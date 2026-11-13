ऑस्ट्रेलिया के 21 साल के बियर्डमैन ने रचा इतिहास, तोड़ा 38 साल पुराना रिकॉर्ड

ऑस्ट्रेलिया के युवा तेज गेंदबाज माहली बियर्डमैन ने वनडे क्रिकेट में इतिहास रच डाला है. उन्होंने शुक्रवार को इंग्लैंड के खिलाफ अपना ODI डेब्यू किया और पहले ही मैच में 6 विकेट चटका दिए. उनकी कहर बरपाती गेंदबाजी के आगे इंग्लैंड की पूरी टीम 131 रनों पर ढह गई. बियर्डमैन ऐसे केवल दूसरे ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज बने हैं, जिन्होंने वनडे डेब्यू पर 5 या उससे ज्यादा विकेट चटकाए हैं.

माहली बियर्डमैन ने 7.4 ओवर में सिर्फ 24 रन देकर 6 बल्लेबाजों को आउट किया. अपने वनडे डेब्यू पर बियर्डमैन ने सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज होने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है. उन्होंने जो रूट, हैरी ब्रूक, जोर्डन कॉक्स, सैम कर्रन, लियाम डॉसन और जोफ्रा आर्चर का विकेट लिया.

तोड़ा 38 साल पुराना रिकॉर्ड

ऑस्ट्रेलिया के लिए वनडे डेब्यू मैच में 5-विकेट हॉल पूरा करने वाले पहले गेंदबाज टोनी डोडेमाइड थे, जिन्होंने साल 1988 में श्रीलंका के खिलाफ अपने वनडे डेब्यू में 7.2 ओवर में 21 रन देकर पांच विकेट लिए थे. मगर अब माहली बियर्डमैन ने इंग्लैंड के 6 बल्लेबाजों को आउट करके ODI डेब्यू मैच में ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया.

बियर्डमैन से पहले दुनिया में केवल चार गेंदबाज ऐसे थे, जिन्होंने अपने वनडे इंटरनेशनल डेब्यू पर 6 या उससे ज्यादा विकेट चटकाए थे. बियर्डमैन ऐसा करने वाले ऑस्ट्रेलिया के पहले और दुनिया के पांचवें गेंदबाज हैं. उनसे पहले कगिसो रबाड़ा, चार्ली कैसेल, फिडेल एडवर्ड्स और लाइल रॉबर्टसन ऐसा कर चुके हैं.

131 पर ऑलआउट, इंग्लैंड के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड

इंग्लैंड की पूरी टीम इस पारी में 131 रन बनाकर ऑलआउट हो गई. यह वनडे क्रिकेट के इतिहास में पर्थ मैदान पर सबसे छोटा स्कोर है. इंग्लैंड से पहले यह अनचाहा रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के नाम था, जो साल 2024 में पाकिस्तान के खिलाफ इस मैदान पर 140 रन के स्कोर पर सिमट गई थी.

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