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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटWatch: IND vs PAK मैच में पाकिस्तानी फैन ने गाया राष्ट्रगान, वीडियो वायरल

Watch: IND vs PAK मैच में पाकिस्तानी फैन ने गाया राष्ट्रगान, वीडियो वायरल

2026 महिला एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के मैच के दौरान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. वीडियो में पाकिस्तानी फैन भारतीय राष्ट्रगान जन गण मन गा रहे हैं.

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 06 Sep 2026 04:44 PM (IST)
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2026 महिला एशिया कप में शनिवार को भारत और पाकिस्तान के बीच मैच खेला गया. टीम इंडिया ने इस मैच को बेहद आसानी से 7 विकेट से जीता. इस मैच में एक दिलचस्प नजारा देखने को मिला, जिसने दोनों देश के क्रिकेट फैंस का ध्यान अपनी तरफ खींचा. मैच से पहले स्टैंड में एक पाकिस्तानी फैन भारतीय राष्ट्रगान जन गण मन गाते हुए दिखा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. 

यह पूरा मामला भारत और पाकिस्तान के मैच शुरू होने से पहले का है. पाकिस्तान की जर्सी पहने फैन अरशद मोहम्मद हनीफ और उनके कुछ साथी स्टैंड्स में थे. जब मैच के आगाज से पहले भारत का राष्ट्रगान बजा तो अरशद खान भारतीय फैंस के साथ पूरे जोश में भारतीय राष्ट्रगान जन गण मन गाते दिखे. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसे दोनों देशों के क्रिकेट फैंस काफी पसंद कर रहे हैं. 

स्टैंड में बैठे दर्शकों ने इस खूबसूरत पल को कैमरे में कैद कर लिया. फिर क्या था, ये वीडियो सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर शेयर किया जाने लगा.  बता दें कि अरशद खान पाकिस्तान के काफी फेमस क्रिकेट फैन हैं. हालांकि, ये पहली बार नहीं हुआ है, जब अरशद खान ने भारतीय फैंस का दिल जीता है, इससे पहले भी वो कई मौकों पर टीम इंडिया का समर्थन कर चुके हैं. 

 
 
 
 
 
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52 गेंद में पाकिस्तान से जीती टीम इंडिया 

2026 महिला एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच दुबई में खेला गया था. पाकिस्तान की टीम पहले खेलने उतरी, और 18.1 ओवर में महज 55 रनों पर ऑलआउट हो गई. इसके जवाब में टीम इंडिया ने 9वें ओवर में ही तीन विकेट खोकर मैच जीत लिया. भारत के लिए श्री चरणी ने शानदार गेंदबाजी की. उन्होंने सिर्फ सात रन देकर तीन विकेट चटकाए. उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड मिला. 

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About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 9 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
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Published at : 06 Sep 2026 04:44 PM (IST)
Tags :
India Vs Pakistan Asia Cup Women Asia Cup IND VS PAK
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