IPL में सबसे ज्यादा डिसमिसल करने वाले विकेटकीपर धोनी या पंत? देखिए रिकॉर्ड

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) सिर्फ बल्लेबाजों और गेंदबाजों का ही नहीं, बल्कि विकेटकीपरों का भी बड़ा मंच रहा है. साल 2008 से शुरू हुई यह लीग कई दिग्गज कीपर्स को स्टार बनाती आई है. विकेट के पीछे बिजली की तेजी से स्टंपिंग, हवा में उड़कर कैच पकड़ना और मैच का रुख बदल देने वाले डिसमिसल, यह सब IPL के रोमांच का अहम हिस्सा रहा है. अब सबसे ज्यादा डिसमिसल करने वाले विकेटकीपरों की बात की जाए, तो इस लिस्ट में महेंद्र सिंह धोनी आज भी सबसे ऊपर हैं.

एम एस धोनी

चेन्नई सुपर किंग्स और राइजिंग पुणे सुपरजायंट्स की ओर से खेल चुके एम एस धोनी ने IPL में अभी तक कुल 201 डिस्मिसल किए हैं. इनमें 154 कैच और 47 स्टंपिंग शामिल हैं. 278 मैचों में उनके नाम ये आंकड़ा उनके अनुभव और क्लास को दिखाता है. विकेट के पीछे उनका निर्णय और बिजली जैसी तेजी आज भी युवाओं के लिए मिसाल हैं.

दिनेश कार्तिक

RCB के अनुभवी कीपर-बल्लेबाज दिनेश कार्तिक IPL के सबसे भरोसेमंद विकेटकीपर्स में से एक रहे हैं. उन्होंने 257 मैचों में 174 डिस्मिसल किए हैं. उनकी स्थिरता और फिटनेस ने उन्हें वर्षों तक अलग-अलग टीमों का पहला विकल्प बनाए रखा.

रिद्धिमान साहा

गुजरात टायटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के लिए लंबे समय तक खेलने वाले रिद्धिमान साहा लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं. उन्होंने 170 मैचों में 113 डिसमिसल किए हैं. जिसमे 87 कैच और 26 स्टंपिंग शामिल हैं. साहा का औसत (0.758) कार्तिक और धोनी दोनों से बेहतर है, जो उनके प्रभावी कीपिंग को दर्शाता है.

ऋषभ पंत

लिस्ट में सबसे खास नाम है ऋषभ पंत. 2016 में IPL डेब्यू करने वाले पंत ने अब तक सिर्फ 125 मैच खेले हैं, लेकिन वह 101 डिस्मिसल कर चुके हैं. उनका डिस्मिसल रेट 0.878 प्रति पारी है, जो टॉप-5 में सबसे ज्यादा है. सिर्फ 115 पारियों में 101 शिकार, ये दिखाता है कि पंत आने वाले समय में लिस्ट में टॉप पर पहुंच सकते हैं.

रॉबिन उथप्पा

रॉबिन उथप्पा भले ही फुल-टाइम कीपर नहीं रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने करियर के शुरुआती सालों में विकेटकीपिंग की थी. आईपीएल में उन्होंने सीएसके,केकेआर और कई टीमों के लिए खेलते हुए 114 पारियों में 90 डिस्मिसल किए हैं और इस लिस्ट में पांचवें स्थान पर हैं.