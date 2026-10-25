इन 3 खिलाड़ियों के फैन हुए कोच गंभीर, NZ पर जीत के बाद किया तीन शब्दों वाला स्पेशल पोस्ट

भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 में जीत के बाद खिलाडियों की तारीफ में एक स्पेशल पोस्ट किया. उन्होंने नितीश कुमार रेड्डी, तिलक वर्मा और नमन धीर की तस्वीर शेयर करते हुए 3 शब्दों का कैप्शन दिया. इन तीनों ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए दूसरे टी20 में भारत को जीता दिया, जिसमें एक समय न्यूजीलैंड का पलड़ा भारी था.

शनिवार को क्राइस्टचर्च में खेले गए दूसरे टी20 में श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी थी. ग्लेन फिलिप्स (70) और बेवॉन जैकब्स (58) की अर्धशतकीय पारी से मेजबान टीम 180 तक पहुंच गई थी. भारत को जीत के लिए 181 रन बनाए थे, जिसका पीछा करते हुए भारत की आधी टीम 70 रनों पर पवेलियन लौट गई थी. हार करीब दिख रही थी, लेकिन फिर नमन धीर, तिलक वर्मा और नितीश कुमार रेड्डी ने बाजी पलट दी. गौतम गंभीर ने अपने अंदाज में खिलाडियों की तारीफ की.

गौतम गंभीर ने यूं की तारीफ

संजू सैमसन (14), अभिषेक शर्मा (27), वैभव सूर्यवंशी (4), श्रेयस अय्यर (7) और अक्षर पटेल के रूप में टॉप-5 विकेट 70 के स्कोर पर पवेलियन लौट गए थे. तब तिलक वर्मा और नमन धीर के बीच 42 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी हुई, नमन ने 17 गेंदों में 3 छक्कों की मदद से 31 रन बनाए. इसके बाद आए नितीश कुमार रेड्डी तिलक के साथ अंत तक टिके रहे और 1 गेंद शेष रहते जीत दिला दी.

तिलक वर्मा ने 26 गेंदों में 51 और नितीश कुमार रेड्डी ने 13 गेंदों में 26 रन बनाए. गौतम गंभीर ने इन तीनों खिलाडियों की तस्वीर शेयर करते हुए अपने एक्स पर लिखा, "Boys Becoming Men" यानी लड़के बड़े हो रहे हैं, पुरुष बन रहे हैं.

“Boys becoming Men” https://t.co/aERUY0BqPo — Gautam Gambhir (@GautamGambhir) October 24, 2026

5 मैचों की टी20 सीरीज में भारत ने 2-0 की बढ़त बना ली है. टीम इंडिया को अब सीरीज अपने नाम करने के लिए बचे हुए 3 में से 1 मैच जीतना है. न्यूजीलैंड के लिए अब सभी मैच करो या मरो वाले होंगे. तीसरा टी20 मंगलवार, 27 अक्टूबर को वेलिंग्टन में खेला जाएगा.