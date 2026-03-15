पहले बनाई डॉक्यूमेंट्री, अब विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ साहिबजादा फरहान ने लिखी किताब?

पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज साहिबजादा फरहान (Sahibzada Farhan) 2026 टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे. उन्होंने 6 मैचों की 6 पारियों में 76.60 की औसत और 160.25 के स्ट्राइक रेट से 383 रन स्कोर किए, जिसमें 2 शतक और 2 अर्धशतक शामिल रहे. इसके साथ पाक बल्लेबाज ने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ा था.

अब टूर्नामेंट खत्म होने के बाद दावा किया जा रहा है कि कोहली का रिकॉर्ड तोड़ने के उपलक्ष्य में साहिबजादा फरहान ने किताब लिख डाली, जो जल्द ही रिलीज भी होने वाली है. बताते चलें कि 2025 एशिया कप में जसप्रीत बुमराह पर कुछ छक्के लगाने के बाद पाक बल्लेबाज ने एक डॉक्यूमेंट्री बना डाली थी. तो आइए जानते हैं कि किताब लिखने की हकीकत क्या है.

साहिबजादा फरहान के किताब लिखने की हकीकत?

तो आपको बता दें कि अभी सिर्फ सोशल मीडिया पर साहिबजादा फरहान के किताब लिखने की बात का दावा किया जा रहा है. किताब का टाइटल 'हीरो इन मेकिंग' दिया गया है. इसके अलावा नीचे 'सिंगल टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन' लिखा है. गौर करने वाली बात यह है कि इस किताब को लेकर किसी भी तरह की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है.

🚨 Sahibzada Farhan is releasing a book on how he broke Kohli’s record. 📚🔥 pic.twitter.com/CmQMb5YDwT — Maaz (@IsThatMaaz) March 15, 2026

कोहली का 12 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा

बात करें कोहली के रिकॉर्ड की, तो उन्होंने 2014 के टी20 विश्व कप में 319 रन बनाए थे. 12 साल के बाद यानी 2026 के टी20 वर्ल्ड कप में साहिबजादा फरहान ने यह रिकॉर्ड तोड़ते हुए 383 रन स्कोर किए. हालांकि पाक बल्लेबाज के बाद संजू सैमसन और टिम सीफर्ट भी कोहली से आगे निकल गए हैं.

टी20 वर्ल्ड कप के सिंगल एडीशन में सबसे ज्यादा रन

साहिबजादा फरहान- 383 रन

टीम सीफर्ट- 326 रन

संजू सैमसन- 321 रन

विराट कोहली- 319 रन

तिलकरत्ने दिलशान- 317 रन

कोहली ने पिछले सीजन लिया संन्यास

टीम इंडिया ने 2024 में रोहित शर्मा की कप्तानी में टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता था. इसके बाद विराट कोहली ने टी20 इंटरनेशनल फॉर्मेट से संन्यास का एलान कर दिया था.

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