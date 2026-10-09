IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटटेस्ट में तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने स्टीव स्मिथ, लिख दिया नया इतिहास

टेस्ट में तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने स्टीव स्मिथ, लिख दिया नया इतिहास

टेस्ट क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में स्टीव स्मिथ तीसरे नंबर पर आ गए हैं. उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट में यह मुकाम हासिल किया.

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 09 Oct 2026 07:59 PM (IST)
Preferred Sources

स्टीव स्मिथ ने टेस्ट क्रिकेट में एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है. वह टेस्ट के इतिहास में ऑस्ट्रेलिया के लिए तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने यह रिकॉर्ड दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ डरबन में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के दौरान हासिल किया. मुकाबले की पहली पारी में स्मिथ 25 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन स्टीव वॉ को पछाड़ने में कामयाब रहे.

डरबन टेस्ट मैच शुरू होने से पहले स्मिथ 125 टेस्ट मैचों में 10920 रन बना चुके थे. उन्हें स्टीव वॉ को पीछे छोड़ने के लिए सिर्फ 8 रन की जरूरत थी. उन्होंने पहली पारी में 25 रन बनाए, जिससे उनके कुल रन 10945 हो गए हैं. जबकि महान खिलाड़ी स्टीव वॉ ने 168 मैचों में 10927 रन बनाए थे.

रिलेटेड स्टोरी >>

क्रिकेट
IND vs WI 2nd T20I Live: फिफ्टी से चूके ईशान किशन, रॉस्टन चेज ने किया बोल्ड; भारत का दूसरा विकेट गिरा
Live: फिफ्टी से चूके ईशान किशन, रॉस्टन चेज ने किया बोल्ड; भारत का दूसरा विकेट गिरा
क्रिकेट
6 पर मिला जीवनदान, फिर संजू सैमसन ने जड़ा तूफानी अर्धशतक
6 पर मिला जीवनदान, फिर संजू सैमसन ने जड़ा तूफानी अर्धशतक
क्रिकेट
रांची में टीम इंडिया की पहले बैटिंग, दोनों की प्लेइंग इलेवन में हुआ सिर्फ एक बदलाव
रांची में टीम इंडिया की पहले बैटिंग, दोनों की प्लेइंग इलेवन में हुआ सिर्फ एक बदलाव
क्रिकेट
पडिक्कल से लेकर गायकवाड़, भारतीय बल्लेबाज रहे फ्लॉप; दूसरा वनडे भी हारी इंडिया-ए
पडिक्कल से लेकर गायकवाड़, भारतीय बल्लेबाज रहे फ्लॉप; दूसरा वनडे भी हारी इंडिया-ए

ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे ज्यादा रन (टेस्ट में)

ऑस्ट्रेलिया के लिए टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में अब 2 बल्लेबाज ही स्टीव स्मिथ से आगे हैं. ये 2 बल्लेबाज एलन बॉर्डर और रिकी पोंटिंग हैं. पूर्व कप्तान पोंटिंग ने अपने ऐतिहासिक करियर में 13378 रन बनाए, जबकि बॉर्डर ने 11174 रन बनाए थे.

13378 रन - रिकी पोंटिंग

11174 रन - एलन बॉर्डर

10945 रन - स्टीव स्मिथ

10927 रन - स्टीव वॉ

इन टॉप चारों बल्लेबाजों में स्टीव स्मिथ का औसत सबसे बढ़िया है. स्मिथ ने 55.84 के बेहतरीन औसत से 10945 रन बनाए हैं. इस दौरान उन्होंने 37 शतक और 45 फिफ्टी लगाई हैं.

पहले दिन ऑस्ट्रेलिया बेदम

डरबन में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था. खराब रोशनी के चलते पहले दिन का खेल जल्दी समाप्त कर दिया गया. 65.2 ओवर के खेल में ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेट के नुकसान पर 185 रन बना लिए हैं. मैट रेनशॉ 46 रन बनाकर खेल रहे हैं, जबकि कप्तान पैट कमिंस भी 33 रन बना चुके हैं.

ऑस्ट्रेलिया ने इस मुकाबले में निक मैडिंसन पर बड़ा दांव खेला था, लेकिन वे 33 गेंद खेलकर बिना खाता खोले ही आउट हो गए. मार्नस लाबुशेन ने 37 रन, जबकि स्टीव स्मिथ ने 25 रनों का योगदान दिया.

यह भी पढ़ें:

टेस्ट में सबसे ज्यादा गेंद खेलकर 'जीरो' पर आउट होने वाले बल्लेबाज, देखें पूरी लिस्ट

About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 10 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
Read More
Published at : 09 Oct 2026 07:59 PM (IST)
Tags :
Steve Smith SA Vs AUS Austalia Cricket Team
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
IND vs WI 2nd T20I Live: फिफ्टी से चूके ईशान किशन, रॉस्टन चेज ने किया बोल्ड; भारत का दूसरा विकेट गिरा
Live: फिफ्टी से चूके ईशान किशन, रॉस्टन चेज ने किया बोल्ड; भारत का दूसरा विकेट गिरा
क्रिकेट
6 पर मिला जीवनदान, फिर संजू सैमसन ने जड़ा तूफानी अर्धशतक
6 पर मिला जीवनदान, फिर संजू सैमसन ने जड़ा तूफानी अर्धशतक
क्रिकेट
रांची में टीम इंडिया की पहले बैटिंग, दोनों की प्लेइंग इलेवन में हुआ सिर्फ एक बदलाव
रांची में टीम इंडिया की पहले बैटिंग, दोनों की प्लेइंग इलेवन में हुआ सिर्फ एक बदलाव
क्रिकेट
पडिक्कल से लेकर गायकवाड़, भारतीय बल्लेबाज रहे फ्लॉप; दूसरा वनडे भी हारी इंडिया-ए
पडिक्कल से लेकर गायकवाड़, भारतीय बल्लेबाज रहे फ्लॉप; दूसरा वनडे भी हारी इंडिया-ए
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: नाना पाटेकर के निधन की खबर से भावुक हुए सितारे, सोशल मीडिया पर दी आखिरी विदाई (09.10.26)
YRKKH: Krish का काला सच आया सामने, Armaan ने खोया आपा, Poddar House में हुआ महासंग्राम!
नाना पाटेकर की अंतिम यात्रा की तैयारी शुरू, गांव में पसरा सन्नाटा
एक शिष्य के सुसाइड पर सवाल !
मायानगरी के नाना...ऐसे तो नहीं जाना था
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CJP प्रोटेस्ट से पहले एक्शन में गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के 4 KM दायरे में इंटरनेट सस्पेंड
CJP प्रोटेस्ट से पहले एक्शन में गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के 4 KM दायरे में इंटरनेट सस्पेंड
बिहार
CJP के प्रदर्शन से पहले कन्हैया कुमार का बड़ा बयान, 'रेल, मेट्रो, इंटरनेट…'
CJP के प्रदर्शन से पहले कन्हैया कुमार का बड़ा बयान, 'रेल, मेट्रो, इंटरनेट…'
इंडिया
उपचुनाव रिजल्ट: अमित शाह बोले, 'राहुल गांधी के दुष्प्रचार के बावजूद जीत रही BJP'
उपचुनाव रिजल्ट: अमित शाह बोले, 'राहुल गांधी के दुष्प्रचार के बावजूद जीत रही BJP'
क्रिकेट
6 पर मिला जीवनदान, फिर संजू सैमसन ने जड़ा तूफानी अर्धशतक
6 पर मिला जीवनदान, फिर संजू सैमसन ने जड़ा तूफानी अर्धशतक
बॉलीवुड
'आप उनसे क्या उम्मीद कर रहे हैं?' तनुश्री दत्ता के सपोर्ट में आईं सोना मोहपात्रा
'आप उनसे क्या उम्मीद कर रहे हैं?' तनुश्री दत्ता के सपोर्ट में आईं सोना मोहपात्रा
इंडिया
‘US का इतिहास प्रवासियों ने हीं...’, जेडी वेंस की टिप्पणी पर भारत का पलटवार
‘US का इतिहास प्रवासियों ने हीं...’, जेडी वेंस की टिप्पणी पर भारत का पलटवार
इंडिया
अभिषेक बनर्जी के आरोपों पर BJP का पलटवार, कहा- 'फर्जी वोट डालना TMC की आदत..'
अभिषेक बनर्जी के आरोपों पर BJP का पलटवार, कहा- 'फर्जी वोट डालना TMC की आदत..'
दिल्ली NCR
Delhi Metro Closed: 9 अक्टूबर रात 9 बजे से बंद रहेंगे दिल्ली के ये 57 मेट्रो स्टेशन
Delhi Metro Closed: 9 अक्टूबर रात 9 बजे से बंद रहेंगे दिल्ली के ये 57 मेट्रो स्टेशन
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget