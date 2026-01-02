कोलकाता नाइट राइडर्स टीम फिलहाल बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान के कारण चर्चा का केंद्र बनी हुई है. दरअसल पिछले दिनों बांग्लादेशी खिलाड़ियों को IPL 2026 में खेलने से रोकने की मांग ने जोर पकड़ा है. इसी मांग के बीच तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को लेकर भी चर्चा जारी है, जिन्हें ऑक्शन में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 9.20 करोड़ रुपये में खरीदा था.

रहमान पर बोली लगाने के लिए KKR फ्रैंचाइजी और उसके सह-मालिक शाहरुख खान को आलोचकों ने अपना निशाना बनाया है. क्या सिर्फ शाहरुख खान ही KKR टीम के मालिक हैं. यहां जान लीजिए कि नाइट राइडर्स टीम में किस किसकी हिस्सेदारी है.

KKR टीम में किस किसकी हिस्सेदारी?

कोलकाता नाइट राइडर्स फ्रैंचाइजी में 2 बड़े-बड़े ग्रुप मालिक हैं. टीम की 55 प्रतिशत हिस्सेदारी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ग्रुप के पास है, जिसके मालिक शाहरुख खान हैं. वहीं बाकी 45 प्रतिशत हिस्सेदारी मेहता ग्रुप है, जिसके चेयरमैन जय मेहता हैं, जो बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री जूही चावला के पति हैं. इसलिए कई बार मैचों के दौरान जूही चावला भी अपनी टीम को चीयर करती हुई नजर आती हैं.

55% - रेड चिलीज एंटरटेनमेंट

45% - मेहता ग्रुप

3 बार की IPL चैंपियन है KKR

कोलकाता नाइट राइडर्स तीन बार IPL चैंपियन बन चुकी है. उसने साल 2012 में पहली बार इंडियन प्रीमियर लीग का खिताब जीता था, जहां उसने फाइनल में चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराया था. उसके 2 साल बाद यानी IPL 2014 में KKR एक बार फिर फाइनल में पहुंची, जहां उसके सामने पंजाब किंग्स की चुनौती थी. कोलकाता टीम ने इस बार 200 रन का टारगेट चेज करते हुए पंजाब को हराया और दूसरी बार आईपीएल का खिताब जीता.

कोलकाता नाइट राइडर्स तीसरी बार चैंपियन 2024 में बना. श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली केकेआर ने IPL 2024 के फाइनल में सनराइजर्स हैदराबाद को 8 विकेट से रौंद डाला था.

