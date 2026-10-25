IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटइन 3 खिलाड़ियों के फैन हुए कोच गंभीर, NZ पर जीत के बाद किया तीन शब्दों वाला स्पेशल पोस्ट

इन 3 खिलाड़ियों के फैन हुए कोच गंभीर, NZ पर जीत के बाद किया तीन शब्दों वाला स्पेशल पोस्ट

तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी और नमन धीर की पारी ने भारत को न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 में हारी हुई बाजी जीता दी. हेड कोच गौतम गंभीर ने तारीफ में 3 शब्दों वाला पोस्ट किया.

Written By : शिवम |  Updated at : 25 Oct 2026 11:24 AM (IST)
Preferred Sources

भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 में जीत के बाद खिलाडियों की तारीफ में एक स्पेशल पोस्ट किया. उन्होंने नितीश कुमार रेड्डी, तिलक वर्मा और नमन धीर की तस्वीर शेयर करते हुए 3 शब्दों का कैप्शन दिया. इन तीनों ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए दूसरे टी20 में भारत को जीता दिया, जिसमें एक समय न्यूजीलैंड का पलड़ा भारी था.

शनिवार को क्राइस्टचर्च में खेले गए दूसरे टी20 में श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी थी. ग्लेन फिलिप्स (70) और बेवॉन जैकब्स (58) की अर्धशतकीय पारी से मेजबान टीम 180 तक पहुंच गई थी. भारत को जीत के लिए 181 रन बनाए थे, जिसका पीछा करते हुए भारत की आधी टीम 70 रनों पर पवेलियन लौट गई थी. हार करीब दिख रही थी, लेकिन फिर नमन धीर, तिलक वर्मा और नितीश कुमार रेड्डी ने बाजी पलट दी. गौतम गंभीर ने अपने अंदाज में खिलाडियों की तारीफ की.

गौतम गंभीर ने यूं की तारीफ

संजू सैमसन (14), अभिषेक शर्मा (27), वैभव सूर्यवंशी (4), श्रेयस अय्यर (7) और अक्षर पटेल के रूप में टॉप-5 विकेट 70 के स्कोर पर पवेलियन लौट गए थे. तब तिलक वर्मा और नमन धीर के बीच 42 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी हुई, नमन ने 17 गेंदों में 3 छक्कों की मदद से 31 रन बनाए. इसके बाद आए नितीश कुमार रेड्डी तिलक के साथ अंत तक टिके रहे और 1 गेंद शेष रहते जीत दिला दी.

तिलक वर्मा ने 26 गेंदों में 51 और नितीश कुमार रेड्डी ने 13 गेंदों में 26 रन बनाए. गौतम गंभीर ने इन तीनों खिलाडियों की तस्वीर शेयर करते हुए अपने एक्स पर लिखा, "Boys Becoming Men" यानी लड़के बड़े हो रहे हैं, पुरुष बन रहे हैं.

5 मैचों की टी20 सीरीज में भारत ने 2-0 की बढ़त बना ली है. टीम इंडिया को अब सीरीज अपने नाम करने के लिए बचे हुए 3 में से 1 मैच जीतना है. न्यूजीलैंड के लिए अब सभी मैच करो या मरो वाले होंगे. तीसरा टी20 मंगलवार, 27 अक्टूबर को वेलिंग्टन में खेला जाएगा.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read More
Published at : 25 Oct 2026 11:24 AM (IST)
Tags :
Tilak Varma INDIAN CRICKET TEAM GAUTAM GAMBHIR IND VS NZ
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
राहुल-जायसवाल फ्लॉप, न्यूजीलैंड के खिलाफ भयंकर मुश्किल में टीम इंडिया, पडिक्कल ने संभाला
राहुल-जायसवाल फ्लॉप, न्यूजीलैंड के खिलाफ भयंकर मुश्किल में टीम इंडिया
क्रिकेट
NZ को हराकर टीम इंडिया ने जीता 200वां T20 मैच, ऑस्ट्रेलिया-इंग्लैंड आसपास भी नहीं
NZ को हराकर टीम इंडिया ने जीता 200वां T20 मैच, ऑस्ट्रेलिया-इंग्लैंड आसपास भी नहीं
क्रिकेट
IPL 2027 में खेलेंगे एमएस धोनी? खुद दिया जवाब, जानें क्या कहा
IPL 2027 में खेलेंगे एमएस धोनी? खुद दिया जवाब, जानें क्या कहा
क्रिकेट
नमन धीर के आने से इन 3 खिलाड़ियों के लिए टीम इंडिया के दरवाजे बंद
नमन धीर के आने से इन 3 खिलाड़ियों के लिए टीम इंडिया के दरवाजे बंद
Advertisement

वीडियोज

Delhi News: स्कूल में मौत की पहेली ! | Sansani | ABP News
JDU Action on Anant Singh: बगावत की सजा...अनंत सिंह JDU से विदा! | MLC Election Bihar
Janhit With Chitra Tripathi: कारोबारियों की दीवाली..काली करके मानेंगे राहुल? | Delhi | Gyanesh Kumar
Congress Ramlila Maidan Rally: Rahul Gandhi और INDIA गठबंधन की महारैली! | Delhi | Ramlila Ground
SIR Controversy: SIR गड़बड़झाले का मास्टरमाइंड कौन? पत्रकारों का सटीक विश्लेषण! | Rahul Gandhi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'कोई भी लक्ष्य पहुंच से दूर नहीं', ऑपरेशन सिंदूर पर बोले IAF चीफ एपी सिंह, पाक को चेतावनी!
'कोई भी लक्ष्य पहुंच से दूर नहीं', ऑपरेशन सिंदूर पर बोले IAF चीफ एपी सिंह, पाक को चेतावनी!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'ईमानदार हैं तो मुस्लिम CM बनाने का ऐलान करें', अखिलेश यादव को AIMIM की चुनौती
'ईमानदार हैं तो मुस्लिम CM बनाने का ऐलान करें', अखिलेश यादव को AIMIM की चुनौती
टेलीविजन
Bigg Boss 20: 'मुझे घिन आती है...' लव गिल संग स्काउट की नजदीकियों पर भड़कीं गर्लफ्रेंड काश्वी हिरानंदानी
'मुझे घिन आती है...' लव गिल संग स्काउट की नजदीकियों पर भड़कीं गर्लफ्रेंड काश्वी हिरानंदानी
स्पोर्ट्स
एशियन पैरा गेम्स में पाकिस्तान की घनघोर बेइज्जती, नहीं आया एक भी गोल्ड मेडल; भारत ने जीते 114
एशियन पैरा गेम्स में पाकिस्तान की घनघोर बेइज्जती, नहीं आया एक भी गोल्ड मेडल
विश्व
फ्रांस में सड़कों पर उतरे लाखों लोग, प्रदर्शन में बवाल, 1000 से ज्यादा गिरफ्तार
फ्रांस में सड़कों पर उतरे लाखों लोग, प्रदर्शन में बवाल, 1000 से ज्यादा गिरफ्तार
इंडिया
'देश में कितने करोड़...', राम मंदिर पर जयराम रमेश ने BJP को घेरा, पूछा ये सवाल
'देश में कितने करोड़...', राम मंदिर पर जयराम रमेश ने BJP को घेरा, पूछा ये सवाल
Home Tips
Bed Sheet Tips: बिस्तर पर चादर कैसे बिछाएं? होटल जैसी फिटिंग के लिए अपनाएं ट्रिक
बिस्तर पर चादर कैसे बिछाएं? होटल जैसी फिटिंग के लिए अपनाएं ट्रिक
शिक्षा
STET उम्मीदवार ध्यान दें, परीक्षा में जूता-मौजे पहनकर पहुंचे तो नहीं मिलेगी एंट्री 
STET उम्मीदवार ध्यान दें, परीक्षा में जूता-मौजे पहनकर पहुंचे तो नहीं मिलेगी एंट्री 
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget