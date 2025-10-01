एक्सप्लोरर
सलमान खान से कितने छोटे हैं अरबाज खान? जल्द ही बनने वाले हैं दूसरी बार पिता
Salman Khan And Arbaaz Khan: सलमान खान और उनके भाई अरबाज खान हमेशा चर्चा में रहते हैं. अरबाज खान अब दूसरी बार पिता बनने जा रहे है, लेकिन क्या आपको पता है कि अरबाज सलमान कितने छोटे है?
बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान और उनके भाई अरबाज खान हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं. सलमान जहां अपनी फिल्मों और फिटनेस को लेकर चर्चा में रहते हैं, वहीं अरबाज इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से लाइमलाइट में हैं. जल्द ही अरबाज खान दूसरी बार पिता बनने वाले हैं और इसी बीच सबके मन में ये सवाल उठ रहा है कि अखिर सलमान और अरबाज के बीच उम्र में कितने साल का अंतर है. तो आइए जानते हैं अरबाज खान की उम्र और उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी खास बातें.
Published at : 01 Oct 2025 01:06 PM (IST)
Tags :Arbaaz Khan SALMAN KHAN
बॉलीवुड
