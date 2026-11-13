IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटऑस्ट्रेलिया के 21 साल के बियर्डमैन ने रचा इतिहास, तोड़ा 38 साल पुराना रिकॉर्ड

ऑस्ट्रेलिया के 21 साल के बियर्डमैन ने रचा इतिहास, तोड़ा 38 साल पुराना रिकॉर्ड

ऑस्ट्रेलिया के 21 वर्षीय तेज गेंदबाज माहली बियर्डमैन ने अपने वनडे इंटरनेशनल डेब्यू मैच में 6 विकेट लेकर इतिहास रच दिया. उन्होंने 38 साल पुराना रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 13 Nov 2026 02:28 PM (IST)
Preferred Sources

ऑस्ट्रेलिया के युवा तेज गेंदबाज माहली बियर्डमैन ने वनडे क्रिकेट में इतिहास रच डाला है. उन्होंने शुक्रवार को इंग्लैंड के खिलाफ अपना ODI डेब्यू किया और पहले ही मैच में 6 विकेट चटका दिए. उनकी कहर बरपाती गेंदबाजी के आगे इंग्लैंड की पूरी टीम 131 रनों पर ढह गई. बियर्डमैन ऐसे केवल दूसरे ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज बने हैं, जिन्होंने वनडे डेब्यू पर 5 या उससे ज्यादा विकेट चटकाए हैं.

माहली बियर्डमैन ने 7.4 ओवर में सिर्फ 24 रन देकर 6 बल्लेबाजों को आउट किया. अपने वनडे डेब्यू पर बियर्डमैन ने सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज होने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है. उन्होंने जो रूट, हैरी ब्रूक, जोर्डन कॉक्स, सैम कर्रन, लियाम डॉसन और जोफ्रा आर्चर का विकेट लिया.

रिलेटेड स्टोरी >>

क्रिकेट
IND vs NZ 4th ODI Highlights: ताश के पत्तों की तरह बिखरी टीम इंडिया, 244 रन से जीती न्यूजीलैंड; बना शर्मनाक रिकॉर्ड
Highlights: ताश के पत्तों की तरह बिखरी टीम इंडिया, 244 रन से जीती न्यूजीलैंड; बना शर्मनाक रिकॉर्ड
क्रिकेट
न्यूजीलैंड ने 89 पर समेटा, यहां देखें टीम इंडिया के ODI में 5 सबसे छोटे स्कोर
न्यूजीलैंड ने 89 पर समेटा, यहां देखें टीम इंडिया के ODI में 5 सबसे छोटे स्कोर
क्रिकेट
विराट-रोहित सबने दिया धोखा, टीम इंडिया को मिली ODI में रनों की दूसरी सबसे बड़ी हार
विराट-रोहित सबने दिया धोखा, टीम इंडिया को मिली ODI में रनों की दूसरी सबसे बड़ी हार
क्रिकेट
वनडे में जो रूट का खास 'दोहरा शतक', ऐसा करने वाले सिर्फ तीसरे खिलाड़ी
वनडे में जो रूट का खास 'दोहरा शतक', ऐसा करने वाले सिर्फ तीसरे खिलाड़ी

तोड़ा 38 साल पुराना रिकॉर्ड

ऑस्ट्रेलिया के लिए वनडे डेब्यू मैच में 5-विकेट हॉल पूरा करने वाले पहले गेंदबाज टोनी डोडेमाइड थे, जिन्होंने साल 1988 में श्रीलंका के खिलाफ अपने वनडे डेब्यू में 7.2 ओवर में 21 रन देकर पांच विकेट लिए थे. मगर अब माहली बियर्डमैन ने इंग्लैंड के 6 बल्लेबाजों को आउट करके ODI डेब्यू मैच में ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया.

बियर्डमैन से पहले दुनिया में केवल चार गेंदबाज ऐसे थे, जिन्होंने अपने वनडे इंटरनेशनल डेब्यू पर 6 या उससे ज्यादा विकेट चटकाए थे. बियर्डमैन ऐसा करने वाले ऑस्ट्रेलिया के पहले और दुनिया के पांचवें गेंदबाज हैं. उनसे पहले कगिसो रबाड़ा, चार्ली कैसेल, फिडेल एडवर्ड्स और लाइल रॉबर्टसन ऐसा कर चुके हैं.

131 पर ऑलआउट, इंग्लैंड के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड

इंग्लैंड की पूरी टीम इस पारी में 131 रन बनाकर ऑलआउट हो गई. यह वनडे क्रिकेट के इतिहास में पर्थ मैदान पर सबसे छोटा स्कोर है. इंग्लैंड से पहले यह अनचाहा रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के नाम था, जो साल  2024 में पाकिस्तान के खिलाफ इस मैदान पर 140 रन के स्कोर पर सिमट गई थी.

यह भी पढ़ें:

वनडे में जो रूट का खास 'दोहरा शतक', ऐसा करने वाले सिर्फ तीसरे खिलाड़ी

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 8 साल पुराना है.
Read More
Published at : 13 Nov 2026 02:28 PM (IST)
Tags :
ENG Vs AUS Mahli Beardman
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
IND vs NZ 4th ODI Highlights: ताश के पत्तों की तरह बिखरी टीम इंडिया, 244 रन से जीती न्यूजीलैंड; बना शर्मनाक रिकॉर्ड
Highlights: ताश के पत्तों की तरह बिखरी टीम इंडिया, 244 रन से जीती न्यूजीलैंड; बना शर्मनाक रिकॉर्ड
क्रिकेट
न्यूजीलैंड ने 89 पर समेटा, यहां देखें टीम इंडिया के ODI में 5 सबसे छोटे स्कोर
न्यूजीलैंड ने 89 पर समेटा, यहां देखें टीम इंडिया के ODI में 5 सबसे छोटे स्कोर
क्रिकेट
विराट-रोहित सबने दिया धोखा, टीम इंडिया को मिली ODI में रनों की दूसरी सबसे बड़ी हार
विराट-रोहित सबने दिया धोखा, टीम इंडिया को मिली ODI में रनों की दूसरी सबसे बड़ी हार
क्रिकेट
वनडे में जो रूट का खास 'दोहरा शतक', ऐसा करने वाले सिर्फ तीसरे खिलाड़ी
वनडे में जो रूट का खास 'दोहरा शतक', ऐसा करने वाले सिर्फ तीसरे खिलाड़ी
Advertisement

वीडियोज

Sansani: बेटे की नजरों के सामने पिता का मर्डर !
बेकाबू कार का कहर..ऑटो को मारी तेज टक्कर, CCTV में कैद खौफनाक मंजर!
ओवैसी अब 'आजाद'... किसका क्या बिगाड़ लेंगे?
UP Elections 2027 की लड़ाई, भगवान भरोसे लड़ी जा रही?
हिंदू-मुसलमान के बाद अगड़े-पिछड़े पर UP में घमासान? सटीक विश्लेषण!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पीएम मोदी ने डीके शिवकुमार संग मेट्रो से किया सफर, टिकट भी लिया, देखें वीडियो
पीएम मोदी ने डीके शिवकुमार संग मेट्रो से किया सफर, टिकट भी लिया, देखें वीडियो
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
केशव प्रसाद मौर्य ने ओवैसी-चंद्रशेखर के गठबंधन को कहा ठगबंधन, सपा-कांग्रेस से की तुलना
केशव प्रसाद मौर्य ने ओवैसी-चंद्रशेखर के गठबंधन को कहा ठगबंधन, सपा-कांग्रेस से की तुलना
इंडिया
माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर ठप, भारत पर भयंकर असर, 3 उड़ानें रद्द, 2 लेट, जानें कहां-कहां सर्विस थमी
माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर ठप, भारत पर भयंकर असर, 3 उड़ानें रद्द, 2 लेट, जानें कहां-कहां सर्विस थमी
साउथ सिनेमा
रजनीकांत की 'जेलर 2' रही ब्लॉकबस्टर, जानें- कितनी रही फाइनल कमाई?
रजनीकांत की 'जेलर 2' रही ब्लॉकबस्टर, जानें- कितनी रही फाइनल कमाई?
क्रिकेट
न्यूजीलैंड ने 89 पर समेटा, यहां देखें टीम इंडिया के ODI में 5 सबसे छोटे स्कोर
न्यूजीलैंड ने 89 पर समेटा, यहां देखें टीम इंडिया के ODI में 5 सबसे छोटे स्कोर
महाराष्ट्र
छठ पूजा और भोजपुरी गानों पर बवाल, राज ठाकरे ने BJP को दी खुली चुनौती!
छठ पूजा और भोजपुरी गानों पर बवाल, राज ठाकरे ने BJP को दी खुली चुनौती!
इंडिया
सोनिया गांधी की किताब पर बीजेपी से राहुल गांधी बोले- 'थैंक्यू, जितना बयान देंगे...'
सोनिया गांधी की किताब पर बीजेपी से राहुल गांधी बोले- 'थैंक्यू, जितना बयान देंगे...'
Home Tips
Bay Leaf And Baking Soda: तेजपत्ते और बेकिंग सोडा को मिला रहे लोग, जानें घर में कहां आएगा काम?
तेजपत्ते और बेकिंग सोडा को मिला रहे लोग, जानें घर में कहां आएगा काम?
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget