159 बनाकर भी आसानी से जीती राजस्थान, गेंदबाजों ने बरपाया कहर, LSG को उसी के घर में हराया

Lucknow Super Giants vs Rajasthan Royals Highlights: राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 40 रनों से हरा दिया है. इकाना स्टेडियम पर खेले गए इस मैच में राजस्थान की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 159 रन बनाए थे. जवाब में लखनऊ की पूरी टीम 119 रनों पर सिमट गई. मिचेल मार्श अकेले लड़ते रहे और 55 रनों की जुझारू पारी खेली, लेकिन टीम को जीत तक नहीं ले जा सके.

राजस्थान रॉयल्स की यह सीजन की कुल पांचवीं जीत है. साथ ही उसने 2 मैचों से चले आ रहे हार के सिलसिले का भी अंत किया. ऋषभ पंत, निकोलस पूरन और मयंक यादव जैसे बड़ी सैलरी लेने वाले खिलाड़ी बुरी तरह फ्लॉप रहे. यह लखनऊ की 7 मैचों में पांचवीं हार है.

159 रन बनाकर भी जीती राजस्थान रॉयल्स

इकाना स्टेडियम की पिच पर लगातार लो-स्कोरिंग मैच होते रहे हैं. रवींद्र जडेजा के 43 रनों की बदौलत राजस्थान की टीम 159 रनों तक पहुंच पाई थी. चूंकि यहां इससे भी कम स्कोर सफलतापूर्वक डिफेंड हो चुके हैं, इसलिए केवल 159 रनों के बावजूद लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खतरा टला नहीं था.

लखनऊ टीम की शुरुआत ही इतनी खराब रही कि उसने 11 के स्कोर तक आते-आते तीन बहुमूल्य विकेट खो दिए थे. ऋषभ पंत, एडन मार्करम और आयुष बडोनी, टॉप-4 में से तीन बल्लेबाज तो खाता ही नहीं खोल पाए. खराब फॉर्म से जूझ रहे निकोलस पूरन ने 22 रन बनाए. लखनऊ की ओर से लड़ाई लड़ने वाले अकेले मिचेल मार्श रहे. उन्होंने 41 गेंद खेलकर 55 रन बनाए, लेकिन दूसरे छोर से लगातार विकेट गिरते रहे.

राजस्थान की घातक गेंदबाजी

राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग ने पांच गेंदबाजों का इस्तेमाल किया और सभी को कम से कम एक विकेट जरूर मिला. सबसे सफल गेंदबाज जोफ्रा आर्चर रहे, जिन्होंने तीन बल्लेबाजों को आउट किया. वहीं नान्द्रे बर्गर और बृजेश शर्मा ने दो-दो विकेट झटके. रवींद्र जडेजा और रवि बिश्नोई ने भी एक-एक विकेट लेने में सफलता पाई.