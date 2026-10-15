200+ के चेज में अभिषेक शर्मा हो जाते हैं फ्लॉप, आंकड़ों ने दी गवाही

अभिषेक शर्मा अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं. उनसे उम्मीद रहती है कि वो मैदान पर उतरते ही बड़े शॉट लगाकर टीम को तेज शुरुआत दिलाएंगे. लेकिन 200 से ज्यादा रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए उनकी कुछ पारियों के आंकड़े अलग कहानी बयां कर रहे हैं. वेस्टइंडीज के खिलाफ हैदराबाद में खेले गए चौथे टी20 मुकाबले में भी अभिषेक बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे. उन्होंने 24 गेंदों पर 29 रन बनाए और उनकी पारी का अंत गुडाकेश मोती ने किया.

मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक, 200 से ज्यादा रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए अभिषेक शर्मा की पिछली 6 पारियों में 17, 0, 0, 10, 3 और 29 रन आए हैं. इन पारियों में वो एक बार भी अर्धशतक नहीं लगा पाए. हैदराबाद टी20 में भी वो 24 गेंदों पर 29 रन बनाकर आउट हो गए और बड़ी पारी खेलने से चूक गए.

इन पारियों को देखें तो अभिषेक एक भी अर्धशतक नहीं लगा सके. दो बार वो खाता खोले बिना आउट हुए, जबकि बाकी पारियों में भी वो बड़ी पारी खेलने में सफल नहीं रहे. लेकिन, इन आंकड़ों को उनके पूरे टी20 करियर का प्रदर्शन नहीं माना जाना चाहिए. ये रिकॉर्ड खास तौर पर 200 से ज्यादा रन के लक्ष्य का पीछा करने वाली पारियों से जुड़ा है.

वेस्टइंडीज के खिलाफ भी नहीं चला बल्ला

14 अक्टूबर को हैदराबाद में खेले गए चौथे टी20 मुकाबले में वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 247 रन बनाए थे. इसके जवाब में भारतीय टीम 223 रन पर ऑलआउट हो गई और उसे 24 रन से हार का सामना करना पड़ा. अभिषेक शर्मा ने 24 गेंदों पर 29 रन बनाए. वो अपनी शुरुआत को बड़ी पारी में नहीं बदल सके.

बड़ी पारी की होगी उम्मीद

अभिषेक शर्मा में तेजी से रन बनाने की क्षमता है, लेकिन बड़े लक्ष्य का पीछा करते समय उन्हें अपनी शुरुआत को बड़ी पारी में बदलना होगा. भारतीय टीम को आने वाले मुकाबलों में उनसे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी. अब देखना होगा कि वो अपनी बल्लेबाजी से इन आंकड़ों को पीछे छोड़ पाते हैं या नहीं.

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