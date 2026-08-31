डर के मारे मैच छोड़ने वाला था पाकिस्तान, बाबर आजम की आई प्रतिक्रिया

बाबर आजम ने उन सभी अफवाहों को खारिज कर दिया है, जिनमें दावा किया गया था कि लॉर्ड्स टेस्ट में पाक टीम ने मैदान पर वापस आने से मना कर दिया था. यह मामला जेल में बंद पूर्व क्रिकेटर इमरान खान के बेटों के इंटरव्यू से जुड़ा है. पाकिस्तान टीम को लॉर्ड्स टेस्ट में 194 रनों से करारी शिकस्त झेलनी पड़ी. मैच खत्म होने के बाद बाबर आजम ने बताया कि मैदान पर ना उतरने को लेकर टीम के अंदर ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई थी.

दरअसल पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स टेस्ट 27 अगस्त को शुरू हुआ था. कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यह विचार आया था कि अगर ब्रिटिश मीडिया चैनल स्काई स्पोर्ट्स, इमरान खान के बेटों का इंटरव्यू करता है, तो पाक टीम लंच के बाद मैदान पर खेलने वापस नहीं उतरेगी.

इन दावों को लेकर बाबर आजम से सवाल पूछा गया. उन्होंने कहा, "नहीं, मैंने ऐसी कोई बात नहीं सुनी है." उनसे दोबारा पूछा गया कि क्या उन्हें ऐसी किसी वार्ता की जानकारी है, बाबर ने साफ शब्दों में कहा - नहीं.

पाकिस्तान टीम द्वारा मैदान पर ना उतरने की खबरों के बावजूद लंच ब्रेक के दौरान इंग्लैंड टीम के पूर्व कप्तान रहे माइकल एथरटन ने इमरान खान के बेटे, सुलेमान और कासिम खान का इंटरव्यू किया. इस इंटरव्यू में सुलेमान और कासिम ने अपने पिता की तबीयत, उनके इलाज और जिन परिस्थितियों में उन्हें जेल में रखा गया है, इन विषयों के बारे में बात की.

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दूसरी ओर पाक क्रिकेट टीम के हेड कोच सरफराज अहमद ने भी ऐसी सभी खबरों को खारिज कर दिया था. अंत में मुकाबला बिना किसी रोकटोक जारी रहा, जहां पाक टीम 194 रनों की बड़ी हार झेलनी पड़ी. इससे पहले इंग्लैंड ने पहला टेस्ट मैच पारी और 103 रनों के अंतर से जीता था. 3 मैचों की टेस्ट सीरीज में इंग्लिश टीम 2-0 की अजेय बढ़त कायम कर चुकी है.

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड द्वारा अपने खिलाड़ियों को चेतावनी देने की खबर भी सामने आई थी. बोर्ड ने अपने खिलाड़ियों से कहा था कि यूके टूर पर किसी भी तरह के राजनीति से जुड़े सवाल पर प्रतिक्रिया ना दें. हालांकि इसकी कोई पुष्टि नहीं हो सकी. मगर ऐसी रिपोर्ट्स के बाद बाबर आजम और सरफराज अहमद का मैदान पर ना उतरने की खबरों को खारिज कर देना कोई चौंकाने वाली बात नहीं.

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