदबाज़ हैं, लेकिन इस मैच में उन्होंने यह भी साबित कर दिया कि वह बल्ले से भी कमाल कर सकते हैं.

टीमवर्क ने दिलाई रोमांचक जीत

कोहली ने टीम के अन्य खिलाड़ियों के योगदान को भी सराहा. उन्होंने कहा कि सुयश, रसिक और शेट्टी ने गेंदबाज़ी में बेहतरीन प्रदर्शन किया. खासकर शेट्टी की सटीक लाइन और लेंथ की तारीफ करते हुए कोहली ने कहा कि जब खिलाड़ी आत्मविश्वास में होता है, तब उसका कौशल और भी निखरकर सामने आता है.

यह भी पढ़ें- हार्दिक पंड्या ने क्या सच में मुंबई इंडियंस को किया अनफॉलो? जानिए वायरल खबर की पूरी सच्चाई

बल्लेबाजी में शुरुआती झटकों के बावजूद टीम ने हार नहीं मानी. कोहली ने बेथेल और KP की साझेदारी को जीत की नींव बताया. उन्होंने कहा कि दोनों बल्लेबाजों ने मैच की परिस्थिति को समझते हुए संयम और आक्रामकता के बीच सही संतुलन बनाया.

यह भी पढ़ें- RCB VS MI : क्रुणाल पंड्या हुए भावुक, मुंबई इंडियंस को प्लेऑफ से बाहर करने के बाद क्यों 'रो' पड़े

दबाव में लड़ने की मानसिकता ही असली ताकत

विराट कोहली ने अपने संबोधन में साफ कहा कि अगर टीम को IPL जैसे बड़े टूर्नामेंट जीतने हैं, तो हर खिलाड़ी को मुश्किल हालात में जिम्मेदारी लेनी होगी. उन्होंने कहा कि यह जीत सिर्फ दो अंक नहीं, बल्कि टीम के आत्मविश्वास को मजबूत करने वाली जीत है.

उन्होंने खिलाड़ियों से अगले मुकाबलों में भी इसी ऊर्जा और जुनून के साथ उतरने की अपील की. ड्रेसिंग रूम में गूंजती तालियों और खिलाड़ियों के चेहरों पर दिखती मुस्कान साफ बता रही थी कि यह जीत टीम के लिए कितनी खास थी.