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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटलक्ष्मीपति बालाजी बनें टीम इंडिया के हेड कोच, इस सीरीज में मिली जिम्मेदारी

लक्ष्मीपति बालाजी बनें टीम इंडिया के हेड कोच, इस सीरीज में मिली जिम्मेदारी

भारत के पूर्व तेज गेंदबाज लक्ष्मीपति बालाजी को टीम इंडिया का हेड कोच बनाया गया है. उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के लिए यह जिम्मेदारी मिली है.

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 20 Sep 2026 07:27 PM (IST)
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भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व तेज गेंदबाज लक्ष्मीपति बालाजी को ऑस्ट्रेलिया-ए के खिलाफ सीरीज के लिए भारतीय-ए टीम का हेड कोच नियुक्त किया गया है. यह सीरीज पुडुचेरी में खेली जानी है. बालाजी आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेले, और फिर कोचिंग टीम का भी हिस्सा रहे. वहीं वह तमिलनाडु की टीम के साथ भी काम कर चुके हैं. ऐसे में उन्हें घरेलू क्रिकेट में कोचिंग का अनुभव है. 

पूर्व तेज गेंदबाज लक्ष्मीपति बालाजी ने भारत के लिए 8 टेस्ट, 30 वनडे और 5 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले. वह अपनी स्विंग गेंदबाजी और सटीक लाइन लेंथ के लिए जाने जाते थे. 2004 में पाकिस्तान दौरे पर उनका दमदार प्रदर्शन आज भी फैंस याद करते हैं. वह आईपीएल में चेन्नई के लिए खेले, और फिर गेंदबाजी कोच भी रहे. 

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भारत-ए और ऑस्ट्रेलिया-ए के बीच सीरीज का आगाज पुडुचेरी में 22 सितंबर से होगा. पीटीआई ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि इसी सीरीज के लिए लक्ष्मीपति बालाजी को हेड कोच नियुक्त किया गया है. 

इंडिया-ए और ऑस्ट्रेलिया-ए के बीच दो अनौपचारिक टेस्ट मैच और तीन वनडे मुकाबले खेले जाएंगे. टेस्ट मैचों में देवदत्त पडिक्कल भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे. वहीं वनडे टीम की कमान ऋतुराज गायकवाड़ के हाथों में रहेगी. वहीं पूर्व तेज गेंदबाज लक्ष्मीपति बालाजी इन दोनों सीरीज में हेड कोच की भूमिका में रहेंगे. 

पीटीआई ने रिपोर्ट में कहा है कि ऑस्ट्रेलिया-ए के खिलाफ मल्टी फॉर्मेट सीरीज में पूर्व तेज गेंदबाज लक्ष्मीपति बालाजी को भारतीय-ए टीम का हेड कोच बनाया गया है. वह आगे भी भारतीय-ए टीम के कोच रहेंगे या नहीं, इसकी कोई जानकारी सामने नहीं आई है.

बालाजी ने 2002 में इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया था. उनके नाम ही आईपीएल के इतिहास में पहली हैट्रिक लेने का रिकॉर्ड दर्ज है. बालाजी ने आईपीएल के 73 मैचों में 76 विकेट चटकाए हैं. 

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About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 9 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
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Published at : 20 Sep 2026 07:27 PM (IST)
Tags :
Lakshmipathy Balaji India U19 Vs Australia U19 TEAM INDIA
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