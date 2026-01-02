हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्रिकेटलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026'बांग्लादेश दुश्मन देश नहीं...', मुस्तफिजुर रहमान के IPL में खेलने पर आया BCCI का बयान

'बांग्लादेश दुश्मन देश नहीं...', मुस्तफिजुर रहमान के IPL में खेलने पर आया BCCI का बयान

BCCI on Bangladesh Enemy: IPL 2026 में मुस्तफिजुर रहमान के खेलने पर बवाल मचा हुआ है. KKR ने ऑक्शन में उन्हें 9.20 करोड़ रुपये में खरीदा था.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 02 Jan 2026 09:43 PM (IST)
Preferred Sources

इंडियन प्रीमियर लीग के अगले सीजन में बांग्लादेशी खिलाड़ियों के खेलने या ना खेलने का सवाल चर्चा में है. मुस्तफिजुर रहमान, IPL 2026 में खेलेंगे या नहीं, इस पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के एक अधिकारी का बयान सामने आया है. एक मीडिया रिपोर्ट अनुसार बीसीसीआई के एक अधिकारी ने कहा है कि मुस्तफिजुर रहमान आईपीएल 2026 में जरूर खेलेंगे. उन्हें ऑक्शन में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 9.20 करोड़ रुपये में खरीदा था.

बांग्लादेश दुश्मन देश नहीं...

इनसाइड स्पोर्ट के हवाले से बीसीसीआई के एक अधिकारी ने बताया, "हमें यह समझना होगा कि यह बहुत नाजुक स्थिति है. हम राजनयिक स्थितियों में हो रहे बदलाव को लेकर लगातार सरकार के साथ संपर्क में हैं. हमने अभी तक ऐसा कुछ नहीं सुना है, जहां IPL से बांग्लादेशी खिलाड़ियों पर प्रतिबंध लगाने की कोई बात कही गई हो. इसलिए हां, मुस्तफिजुर रहमान IPL में खेलेंगे. बांग्लादेश दुश्मन देश नहीं है."

बीसीसीआई का यह बयान ऐसे समय में आया है, जब भारत और बांग्लादेश के राजनीतिक संबंध बहुत अच्छी स्थिति में नहीं हैं. बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही हिंसा को लेकर भारत के लोगों का जमकर गुस्सा फूटा है. भारत में कुछ लोगों ने यह धमकी तक दे डाली है कि जिन भी मैचों में बांग्लादेशी खिलाड़ी खेलेंगे, उन मैचों को बाधित किया जाएगा.

KKR की भी हो रही आलोचना

कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुस्तफिजुर रहमान को ऑक्शन में 9.20 करोड़ रुपये में खरीदा था. बांग्लादेश में हो रही हिंसा के बाद भी रहमान को खरीदने को लेकर KKR की जमकर आलोचना हो रही है, यहां तक कि सोशल मीडिया पर केकेआर को एंटी-नेशनल भी कहा गया है.

आपको बता दें कि मुस्तफिजुर रहमान ऐसे अकेले बांग्लादेशी क्रिकेटर रहे, जो IPL 2026 की नीलामी में बिके थे. खासतौर पर बाएं हाथ का तेज गेंदबाज होने के कारण कई टीमों ने उनमें दिलचस्पी दिखाई थी.

यह भी पढ़ें:

KKR टीम में किसकी कितनी हिस्सेदारी? क्या शाहरुख खान के पास जाता है सारा प्रॉफिट? यहां जानें

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 02 Jan 2026 09:24 PM (IST)
Tags :
Mustafizur Rahman IPL News INDIAN PREMIER LEAGUE IPL 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'...तो मच जाएगी अफरा-तफरी', डोनाल्ड ट्रंप की धमकी पर आया ईरान का आया रिएक्शन; हिंसक प्रदर्शन पर खामेनेई की दो टूक
'...तो मच जाएगी अफरा-तफरी', डोनाल्ड ट्रंप की धमकी पर आया ईरान का आया रिएक्शन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उन्नाव रेप केस: कुलदीप सेंगर की बेटी की अमित शाह को चिट्ठी, कहा- पीड़िता और उसके परिवार को मिले सुरक्षा
कुलदीप सेंगर की बेटी की अमित शाह को चिट्ठी, कहा- पीड़िता और उसके परिवार को मिले सुरक्षा
विश्व
कंगाल पाकिस्तान के हाथ लगा तेल और गैस का बड़ा खजाना! खुशी से फूले नहीं समा रहे शहबाज शरीफ, क्या मालामाल होगा पड़ोसी?
कंगाल पाकिस्तान के हाथ लगा तेल और गैस का बड़ा खजाना! खुशी से फूले नहीं समा रहे शहबाज शरीफ, क्या मालामाल होगा पड़ोसी?
बॉलीवुड
दुनियाभर में 7700 करोड़ कमाने वाली 'अवतार 3' टॉप 10 तो क्या टॉप 50 में भी नहीं हो पाई शामिल
दुनियाभर में 7700 करोड़ कमाने वाली 'अवतार 3' टॉप 10 तो क्या टॉप 50 में भी नहीं हो पाई शामिल
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: आईपीएल 2026 में बांग्लादेशी खिलाड़ी की एंट्री पर बवाल, शाहरुख खान पर देशद्रोह के आरोप (02.01.2026)
Bollywood News: आईपीएल 2026 में बांग्लादेशी खिलाड़ी की एंट्री पर बवाल, शाहरुख खान पर देशद्रोह के आरोप
YRKKH:🫨Armaan के लिए Abhira की care ने जीता दिल, वही Shyam mittal के केस ने बढ़ाया सस्पेंस #sbs
Bhay Interview: Gaurav Tiwari Mystery का सच | भारत का पहला Paranormal Thriller | Danish Sood
Electronics Manufacturing में बड़ी छलांग | Dixon, Samsung, Foxconn को मंजूरी | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'...तो मच जाएगी अफरा-तफरी', डोनाल्ड ट्रंप की धमकी पर आया ईरान का आया रिएक्शन; हिंसक प्रदर्शन पर खामेनेई की दो टूक
'...तो मच जाएगी अफरा-तफरी', डोनाल्ड ट्रंप की धमकी पर आया ईरान का आया रिएक्शन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उन्नाव रेप केस: कुलदीप सेंगर की बेटी की अमित शाह को चिट्ठी, कहा- पीड़िता और उसके परिवार को मिले सुरक्षा
कुलदीप सेंगर की बेटी की अमित शाह को चिट्ठी, कहा- पीड़िता और उसके परिवार को मिले सुरक्षा
विश्व
कंगाल पाकिस्तान के हाथ लगा तेल और गैस का बड़ा खजाना! खुशी से फूले नहीं समा रहे शहबाज शरीफ, क्या मालामाल होगा पड़ोसी?
कंगाल पाकिस्तान के हाथ लगा तेल और गैस का बड़ा खजाना! खुशी से फूले नहीं समा रहे शहबाज शरीफ, क्या मालामाल होगा पड़ोसी?
बॉलीवुड
दुनियाभर में 7700 करोड़ कमाने वाली 'अवतार 3' टॉप 10 तो क्या टॉप 50 में भी नहीं हो पाई शामिल
दुनियाभर में 7700 करोड़ कमाने वाली 'अवतार 3' टॉप 10 तो क्या टॉप 50 में भी नहीं हो पाई शामिल
क्रिकेट
जिम्बाब्वे ने किया T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड का ऐलान, पाकिस्तानी बना कप्तान
जिम्बाब्वे ने किया T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड का ऐलान, पाकिस्तानी बना कप्तान
बिजनेस
भारत, जापान को पछाड़ चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना, ऐ तरक्की की धूप तेरे दिन के उजाले में अंधेरा है
भारत, जापान को पछाड़ चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना, ऐ तरक्की की धूप तेरे दिन के उजाले में अंधेरा है
यूटिलिटी
इन 5 स्कीम्स में कर दिया इनवेस्ट तो बरसेंगे नोट, कभी नहीं होगी पैसों की किल्लत
इन 5 स्कीम्स में कर दिया इनवेस्ट तो बरसेंगे नोट, कभी नहीं होगी पैसों की किल्लत
ट्रेंडिंग
'मेरा चैन-वैन सब उजड़ा' पर लहंगा पहनकर झूमी सुंदरी, यूजर्स बोले- यह तो बर्बाद कर देगी
'मेरा चैन-वैन सब उजड़ा' पर लहंगा पहनकर झूमी सुंदरी, यूजर्स बोले- यह तो बर्बाद कर देगी
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
ENT LIVE
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
Embed widget