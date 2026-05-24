हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्रिकेटलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्टआईपीएल टीमऑरेंज कैपपर्पल कैप
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026IPL खत्म होने के कितने दिन बाद टीम इंडिया खेलेगी पहला मैच, जानें 2026 में कितने मैच खेलेगी भारतीय टीम

IPL खत्म होने के कितने दिन बाद टीम इंडिया खेलेगी पहला मैच, जानें 2026 में कितने मैच खेलेगी भारतीय टीम

India Upcoming Matches 2026: इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें संस्करण का फाइनल 31 मई को होगा. जानिए इसके कितने दिन बाद भारतीय क्रिकेट टीम अपना पहला मैच खेलेगी? और देखें इस साल भारत के सभी मैचों की लिस्ट.

By : शिवम | Updated at : 24 May 2026 02:53 PM (IST)
Preferred Sources

इंडियन प्रीमियर लीग का 19वां संस्करण (IPL 2026) जारी है. मंगलवार, 26 मई से प्लेऑफ के मुकाबले शुरू हो जाएंगे. पहला मैच क्वालीफायर-1 होगा, जिसमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस आमने सामने होगी. ये मुकाबला धर्मशाला में होगा, जिसे जीतने वाली इस सीजन की पहली फाइनलिस्ट होगी. फाइनल 31 मई को नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. आईपीएल में एक दूसरे के खिलाफ खेल रहे खिलाड़ी फिर अपनी नेशनल टीम के साथ एकसाथ खेलेंगे. तो चलिए आपको बताते हैं कि टीम इंडिया का अगला मैच कब और किसके साथ है? इस साल भारत किस फॉर्मेट में कितने मैच खेलेगी.

IPL में रोजाना मैच होते हैं. करीब 2 महीने तक चलने वाली इस लीग के दौरान फैंस की भी आदत हो जाती है कि कहीं भी हो, शाम को टीवी के सामने बैठ जाना है या मोबाइल पर मैच देखना है. ऐसे में जब लीग खत्म हो जाएगी तो फैंस की शाम सूनी हो जाएगी, फिर सभी को टीम इंडिया के मैचों का इंतजार रहेगा. हालांकि फैंस को अधिक दिनों तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा, IPL 2026 खत्म होने के एक हफ्ते के अंदर भारत का पहला मैच शुरू हो जाएगा.

भारतीय क्रिकेट टीम का अगला मैच कब है?

IPL 2026 रविवार, 31 मई को खत्म होगा और भारतीय क्रिकेट टीम का अगला मैच अफगानिस्तान के साथ 6 जून को शुरू होगा. यानी लीग के खत्म होने के 6 दिन बाद. ये दोनों देशों के बीच खेला जाने वाला एकमात्र टेस्ट होगा, जो न्यू चंडीगढ़ (मुल्लांपुर) में खेला जाएगा.

यह भी पढ़ें- IPL इतिहास में किस टीम ने खेले सबसे ज्यादा प्लेऑफ मैच? टॉप-5 लिस्ट में नंबर-3 हैरान कर देगा

अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट के बाद शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय टीम अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज खेलेगी. इस घरेलू वनडे सीरीज में विराट कोहली, रोहित शर्मा भी खेलते हुए नजर आएंगे, हालांकि BCCI ने साफ किया है कि रोहित का खेलना उनकी फिटनेस पर निर्भर करेगा.

IPL 2026 के बाद भारतीय क्रिकेट टीम का पहला विदेशी दौरा आयरलैंड का होगा, जहां 2 मैचों की टी20 सीरीज होनी है. माना जा रहा है कि इसमें वैभव सूर्यवंशी को भी मौका दिया जा सकता है. इस सीरीज के दोनों मैच बेलफास्ट में होंगे. इसके बाद टीम इंडिया इंग्लैंड दौरे पर जाएगी, जहां दोनों के बीच 5 मैचों की टी20 और 3 मैचों की वनडे सीरीज होगी.

यह भी पढ़ें- IPL 2026 में किस टीम को मिलेंगे फाइनल में जाने के 2 चांस? जानें क्या है इसके पीछे का नियम

अफगानिस्तान का भारत दौरा

  • एकमात्र टेस्ट, 6 से 10 जून (न्यू चंडीगढ़)
  • पहला ODI: 14 जून (धर्मशाला)
  • दूसरा ODI: 17 जून (लखनऊ)
  • तीसरा ODI: 20 जून (चेन्नई)

भारत का आयरलैंड दौरा

  • पहला टी20: 26 जून (बेलफास्ट)
  • दूसरा टी20: 28 जून (बेलफास्ट)

भारत का इंग्लैंड दौरा

  • पहला टी20: 1 जुलाई (चेस्टर ली स्ट्रीट)
  • दूसरा टी20: 4 जुलाई (मेनचेस्टर)
  • तीसरा टी20: 7 जुलाई (नाटिंघम)
  • चौथा टी20: 9 जुलाई (ब्रिस्टल)
  • पांचवां टी20: 11 जुलाई (साउथम्पटन)
  • पहला वनडे: 14 जुलाई (बर्मिंघम) 
  • दूसरा वनडे: 16 जुलाई (कार्डिफ) 
  • तीसरा वनडे: 19 जुलाई (लंदन)

भारत का जिम्बाब्वे दौरा

  • पहला टी20: 23 जुलाई (हरारे)
  • दूसरा टी20: 25 जुलाई (हरारे)
  • तीसरा टी20: 26 जुलाई (हरारे)

भारत का श्रीलंका दौरा

श्रीलंका दौरे पर भारतीय क्रिकेट टीम 2 टेस्ट मैच खेलेगी. हालांकि अभी इन मैचों के शेड्यूल का ऐलान नहीं हुआ है.

एशियाई गेम्स

जापान में होने वाले एशियाई गेम्स में अभी मैचों की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है. माना जा रहा है कि अगर आयरलैंड के खिलाफ वैभव को मौका नहीं मिला तो उन्हें एशियाई गेम्स के लिए स्क्वाड में शामिल किया जा सकता है.

यह भी पढ़ें- अगर IPL 2026 के बाद ऑक्शन में गए ये खिलाड़ी, तो मिल सकती है 30 करोड़ से ज्यादा की रकम

वेस्टइंडीज का भारत दौरा

  • पहला वनडे: 27 सितंबर (तिरुवनन्तपुरम)
  • दूसरा वनडे: 30 सितंबर (गुवाहाटी)
  • तीसरा वनडे: 3 अक्टूबर (न्यू चंडीगढ़)
  • पहला टी20: 6 अक्टूबर (लखनऊ)
  • दूसरा टी20: 9 अक्टूबर (रांची)
  • तीसरा टी20: 11 अक्टूबर (इंदौर)
  • चौथा टी20: 14 अक्टूबर (हैदराबाद)
  • पांचवां टी20: 17 अक्टूबर (बेंगलुरु)

भारत का न्यूजीलैंड दौरा

अक्टूबर-नवंबर में भारतीय क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड का दौरा करेगी. यहां दोनों के बीच 2 टेस्ट और 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी. इसके मैचों की तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है.

श्रीलंका का भारत दौरा

  • पहला वनडे: 13 दिसंबर (दिल्ली)
  • दूसरा वनडे: 16 दिसंबर (बेंगलुरु)
  • तीसरा वनडे: 19 दिसंबर (अहमदाबाद)
  • पहला टी20: 22 दिसंबर (राजकोट) 
  • दूसरा टी20: 24 दिसंबर (कटक)
  • तीसरा टी20: 27 दिसंबर (पुणे)

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read More
Published at : 24 May 2026 02:50 PM (IST)
Tags :
India Cricket Match Indian Cricket Team Schedule TEAM INDIA INDIAN CRICKET TEAM IPL 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

आईपीएल 2026
IPL खत्म होने के कितने दिन बाद टीम इंडिया खेलेगी पहला मैच, जानें 2026 में कितने मैच खेलेगी भारतीय टीम
IPL खत्म होने के कितने दिन बाद टीम इंडिया खेलेगी पहला मैच, जानें 2026 में कितने मैच खेलेगी भारतीय टीम
आईपीएल 2026
ऋषभ पंत से छिनेगी लखनऊ की कप्तानी? LSG के क्रिकेट डायरेक्टर के बयान से मची हलचल
ऋषभ पंत से छिनेगी लखनऊ की कप्तानी? LSG के क्रिकेट डायरेक्टर के बयान से मची हलचल
आईपीएल 2026
MI vs RR Weather Report: बारिश बिगाड़ सकती है राजस्थान रॉयल्स का खेल, अगर रद्द हुआ मैच तो क्या बनेगा समीकरण? जानिए
बारिश बिगाड़ सकती है राजस्थान रॉयल्स का खेल, अगर रद्द हुआ MI vs RR मैच तो क्या बनेगा समीकरण? जानिए
आईपीएल 2026
'मेरे छोटे भाई, तुम...', अर्जुन को लेकर बहन सारा तेंदुलकर ने किया इमोशनल पोस्ट, लिखी ये बातें
'मेरे छोटे भाई, तुम...', अर्जुन को लेकर बहन सारा तेंदुलकर ने किया इमोशनल पोस्ट, लिखी ये बातें
Advertisement

वीडियोज

India-America Relations: 'सुरक्षा, व्यापार और निवेश को लेकर बात हुई'- S. Jaishankar | Marco Rubio
Honda City का नया Facelift आ गया! Hybrid और नए Look के साथ | #honda #hondacity #newupdate #autolive
Honda ZR-V Hybrid debuts in India, Booking open now | Auto Live #hondacity #hondazrv #hybridcars
Best Cars Under ₹30 Lakh in India 2026 | कौन सी कार आपके लिए सही है? #autolive
Desi Jeep SUV with Tata Sierra platform coming soon! #jeep #tatasierra #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
फाल्टा उपचुनाव: जहां TMC के जहांगीर खान ने छोड़ा मैदान, वहां कांग्रेस नहीं ये पार्टी नंबर-2 पर, चौंका रहे आंकड़े
फाल्टा उपचुनाव: जहां TMC के जहांगीर खान ने छोड़ा मैदान, वहां कांग्रेस नहीं ये पार्टी नंबर-2 पर, चौंका रहे आंकड़े
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
जनगणना टीम को घर का पता बताने पर मार दी गोली! गाजियाबाद में पड़ोसियों के बीच लड़ाई
जनगणना टीम को घर का पता बताने पर मार दी गोली! गाजियाबाद में पड़ोसियों के बीच लड़ाई
इंडिया
केरल में सरकार बनते ही कांग्रेस ने किया 'शुभेंदु अधिकारी वाला काम', भड़क उठा विपक्ष, क्या फैसला बदलेंगे वीडी सतीशन?
केरल में कांग्रेस ने किया 'शुभेंदु वाला काम', भड़क उठा विपक्ष, क्या फैसला बदलेंगे वीडी सतीशन?
क्रिकेट
ऋषभ पंत से छिनेगी लखनऊ की कप्तानी? LSG के क्रिकेट डायरेक्टर के बयान से मची हलचल
ऋषभ पंत से छिनेगी लखनऊ की कप्तानी? LSG के क्रिकेट डायरेक्टर के बयान से मची हलचल
बॉलीवुड
थिएटर रिलीज के बाद ओटीटी पर कहां देख पाएंगे 'है जवानी तो इश्क होना है'? वरुण धवन मचाने आ रहे धमाल
थिएटर रिलीज के बाद ओटीटी पर कहां देख पाएंगे 'है जवानी तो इश्क होना है'? वरुण धवन मचाने आ रहे धमाल
इंडिया
जगदंबिका पाल, निशिकांत दुबे और एकनाथ शिंदे समेत 12 सांसदों को मिलेगा संसद रत्न पुरस्कार, देखें पूरी लिस्ट
जगदंबिका पाल, निशिकांत दुबे, एकनाथ शिंदे समेत 12 MPs को मिलेगा संसद रत्न पुरस्कार, देखें लिस्ट
छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़: बीजेपी MLA रेणुका सिंह का कथित ऑडियो वायरल, बघेल का जिक्र कर कही बड़ी बात, सियासी हलचल तेज
छत्तीसगढ़: बीजेपी MLA रेणुका सिंह का कथित ऑडियो वायरल, बघेल का जिक्र कर कही बड़ी बात, सियासी हलचल तेज
शिक्षा
CBSE 12th Re-evaluation 2026: छात्रों को वापस मिलेगा अतिरिक्त पैसा, स्कैन कॉपी आवेदन में गड़बड़ी को लेकर CBSE का बड़ा अपडेट
छात्रों को वापस मिलेगा अतिरिक्त पैसा, स्कैन कॉपी आवेदन में गड़बड़ी को लेकर CBSE का बड़ा अपडेट
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Embed widget