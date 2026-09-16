'उसे मौका क्यों मिला...', संजू सैमसन ने वैभव पर ये क्या बोल दिया

2028 टी20 वर्ल्ड कप की टीम इंडिया कैसी होगी, उसका थोड़ा बहुत आइडिया फैंस को मिल चुका है. मगर ओपनिंग कॉम्बिनेशन को लेकर की सवाल सामने हैं. अफगानिस्तान के खिलाफ मौजूदा टी20 सीरीज के दोनों मैचों में संजू सैमसन को मौका मिला है, जबकि वैभव सूर्यवंशी बाहर बैठे रहे हैं. जब सैमसन से पूछा गया कि अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी उनके प्रतिद्वंदी हैं, तो उनका कहना था कि वे सब टीम के लिए खेलते हैं और देश ही सबसे पहले आता है.

सैमसन के बयान से यह तथ्य नहीं बदल जाता कि सैमसन और सूर्यवंशी की ओपनिंग को लेकर टक्कर जारी है, जिससे यह भी सवाल खड़ा होता है कि टीम का लॉन्ग-टर्म ओपनिंग बल्लेबाज कौन होगा? मंगलवार को खेले गए दूसरे टी20 मैच में संजू सैमसन ने 20 गेंदों में फिफ्टी पूरी की. इस मुकाबले में उन्होंने 22 गेंद में 57 रन बनाए.

उसे मौका क्यों मिला... - सैमसन

दूसरे मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजू सैमसन ने कहा, "मैं मानता हूं कि बाहरी दुनिया के लिए वैभव और अभिषेक मेरे प्रतिद्वंदी हैं, लेकिन हम एक टीम हैं और देश के लिए खेल रहे हैं. हमारी प्राथमिकता पहले मैच जीतने की होती है, उसके बाद व्यक्तिगत चीजें आती हैं."

संजू ने आगे कहा, "हम यह सोचकर नाराज नहीं हो सकते कि उसे मौका क्यों मिला और मुझे क्यों नहीं? यहां ऐसी मानसिकता की कोई जरूरत नहीं है."

यह भी पढ़ें: 6,6,6,6 और 7 चौके, संजू सैमसन की वैभव सूर्यवंशी जैसी बैटिंग; स्ट्राइक रेट उड़ा देगा होश

मैं Wi-Fi बंद कर देता हूं लेकिन...

जबसे वैभव सूर्यवंशी का टीम इंडिया डेब्यू हुआ है, खासतौर पर उनकी जिम्बाब्वे में 2 फिफ्टी के बाद काफी लोगों ने राय देकर कहा कि सैमसन से ज्यादा वैभव सूर्यवंशी ओपनिंग स्लॉट के हकदार हैं. हालांकि कुछ यह भी कहते हैं कि वैभव को अभिषेक की जगह टीम में आना चाहिए. अभिषेक जो बेहतरीन फॉर्म में हैं और इस साल फुल मेंबर देशों में T20I में दूसरे सबसे ज्यादा रन (635) बनाने वाले बल्लेबाज हैं. सैमसन आमतौर पर इंटरनेट और सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखते हैं, लेकिन उन्होंने माना कि कभी-कभी पूर्व क्रिकेटरों के बयान उनके सामने आ ही जाते हैं.

सैमसन ने कहा, "मैं Wi-Fi बंद कर देता हूं, लेकिन कभी-कभी वह ऑन हो जाता है, जिससे कुछ कमेंट्स अपने-आप सामने आ जाते हैं. कुछ सीनियर खिलाड़ियों के बयान भी आते हैं. यह सब सामान्य है." उन्होंने कहा कि भारतीय क्रिकेटरों पर बाहरी दुनिया का खास असर नहीं पड़ता है, लेकिन उन्हें मानसिक रूप से बहुत मजबूत होना पड़ता है.

यह भी पढ़ें:

टी20 में इंग्लैंड ने ठोके 254 रन, हैरी ब्रूक ने तूफानी शतक जड़ रचा इतिहास