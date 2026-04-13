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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026IPL 2026: मुंबई की लगातार तीसरी हार से बौखलाए हार्दिक पांड्या! कहा- 'दोबारा विचार करने की जरूरत है कि...'

IPL 2026: मुंबई की लगातार तीसरी हार से बौखलाए हार्दिक पांड्या! कहा- 'दोबारा विचार करने की जरूरत है कि...'

मैच के बाद हार्दिक ने कहा कि हमने बीच के ओवरों में कई विकेट गंवा दिए जिससे हमारी पारी पटरी से उतर गई.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: संकल्‍प ठाकुर | Updated at : 13 Apr 2026 09:13 AM (IST)
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मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पंड्या ने रविवार को यहां इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के टी20 मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) से मिली हार के बाद कहा कि उनकी टीम ने बीच के ओवरों में कई विकेट गंवा दिए जिससे पारी पटरी से उतर गई. आरसीबी ने रविवार को यहां मुंबई इंडियंस को 18 रन से हरा दिया. यह मुंबई की लगातार तीसरी हार थी.

मैच के बाद हार्दिक ने कहा, ‘‘हमने बीच के ओवरों में कई विकेट गंवा दिए जिससे हमारी पारी पटरी से उतर गई.’’ उन्होंने कहा, ‘‘पिछले कुछ मैचों से गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में हम वापसी का प्रयास कर रहे हैं. हमें प्रयास करना होगा कि कैसे लय में वापस आए. कई सारी चीजों पर दोबारा विचार करने की जरूरत है. गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में देखना होगा कि हमारे पास और क्या विकल्प हैं. ’’

हार्दिक ने कहा, ‘‘हालांकि हमें अब भी अच्छी बल्लेबाजी और गेंदबाजी करने की जरूरत है. अगर आप वो करते हैं तो फिर टॉस जीते या ना जीतें, उससे फर्क नहीं पड़ता. ’'

मुंबई इंडियंस (प्लेइंग इलेवन): रोहित शर्मा, रेयान रिकेलटन, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या (कप्तान), नमन धीर, मिचेल सेंटनर, शार्दुल ठाकुर, ट्रेंट बोल्ट, मयंक मारकंडे, जसप्रीत बुमराह

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (प्लेइंग इलेवन): फिल साल्ट, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), टिम डेविड, जितेश शर्मा, रोमारियो शेफर्ड, क्रुणाल पंड्या, भुवनेश्वर कुमार, जैकब डफी, सुयश शर्मा.

Published at : 13 Apr 2026 09:13 AM (IST)
Tags :
HARDIK PANDYA IPL 2026
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