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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट'आप चने बेचने गए थे...' बाबर आजम के बयान पर भड़के वसीम अकरम

'आप चने बेचने गए थे...' बाबर आजम के बयान पर भड़के वसीम अकरम

पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने इंग्लैंड में तीसरे टेस्ट से पहले कहा था कि लॉर्ड्स में हुए मैच के बाद किए गए 7 बदलावों की जानकारी उन्हें भी नहीं थी. इस पर अब वसीम अकरम की प्रतिक्रिया आई है.

Written By : शिवम |  Updated at : 20 Sep 2026 07:53 PM (IST)
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वसीम अकरम ने बाबर आजम की कप्तानी पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्हें लॉर्ड्स में हुए दूसरे टेस्ट के बाद ही कप्तानी से हट जाना चाहिए था. उन्होंने उस बयान का भी मजाक बनाया, जो बाबर ने तीसरे टेस्ट से पहले दिया था. बता दें कि इतिहास में पहली बार हुआ जब इंग्लैंड में पाकिस्तान का सूपड़ा साफ हुआ, तीनों मैचों में इंग्लैंड आसानी से जीत गई.

बाबर आजम ने तीसरे टेस्ट से पहले कहा था कि लॉर्ड्स टेस्ट के बाद टीम में हुए बदलावों की जानकारी उन्हें भी नहीं थी. दरअसल पीसीबी ने 7 खिलाड़ियों को स्क्वॉड से बाहर कर घर भेज दिया था, इसने क्रिकेट जगत में हड़कंप मचा दिया था. कई खिलाड़ियों के फोन जब्द कर लिए गए थे. यहां तक कि हेड कोच सरफराज अहमद और गेंदबाजी कोच उमर गुल को भी हटा दिया गया था.

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आप चने बेचने गए थे- अकरम

मैनचेस्टर में एक कार्यक्रम में वकार यूनिस के साथ बातचीत में वसीम अकरम ने बाबार आजम के बयान पर मजाक बनाते हुए कहा कि अगर उन्हें टीम में हो रहे बदलावों के बारे में जानकारी नहीं थी तो आप वहां क्या कर रहे थे? आप क्या चने बेचने के लिए गए थे?

अकरम ने बाबर की कप्तानी पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि खिलाड़ी को लगना चाहिए कि आपका कप्तान आपके लिए खड़ा रहेगा. अगर खिलाड़ी को कप्तान का समर्थन नहीं मिलता तो वह अपना 100 प्रतिशत नहीं दे सकता. हालांकि उन्होंने कहा कि उनकी राय गलत भी हो सकती है, लेकिन दूसरे टेस्ट में हार के बाद उन्हें कप्तानी से हट जाना चाहिए था. वह सिर्फ बल्लेबाज के तौर पर खेल सकते थे.

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टीम में हुए इन बदलावों के बाद से नतीजों में कुछ नहीं बदला, बर्मिंघम में हुए तीसरे टेस्ट में भी इंग्लैंड आसानी से जीत गई थी. आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 की अंक तालिका में पाकिस्तान सबसे नीचे 9वें स्थान पर है. इस चक्र में उन्होंने 9 मैचों में सिर्फ 2 जीते हैं जबकि 7 हारे हैं.

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About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 20 Sep 2026 07:53 PM (IST)
Tags :
Babar Azam WASIM AKRAM PAKISTAN CRICKET TEAM
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