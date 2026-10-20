संजू सैमसन ने रजनीकांत की मूवी जेलर-2 के लिए बुक किया पूरा थिएटर, हर कोई हैरान

क्रिकेट के मैदान पर अपने खेल से चर्चा बटोरने वाले संजू सैमसन इस बार अपनी फिल्मी दीवानगी को लेकर सुर्खियों में हैं. भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज संजू साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत के बड़े प्रशंसक हैं. अपने पसंदीदा अभिनेता की फिल्म देखने के लिए उन्होंने पूरा थिएटर बुक कर लिया. संजू चाहते हैं कि वो इस फिल्म का आनंद अपनी पत्नी, परिवार, दोस्तों और भारतीय टीम के कुछ साथियों के साथ उठाएं. उनका ये अंदाज रजनीकांत के प्रति उनके प्यार को दिखाता है.

संजू सैमसन ने बताया कि उन्हें रजनीकांत की फिल्में देखना बहुत पसंद है. वो उनकी अगली फिल्म का इंतजार करते हैं और कोशिश करते हैं कि उनकी ज्यादा से ज्यादा फिल्में देखें. लेकिन, इस बार वो फिल्म रिलीज होने के दिन इसे नहीं देख सके. संजू ने बताया कि दिल्ली में एक कार्यक्रम होने की वजह से उन्हें एक दिन देर हो गई. इसके बाद उन्होंने अगले दिन फिल्म देखने का प्लान बनाया.

पत्नी और दोस्तों के साथ देखेंगे फिल्म

संजू ने बताया कि उन्हें पूरा थिएटर बुक करने का मौका मिला, जिससे वो काफी खुश हैं. उन्होंने अपने दोस्तों को भी बुलाया है और उनकी पत्नी भी उनके साथ मौजूद हैं. संजू बड़े पर्दे पर रजनीकांत को देखने के लिए उत्साहित हैं. वो चाहते हैं कि इस खास मौके का आनंद अपने करीबी लोगों के साथ उठाएं.

टीम इंडिया के साथी भी होंगे शामिल

संजू ने भारतीय टीम के खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ के सदस्यों को भी फिल्म देखने के लिए बुलाया है. उन्होंने बताया कि टीम और सपोर्ट स्टाफ में तमिल समझने वाले लोग स्क्रीनिंग में शामिल होंगे.

जेलर 2 को लेकर उत्साह

जेलर 2 साल 2023 में आई रजनीकांत की फिल्म जेलर का अगला भाग है. इसका निर्देशन नेल्सन दिलीपकुमार ने किया है. फिल्म में रजनीकांत एक बार फिर टाइगर मुथुवेल पांडियन के किरदार में नजर आते हैं. पहली फिल्म को दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, इसलिए इसके अगले भाग को लेकर भी प्रशंसकों में उत्सुकता है. संजू का पूरा थिएटर बुक करना बताता है कि रजनीकांत की फिल्मों के लिए उनकी दीवानगी कितनी खास है.

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