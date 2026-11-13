20 बार 0 पर आउट, विराट कोहली के नाम दर्ज हुआ अनचाहा रिकॉर्ड

वनडे इंटरनेशनल में विराट कोहली के नाम एक अनचाहा रिकॉर्ड दर्ज हो गया है. वह सबसे ज्यादा बार जीरो पर आउट होने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. बे ओवल में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए चौथे वनडे में वह खाता भी नहीं खोल पाए और पहले ही ओवर में आउट हो गए. उन्हें मैट हेनरी ने बोल्ड किया, जिन्होंने पहले ओवर में कुल 3 विकेट चटकाए थे.

मैट हेनरी ने पहली ही गेंद पर रोहित शर्मा को आउट किया था, जिसके बाद आए विराट कोहली इसी ओवर की पांचवीं गेंद पर बोल्ड हो गए. हेनरी की ये गेंद कमाल की थी, जो टप्पा खाकर नीचे रही और अंदर की तरफ घूमी. कोहली पूरी तरह चकमा खा गए.

कोहली ने नाम दर्ज हुआ अनचाहा रिकॉर्ड

वनडे इंटरनेशनल में विराट कोहली संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा बार शून्य पर आउट होने वाले भारतीय बन गए हैं. ये 20वीं बार था, जब वह खाता नहीं खोल पाए. उनके आलावा सचिन तेंदुलकर हैं, जो 20 बार 'जीरो' पर आउट हुए थे. ये दोनों ही खिलाड़ी भारत के सबसे महान बल्लेबाजों में हैं.

कोहली ने मैच के बाद मैट हेनरी को अपनी ऑटोग्राफ की हुई जर्सी भी गिफ्ट में दी, जिन्होंने उन्हें आउट किया था. हैनरी ने पारी में कुल 6 विकेट लिए. वह उन गेंदबाजों की लिस्ट में शामिल हो गए, जिन्होंने वनडे में एक से ज्यादा बार भारत के खिलाफ फाइव विकेट हॉल किया है.

15 नवंबर को है आखिरी वनडे

5 मैचों की वनडे सीरीज में भारत 2-1 से आगे है. शुभमन गिल की कप्तानी में टीम इंडिया ने शुरूआती दोनों मैच जीते थे. तीसरा वनडे बारिश के कारण रद्द हो गया था. चौथे और पांचवें मैच के लिए स्क्वाड में कई बदलाव हुए. गिल की जगह श्रेयस अय्यर कप्तानी कर रहे हैं. दरअसल गिल टेस्ट स्क्वाड के साथ जुड़ गए हैं.

न्यूजीलैंड वनडे सीरीज को जीत नहीं सकती, बस पांचवें मैच को जीतकर इसे 2-2 से बराबरी पर खत्म कर सकती है. टीम इंडिया आखिरी मैच जीतकर सीरीज अपने नाम करना चाहेगी. पांचवां वनडे रविवार, 15 नवंबर को बे ओवल में ही है.

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