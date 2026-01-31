इंग्लैंड ने पहले टी20 में श्रीलंका को 11 रनों से हराया. सैम करन ने हैट्रिक लेकर इतिहास रचा, आदिल रशीद ने भी कसी हुई गेंदबाजी की. श्रीलंका पहले बल्लेबाजी करते हुए 133 रनों पर सिमट गई थी. बारिश से प्रभावित इस मैच को डीएलएस विधि से इंग्लैंड ने जीता.

इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. पथुम निसांका (23), कुशाल मेंडिस (37) ने मेजबान को अच्छी शुरुआत दिलाई थी. निसांका के रूप में टीम का दूसरा विकेट 76 के स्कोर पर गिरा, ये आठवें ओवर की पहली गेंद पर विकेट गिरा. इसके बाद विकटों के गिरने का सिलसिला जारी रहा. सैम करन ने 16वें ओवर में हैट्रिक ली.

सैम करन हैट्रिक लेने वाले दूसरे इंग्लिश गेंदबाज

सैम करन ने 16वें ओवर की चौथी गेंद पर श्रीलंका के कप्तान डसून शनका को कैच आउट कराया. अगली ही गेंद पर उन्होंने नए बल्लेबाज महेश थीक्षाना को आउट किया. ओवर की अंतिम गेंद पर मथीशा पथिराना को बोल्ड कर उन्होंने अपनी पहली टी20 हैट्रिक ली.

सैम करन इंग्लैंड के दूसरे गेंदबाज बन गए हैं, जिन्होंने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में हैट्रिक ली है. इससे पहले क्रिस जॉर्डन ने 2024 में अमेरिका के खिलाफ हैट्रिक ली थी.

A T20I hat-trick for England is rarer than a sunny day in London, and Sam Curran just found one ☀️🎳



He becomes just the second English bowler to pick a T20I hat-trick 🔥



आदिल रशीद को मिला POTM अवार्ड

सैम करन ने हैट्रिक ली, लेकिन वह काफी महंगे भी साबित हुए. उन्होंने 3 ओवरों में 12.67 की इकॉनमी से 38 रन खर्चे. जोफ्रा आर्चर को कोई विकेट नहीं मिला, लेकिन वह किफायती रहे. उन्होंने 3 ओवरों में 22 रन दिए. जेमी ओवरटन और लियाम डॉसन ने 2-2 विकेट लिए. आदिल रशीद सबसे किफायती रहे और उन्होंने 3 विकेट भी चटकाए, उन्होंने 4 ओवरों में 19 रन ही दिए. रशीद को प्लेयर ऑफ़ द मैच चुना गया.