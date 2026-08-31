वैभव सूर्यवंशी के 7 रिकॉर्ड, जिनका टूट पाना लगभग असंभव

वैभव सूर्यवंशी की उम्र भले ही अभी 15 साल है, लेकिन क्रिकेट की रिकॉर्ड बुक में उनका नाम लगातार दर्ज हो रहा है. बेहद कम उम्र में उन्होंने ऐसे कई कारनामे कर दिए हैं, जिन्हें आने वाले समय में तोड़ना किसी भी खिलाड़ी के लिए आसान नहीं होगा. यहां नजर डालते हैं वैभव के उन 7 रिकॉर्ड्स पर, जो उनकी प्रतिभा और कम उम्र दोनों को दिखाते हैं.

1. IPL में सबसे कम उम्र में फिफ्टी

वैभव सूर्यवंशी ने महज 14 साल 32 दिन की उम्र में IPL में अर्धशतक जड़कर इतिहास रचा था. वह इस लीग में फिफ्टी लगाने वाले सबसे कम उम्र के बल्लेबाज बने.

2. IPL में सबसे कम उम्र का शतक

फिफ्टी के बाद वैभव ने अपनी उसी पारी को शतक में बदल दिया. उन्होंने महज 14 साल 32 दिन की उम्र में IPL सेंचुरी लगाकर नया रिकॉर्ड बनाया. उनकी यह उपलब्धि उन्हें पुरुष T20 क्रिकेट में भी सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में ले गई.

3. भारतीय द्वारा सबसे तेज IPL शतक

वैभव ने IPL में सिर्फ 35 गेंदों पर शतक पूरा किया. इसके साथ ही वह IPL में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज बने. इतनी कम उम्र में इतनी तेज सेंचुरी लगाना उनके करियर की सबसे खास उपलब्धियों में से एक है.

4. लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक

वैभव ने लिस्ट ए क्रिकेट में भी कम उम्र का रिकॉर्ड अपने नाम किया. उन्होंने सिर्फ 14 साल 272 दिन की उम्र में शतक जड़ा और पुरुष लिस्ट ए क्रिकेट में सेंचुरी लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बने.

5. T20 में 100 छक्के सबसे तेज

वैभव ने T20 क्रिकेट में भी अपनी पावर हिटिंग का जलवा दिखाया. उन्होंने सिर्फ 514 गेंदों का सामना करते हुए 100 छक्के पूरे कर लिए. इस मुकाम तक इतनी कम गेंदों में पहुंचना भी उनके नाम एक खास रिकॉर्ड है.

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6. एक IPL सीजन में सबसे ज्यादा छक्के

IPL 2026 में वैभव ने छक्कों की बारिश कर दी. उन्होंने पूरे सीजन में 72 छक्के लगाए और एक IPL सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. इससे पहले यह रिकॉर्ड क्रिस गेल के नाम था.

7. दलीप ट्रॉफी में सबसे कम उम्र में फिफ्टी

वैभव ने हाल ही में दलीप ट्रॉफी में भी इतिहास रच दिया. उन्होंने महज 15 साल 157 दिन की उम्र में अर्धशतक लगाकर टूर्नामेंट में फिफ्टी जड़ने वाले सबसे युवा बल्लेबाज का रिकॉर्ड अपने नाम किया. वैभव ने यह फिफ्टी 42 गेंदों में पूरी की. इसके साथ ही उन्होंने 57 साल पुराने रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया.

वैभव सूर्यवंशी की सबसे खास बात यह है कि इन रिकॉर्ड्स के लिए उन्हें लंबा इंतजार नहीं करना पड़ा. कम उम्र में ही उन्होंने IPL से लेकर इंटरनेशनल और घरेलू क्रिकेट तक अपनी छाप छोड़नी शुरू कर दी है.

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