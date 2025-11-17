Most Ducks In IPL: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में जहां बल्लेबाज अपने दमदार शॉट्स और विस्फोटक पारियों से सुर्खियां बटोरते हैं. वहीं दूसरी ओर कुछ खिलाड़ियों के नाम एक ऐसे रिकॉर्ड से भी जुड़ जाते हैं जिसे कोई भी अपने नाम नहीं करना चाहता. वो है अपने करियर में सबसे ज्यादा बार डक (0 रन पर आउट) पर आउट होना. IPL के 18 सीजन में कई स्टार क्रिकेटरों ने ये अनचाहा रिकॉर्ड बनाया है. दिलचस्प बात यह है कि इस लिस्ट में कुछ दिग्गज और अनुभवी खिलाड़ी भी शामिल हैं.

ग्लेन मैक्सवेल - 19 डक (सबसे ज्यादा)

ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल IPL के सबसे विस्फोटक खिलाड़ियों में से एक माने जाते हैं. हालांकि उनकी आक्रामक बल्लेबाजी कई बार महंगी साबित हुई है. मैक्सवेल के नाम 19 डक है, जो IPL इतिहास में सबसे ज्यादा हैं. हालांकि उन्होंने IPL में 2819 रन भी बनाए हैं और कई मैच जिताए हैं, पर उनका “बूम या ब्लास्ट” खेलने का अंदाज उन्हें इस सूची में नंबर वन बना देता है.

दिनेश कार्तिक - 18 डक

अनुभवी विकेटकीपर-बल्लेबाज दिनेश कार्तिक भी इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं. 2008 से लगातार IPL खेल रहे कार्तिक के नाम 18 बार 0 पर आउट होने का रिकॉर्ड दर्ज है. कार्तिक फिनिशर की भूमिका में कई मैचों में चमके, लेकिन उनकी अस्थिर शुरुआत और तेज रन बनाने की कोशिश कई बार उन्हें “डक क्लब” में धकेल देती है.

रोहित शर्मा - 18 डक

रोहित शर्मा जैसा बड़ा नाम इस लिस्ट में देखकर कई क्रिकेट फैंस हैरान होते हैं. IPL में 7046 रन और पांच ट्रॉफियों के साथ रोहित सबसे बड़े मैच-विनर्स में से एक हैं. हालांकि उनके नाम 18 डक भी दर्ज हैं. पावरप्ले में आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए रोहित कई बार शुरुआती गेंदों पर चलते बने हैं.

सुनील नारायण - 17 डक

KKR के खतरनाक ऑलराउंडर सुनील नारायण का नाम भी इस लिस्ट में शुमार है. उन्होंने IPL में 17 बार बिना खाता खोले पवेलियन लौटने का अनचाहा रिकॉर्ड बनाया है. ओपनर के रूप में उन्हें कई बार प्रमोट किया गया, लेकिन तेज शुरुआत देने की कोशिश में वे जल्दी आउट भी होते रहे.

रशीद खान - 16 डक

दुनिया के सबसे बेहतरीन गेंदबाजों में शामिल रशीद खान बल्लेबाजी में अक्सर निचले क्रम में आते हैं. तेज रन बनाने के प्रयास में उनके नाम IPL में 16 डक दर्ज हो चुके हैं. हालांकि, गेंदबाजी में उनके रिकॉर्ड और मैच जिताऊ प्रदर्शन उन्हें हर टीम का जरूरी खिलाड़ी बनाते हैं.