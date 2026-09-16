IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटटी20 में इंग्लैंड ने ठोके 254 रन, हैरी ब्रूक ने तूफानी शतक जड़ रचा इतिहास

टी20 में इंग्लैंड ने ठोके 254 रन, हैरी ब्रूक ने तूफानी शतक जड़ रचा इतिहास

England vs Sri Lanka T20: इंग्लैंड ने पहले टी20 मैच में श्रीलंका को 119 रनों से हरा दिया है. हैरी ब्रूक ने 114 रन बनाए और इंग्लैंड के लिए टी20 में दूसरा सबसे तेज शतक भी लगाया.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 16 Sep 2026 06:55 AM (IST)
Preferred Sources

इंग्लैंड ने पहले टी20 मैच में श्रीलंका को 119 रनों से हरा दिया है. नाबाद 114 रनों की शतकीय पारी खेलने वाले कप्तान हैरी ब्रूक प्लेयर ऑफ द मैच रहे, जबकि जोस बटलर ने भी 80 रन बनाकर खूब धमाल मचाया. इंग्लिश टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 254 रन बना डाले, जिसके जवाब में श्रीलंकाई टीम महज 135 रनों पर ढेर हो गई. इंग्लैंड के सभी 6 गेंदबाजों ने कम से कम एक विकेट जरूर चटकाया.

हैरी ब्रूक ने रचा इतिहास

पहले जोस बटलर ने तबाही मचाई और 44 गेंद में 80 रन बना दिए. दूसरी ओर हैरी ब्रूक ने पहले 20 गेंदों में पचास रन पूरे किए और अगली 22 गेंदों में बाकी पचास रन पूरे किए. उन्होंने मात्र 42 गेंदों में शतक पूरा किया, जो टी20 इंटरनेशनल में इंग्लैंड के लिए दूसरा सबसे तेज है. इंग्लिश टीम के लिए सबसे तेज शतक फिल साल्ट (39 गेंद) के नाम है. ब्रूक 49 गेंद में 114 रन बनाकर नाबाद लौटे और इस पारी में 19 चौके और 6 छक्के लगाए.

बटलर और ब्रूक के तूफान की बदौलत इंग्लैंड ने पहली पारी में 254 रन बना डाले. यह साल 2026 में टी20 का पांचवां सबसे बड़ा स्कोर है. जब श्रीलंकाई टीम 255 रनों के रिकॉर्ड लक्ष्य का पीछा करने आई तो सोनी बेकर ने श्रीलंका के टॉप ऑर्डर को तहस नहस कर दिया. देखते ही देखते 69 के स्कोर तक आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी. 97 के स्कोर पर 8 विकेट गिर गए. आखिरी 2 विकेट ने 38 रन जरूर जोड़े, लेकिन यह श्रीलंका को 119 रनों की बड़ी हार से बचाने के लिए काफी नहीं था.

यह भी पढ़ें: दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी ने रचा इतिहास, स्कूल की पढ़ाई खत्म होने से पहले डेब्यू, ले डाले 11 विकेट

दूसरी सबसे बड़ी जीत

पहले टी20 मैच में इंग्लैंड ने श्रीलंका को 119 रनों से हराया. ICC के फुल मेंबर देशों की बात करें तो यह साल 2026 में किसी टीम की रनों की दूसरी सबसे बड़ी जीत है. इस साल सबसे बड़ी जीत भी इंग्लैंड के ही नाम है, जिसने जुलाई में भारत को 125 रनों के अंतर से हराया था.

अब सीरीज में इंग्लैंड ने 1-0 की बढ़त बना ली है और दूसरा टी20 मैच 17 सितंबर को कार्डिफ में खेला जाएगा. इस सीरीज में कुल 3 मुकाबले खेले जाने हैं और सीरीज का समापन 19 सितंबर को मैंचेस्टर में होगा. उसके बाद दोनों टीमों के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज भी खेली जाएगी.

यह भी पढ़ें:

6,6,6,6 और 7 चौके, संजू सैमसन की वैभव सूर्यवंशी जैसी बैटिंग; स्ट्राइक रेट उड़ा देगा होश

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read More
Published at : 16 Sep 2026 06:55 AM (IST)
Tags :
Jos Buttler England Vs Sri Lanka SL Vs ENG Harry Brook
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
6,6,6,6 और 7 चौके, संजू सैमसन की वैभव सूर्यवंशी जैसी बैटिंग; स्ट्राइक रेट उड़ा देगा होश
6,6,6,6 और 7 चौके, संजू सैमसन की वैभव सूर्यवंशी जैसी बैटिंग; स्ट्राइक रेट उड़ा देगा होश
क्रिकेट
IND vs AFG 2nd T20 Highlights: सैमसन-अभिषेक का गरजा बल्ला, भारत ने 7 विकेट से जीता दूसरा टी20; सीरीज पर कब्जा
सैमसन-अभिषेक का गरजा बल्ला, भारत ने 7 विकेट से जीता दूसरा टी20; सीरीज पर कब्जा
क्रिकेट
IND vs AFG 2nd T20I Highlights: अफगानिस्तान को दूसरा टी20 हराकर सीरीज जीता भारत, 14.5 ओवर में चेज किए 160 रन
अफगानिस्तान को दूसरा टी20 हराकर सीरीज जीता भारत, 14.5 ओवर में चेज किए 160 रन
क्रिकेट
दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी ने रचा इतिहास, स्कूल की पढ़ाई खत्म होने से पहले डेब्यू, ले डाले 11 विकेट
दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी ने रचा इतिहास, स्कूल की पढ़ाई खत्म होने से पहले डेब्यू, ले डाले 11 विकेट
Advertisement

वीडियोज

Rajasthan के Tonk में भयंकर हादसा..कार की हालत देख होश उड़ जाएंगे!। Viral News
Chitra Tripathi: UPI के नए नियम से ग्राहक से दुकानदार तक क्या बदलेगा? | Digital Payment New Rules
Bharat Ki Baat : आपकी UPI पेमेंट पर क्या चार्ज लगेगा? | Online Payments | UPI Transaction Charge
UP में UCC का एलान.. पक्ष- विपक्ष में आर-पार, 2027 पर सीधा असर !। UP Election 2027
Sandeep Chaudhary: UPI के नए नियम से क्या बदलेगा? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | UPI Payments Charge
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
हावड़ा के होटल में CBI का ट्रैप, RDSO के दो अधिकारी रिश्वत लेते धराए, 4 गिरफ्तार
हावड़ा के होटल में CBI का ट्रैप, RDSO के दो अधिकारी रिश्वत लेते धराए, 4 गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'नाराज फूफा' कौन है?, जयंत चौधरी के करीबी नेता ने बताई पूरी कहानी
'नाराज फूफा' कौन है?, जयंत चौधरी के करीबी नेता ने बताई पूरी कहानी
क्रिकेट
6,6,6,6 और 7 चौके, संजू सैमसन की वैभव सूर्यवंशी जैसी बैटिंग; स्ट्राइक रेट उड़ा देगा होश
6,6,6,6 और 7 चौके, संजू सैमसन की वैभव सूर्यवंशी जैसी बैटिंग; स्ट्राइक रेट उड़ा देगा होश
ओटीटी
'लस्ट स्टोरीज 3' से 'इरुमुडी' तक, नेटफ्लिक्स पर इस हफ्ते गर्दा उड़ाएंगी ये 5 फिल्में
नेटफ्लिक्स पर इस हफ्ते गर्दा उड़ाएंगी ये 5 फिल्में, चेक करें लिस्ट
राजस्थान
राजस्थान निकाय चुनाव में निर्दलीय बनेंगे किंगमेकर, सत्ता की चाबी रहेगी इनके हाथ
राजस्थान निकाय चुनाव में निर्दलीय बनेंगे किंगमेकर, सत्ता की चाबी रहेगी इनके हाथ
इंडिया
मणिपुर में एक और हिंसा की घटना, उग्रवादियों ने 2 महिलाओं में मारी गोली
मणिपुर में एक और हिंसा की घटना, उग्रवादियों ने 2 महिलाओं में मारी गोली
एग्रीकल्चर
लेट्यूस की खेती में कैसे मिलेगा मुनाफा? समझें पूरा तरीका
लेट्यूस की खेती में कैसे मिलेगा मुनाफा? समझें पूरा तरीका
शिक्षा
Delhi-NCR के स्कूलों में 2 महीने स्पोर्ट्स पर रहेगी रोक, CAQM ने जारी किए निर्देश
Delhi-NCR के स्कूलों में 2 महीने स्पोर्ट्स पर रहेगी रोक, CAQM ने जारी किए निर्देश
ENT LIVE
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Salman को पसंद आई Gullu-Kanika की Chemistry, Audience ने उठाए सवाल
Bigg Boss 20: Salman को पसंद आई Gullu-Kanika की Chemistry, Audience ने उठाए सवाल
ENT LIVE
Varanasi के सेट से वायरल तस्वीरें, Dinosaur और Temple ने बढ़ाई Rajamouli की फिल्म पर चर्चा
Varanasi के सेट से वायरल तस्वीरें, Dinosaur और Temple ने बढ़ाई Rajamouli की फिल्म पर चर्चा
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Mary Kom के बयान पर विवाद, Team ने मांगी माफी
Bigg Boss 20: Mary Kom के बयान पर विवाद, Team ने मांगी माफी
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Uditi Singh की एक Life खत्म, Gullu ने Kanika Mann को किया Propose
Bigg Boss 20: Uditi Singh की एक Life खत्म, Gullu ने Kanika Mann को किया Propose
Embed widget