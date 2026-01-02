'बांग्लादेश दुश्मन देश नहीं...', मुस्तफिजुर रहमान के IPL में खेलने पर आया BCCI का बयान

इंडियन प्रीमियर लीग के अगले सीजन में बांग्लादेशी खिलाड़ियों के खेलने या ना खेलने का सवाल चर्चा में है. मुस्तफिजुर रहमान, IPL 2026 में खेलेंगे या नहीं, इस पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के एक अधिकारी का बयान सामने आया है. एक मीडिया रिपोर्ट अनुसार बीसीसीआई के एक अधिकारी ने कहा है कि मुस्तफिजुर रहमान आईपीएल 2026 में जरूर खेलेंगे. उन्हें ऑक्शन में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 9.20 करोड़ रुपये में खरीदा था.

बांग्लादेश दुश्मन देश नहीं...

इनसाइड स्पोर्ट के हवाले से बीसीसीआई के एक अधिकारी ने बताया, "हमें यह समझना होगा कि यह बहुत नाजुक स्थिति है. हम राजनयिक स्थितियों में हो रहे बदलाव को लेकर लगातार सरकार के साथ संपर्क में हैं. हमने अभी तक ऐसा कुछ नहीं सुना है, जहां IPL से बांग्लादेशी खिलाड़ियों पर प्रतिबंध लगाने की कोई बात कही गई हो. इसलिए हां, मुस्तफिजुर रहमान IPL में खेलेंगे. बांग्लादेश दुश्मन देश नहीं है."

बीसीसीआई का यह बयान ऐसे समय में आया है, जब भारत और बांग्लादेश के राजनीतिक संबंध बहुत अच्छी स्थिति में नहीं हैं. बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही हिंसा को लेकर भारत के लोगों का जमकर गुस्सा फूटा है. भारत में कुछ लोगों ने यह धमकी तक दे डाली है कि जिन भी मैचों में बांग्लादेशी खिलाड़ी खेलेंगे, उन मैचों को बाधित किया जाएगा.

KKR की भी हो रही आलोचना

कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुस्तफिजुर रहमान को ऑक्शन में 9.20 करोड़ रुपये में खरीदा था. बांग्लादेश में हो रही हिंसा के बाद भी रहमान को खरीदने को लेकर KKR की जमकर आलोचना हो रही है, यहां तक कि सोशल मीडिया पर केकेआर को एंटी-नेशनल भी कहा गया है.

आपको बता दें कि मुस्तफिजुर रहमान ऐसे अकेले बांग्लादेशी क्रिकेटर रहे, जो IPL 2026 की नीलामी में बिके थे. खासतौर पर बाएं हाथ का तेज गेंदबाज होने के कारण कई टीमों ने उनमें दिलचस्पी दिखाई थी.

