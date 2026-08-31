शादी से पहले किन महिलाओं संग जुड़ा एमएस धोनी का नाम?

एमएस धोनी की गिनती क्रिकेट की दुनिया के सबसे चर्चित सितारों में होती है. मैदान पर अपनी कप्तानी और शांत अंदाज से पहचान बनाने वाले धोनी की निजी जिंदगी भी अक्सर सुर्खियों में रही है. 2010 में साक्षी से शादी करने से पहले उनका नाम कुछ महिलाओं के साथ जोड़ा गया था. हालांकि, इनमें से ज्यादातर रिश्तों की सार्वजनिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई थी.

राई लक्ष्मी के साथ जुड़ा नाम

धोनी का नाम सबसे ज्यादा जिन अभिनेत्रियों के साथ चर्चा में रहा, उनमें राई लक्ष्मी का नाम शामिल है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दोनों के बीच 2008-09 के दौरान नजदीकियां बढ़ी थीं. दोनों को कुछ मौकों पर साथ भी देखा गया था. बाद में राई लक्ष्मी ने धोनी के साथ अपने पुराने रिश्ते को लेकर खुलकर बात की थी. उन्होंने धोनी के साथ रिश्ते को अपने जीवन पर 'दाग' कहकर संबोधित किया था.

दीपिका पादुकोण से भी जुड़ा नाम

धोनी का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण के साथ भी काफी चर्चा में रहा. उस समय मीडिया में दोनों के डेट करने की खबरें सामने आई थीं. धोनी ने खुद एक इंटरव्यू में दीपिका को अपना क्रश बताया था. इसके अलावा वह दीपिका की फिल्म ‘ओम शांति ओम’ को लेकर भी काफी उत्साहित नजर आए थे. मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया कि धोनी ने शाहरुख खान से फिल्म की खास स्क्रीनिंग की गुजारिश की थी. हालांकि, दोनों ने अपने रिश्ते को लेकर कभी सार्वजनिक पुष्टि नहीं की.

असिन के साथ भी उड़ी अफवाह

‘गजनी’ फेम अभिनेत्री असिन का नाम भी धोनी के साथ जोड़ा गया था. दोनों एक कपड़ों के ब्रांड से जुड़े हुए थे और इसी दौरान उनके बीच नजदीकियों की खबरें सामने आईं. 2010 में धोनी को असिन के घर जाते हुए देखे जाने के बाद इन चर्चाओं ने और जोर पकड़ा. हालांकि, दोनों के रिश्ते को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं हुई. उसी साल जुलाई में धोनी ने साक्षी से शादी कर ली थी.

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प्रीति सिमोस के साथ भी चर्चा

धोनी का नाम टीवी प्रोड्यूसर और कॉमेडी शो से जुड़ी प्रीति सिमोस के साथ भी जोड़ा गया था. दोनों की दोस्ती को देखते हुए उनके अफेयर की चर्चाएं चली थीं. हालांकि, मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया कि दोनों अच्छे दोस्त थे.

फिर साक्षी से रचाई शादी

इन तमाम चर्चाओं के बीच धोनी की जिंदगी में साक्षी की एंट्री हुई और दोनों ने 4 जुलाई 2010 को शादी कर ली. इसके बाद से धोनी और साक्षी की जोड़ी क्रिकेट जगत की सबसे चर्चित जोड़ियों में शामिल हो गई. इसलिए धोनी की शादी से पहले की लव लाइफ की बात करते समय यह समझना जरूरी है कि राई लक्ष्मी, दीपिका पादुकोण, असिन और प्रीति सिमोस के साथ उनके नाम जुड़ने की खबरें मीडिया में जरूर आईं, लेकिन हर मामले में रिश्ते की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई थी.

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