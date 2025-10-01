हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सलमान खान से कितने छोटे हैं अरबाज खान? जल्द ही बनने वाले हैं दूसरी बार पिता

सलमान खान से कितने छोटे हैं अरबाज खान? जल्द ही बनने वाले हैं दूसरी बार पिता

Salman Khan And Arbaaz Khan: सलमान खान और उनके भाई अरबाज खान हमेशा चर्चा में रहते हैं. अरबाज खान अब दूसरी बार पिता बनने जा रहे है, लेकिन क्या आपको पता है कि अरबाज सलमान कितने छोटे है?

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 01 Oct 2025 01:06 PM (IST)
Salman Khan And Arbaaz Khan: सलमान खान और उनके भाई अरबाज खान हमेशा चर्चा में रहते हैं. अरबाज खान अब दूसरी बार पिता बनने जा रहे है, लेकिन क्या आपको पता है कि अरबाज सलमान कितने छोटे है?

बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान और उनके भाई अरबाज खान हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं. सलमान जहां अपनी फिल्मों और फिटनेस को लेकर चर्चा में रहते हैं, वहीं अरबाज इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से लाइमलाइट में हैं. जल्द ही अरबाज खान दूसरी बार पिता बनने वाले हैं और इसी बीच सबके मन में ये सवाल उठ रहा है कि अखिर सलमान और अरबाज के बीच उम्र में कितने साल का अंतर है. तो आइए जानते हैं अरबाज खान की उम्र और उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी खास बातें.

अरबाज खान ने 2023 में शूरा खान से शादी की थी और दोनों की उम्र में 22 साल का अंतर है. जहां एक्टर 57 साल के हैं. वहीं शूरा 35 साल की हैं.
अरबाज खान ने 2023 में शूरा खान से शादी की थी और दोनों की उम्र में 22 साल का अंतर है. जहां एक्टर 57 साल के हैं. वहीं शूरा 35 साल की हैं.
शादी के दो साल बाद अरबाज अब दोबारा पिता बनने का अनुभव करने जा रहे हैं.
शादी के दो साल बाद अरबाज अब दोबारा पिता बनने का अनुभव करने जा रहे हैं.
जून महीने में उन्होंने खुद ही बीवी की प्रेग्नेंसी की खबर कंफर्म की थी और बताया था कि वह बहुत एक्साइटेड हैं.
जून महीने में उन्होंने खुद ही बीवी की प्रेग्नेंसी की खबर कंफर्म की थी और बताया था कि वह बहुत एक्साइटेड हैं.
हाल ही में खान परिवार की बहू का बेबी शावर हुआ था, जिसमें कई सितारे पहुंचे थे.
हाल ही में खान परिवार की बहू का बेबी शावर हुआ था, जिसमें कई सितारे पहुंचे थे.
बता दे कि सलमान खान और अरबाज खान की उम्र में लगभग 2 साल का अंतर है.
बता दे कि सलमान खान और अरबाज खान की उम्र में लगभग 2 साल का अंतर है.
सलमान का जन्म 27 दिसंबर 1965 को हुआ था, जबकि अरबाज का जन्म 4 अगस्त 1967 को हुआ था.
सलमान का जन्म 27 दिसंबर 1965 को हुआ था, जबकि अरबाज का जन्म 4 अगस्त 1967 को हुआ था.
इसलिए, सलमान खान अपने भाइयों में से सबसे बड़े हैं.
इसलिए, सलमान खान अपने भाइयों में से सबसे बड़े हैं.
Published at : 01 Oct 2025 01:06 PM (IST)
Arbaaz Khan SALMAN KHAN

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Asia Cup 2025 Final: ACC चीफ मोहसिन नकवी का नया ड्रामा, एशिया कप ट्रॉफी देने के लिए रखी शर्त, कहा - 'सूर्यकुमार को...'
ACC चीफ मोहसिन नकवी का नया ड्रामा, एशिया कप ट्रॉफी देने के लिए रखी डिमांड, कहा - 'सूर्यकुमार को...'
महाराष्ट्र
ठाणे के गरबा महोत्सव में गैर-हिंदू व्यक्ति ने फेंके अंडे, माहौल खराब होने पर बौखलाए लोग, केस दर्ज
ठाणे के गरबा महोत्सव में गैर-हिंदू व्यक्ति ने फेंके अंडे, माहौल खराब होने पर बौखलाए लोग, केस दर्ज
इंडिया
बिहार विधानसभा चुनाव का ये ताजा सर्वे उड़ा देगा BJP और नीतीश की नींद, सच हुए आंकड़े तो पलट जाएगा गेम
बिहार विधानसभा चुनाव का ये ताजा सर्वे उड़ा देगा BJP और नीतीश की नींद, सच हुए आंकड़े तो पलट जाएगा गेम
स्पोर्ट्स
सईद अजमल का बड़ा खुलासा, वर्ल्ड कप जीतने के बाद पाकिस्तान टीम को अपनी ही सरकार से मिला था धोखा
सईद अजमल का बड़ा खुलासा, वर्ल्ड कप जीतने के बाद पाकिस्तान टीम को अपनी ही सरकार से मिला था धोखा
वीडियोज

Bareilly Violence: बरेली हिंसा के असली मास्टरमाइंड मौलाना Tauqeer Raza को टांग ले गई पुलिस | ABPLIVE
Afghanistan News: ना इंटरनेट, ना मोबाइल, अफगानिस्तान में सबकुछ OFF! आखिर हुआ क्या? | ABPLIVE
26/11 Attack: पूर्व Home Minister का बड़ा खुलासा, 'Retaliation' पर थी अलग राय
Navratri 2025: दुर्गा पूजा का ऐसा आयोजन देख गद-गद हो जाओगे! |ABPLIVE
आरुष भोला ने अशनीर ग्रोवर को दी राइज एंड फॉल रिलीज की धमकी!

Embed widget