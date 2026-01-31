हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटW, W, W... सैम करन ने रचा इतिहास, श्रीलंका के खिलाफ हैट्रिक लेकर बनाया रिकॉर्ड; इंग्लैंड ने जीता पहला टी20

W, W, W... सैम करन ने रचा इतिहास, श्रीलंका के खिलाफ हैट्रिक लेकर बनाया रिकॉर्ड; इंग्लैंड ने जीता पहला टी20

Sam Curran Hat Trick: सैम करन ने श्रीलंका के खिलाफ पहले टी20 में हैट्रिक लेकर इतिहास रचा. इस मैच को इंग्लैंड ने 11 रनों से जीता. आदिल रशीद ने भी कमाल गेंदबाजी की, जिसके लिए उन्हें POTM अवार्ड मिला.

By : शिवम | Updated at : 31 Jan 2026 09:40 AM (IST)
इंग्लैंड ने पहले टी20 में श्रीलंका को 11 रनों से हराया. सैम करन ने हैट्रिक लेकर इतिहास रचा, आदिल रशीद ने भी कसी हुई गेंदबाजी की. श्रीलंका पहले बल्लेबाजी करते हुए 133 रनों पर सिमट गई थी. बारिश से प्रभावित इस मैच को डीएलएस विधि से इंग्लैंड ने जीता.

इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. पथुम निसांका (23), कुशाल मेंडिस (37) ने मेजबान को अच्छी शुरुआत दिलाई थी. निसांका के रूप में टीम का दूसरा विकेट 76 के स्कोर पर गिरा, ये आठवें ओवर की पहली गेंद पर विकेट गिरा. इसके बाद विकटों के गिरने का सिलसिला जारी रहा. सैम करन ने 16वें ओवर में हैट्रिक ली.

सैम करन हैट्रिक लेने वाले दूसरे इंग्लिश गेंदबाज

सैम करन ने 16वें ओवर की चौथी गेंद पर श्रीलंका के कप्तान डसून शनका को कैच आउट कराया. अगली ही गेंद पर उन्होंने नए बल्लेबाज महेश थीक्षाना को आउट किया. ओवर की अंतिम गेंद पर मथीशा पथिराना को बोल्ड कर उन्होंने अपनी पहली टी20 हैट्रिक ली.

सैम करन इंग्लैंड के दूसरे गेंदबाज बन गए हैं, जिन्होंने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में हैट्रिक ली है. इससे पहले क्रिस जॉर्डन ने 2024 में अमेरिका के खिलाफ हैट्रिक ली थी.

आदिल रशीद को मिला POTM अवार्ड

सैम करन ने हैट्रिक ली, लेकिन वह काफी महंगे भी साबित हुए. उन्होंने 3 ओवरों में 12.67 की इकॉनमी से 38 रन खर्चे. जोफ्रा आर्चर को कोई विकेट नहीं मिला, लेकिन वह किफायती रहे. उन्होंने 3 ओवरों में 22 रन दिए. जेमी ओवरटन और लियाम डॉसन ने 2-2 विकेट लिए. आदिल रशीद सबसे किफायती रहे और उन्होंने 3 विकेट भी चटकाए, उन्होंने 4 ओवरों में 19 रन ही दिए. रशीद को प्लेयर ऑफ़ द मैच चुना गया.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Published at : 31 Jan 2026 09:40 AM (IST)
England Cricket Team Sri Lanka Cricket Team Hat-Trick Sam Curran SL Vs ENG T20 Records
