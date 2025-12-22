मॉस्को में कार बम धमाके में रूसी जनरल की मौत, कौन थे फानिल सरवारोव

मॉस्को में व्लादिमीर पुतिन की सेना के ऑपरेशनल ट्रेनिंग विभाग के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल फानिल सरवरोव की संदिग्ध कार बम विस्फोट में मौत हो गई है.

56 साल के सरवरोव सशस्त्र बलों के ऑपरेशनल ट्रेनिंग विभाग के चीफ थे. इस मामले की जांच की जा रही है. इसमें यूक्रेन की खुफिया एजेंसियों की भूमिका की आशंका को लेकर भी जांच की जा रही है. यूक्रेन की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है.

रूस के लिए कई युद्धों में हिस्सा ले चुके थे सरवरोव

रूसी मीडिया के मुताबिक, 'रूसी रक्षा मंत्रालय के परिचालन प्रशिक्षण विभाग के प्रमुख मेजर जनरल फैनिल सरवरोव को यासेनेवाया स्ट्रीट पर उड़ा दिया गया. वह चेचन्या, ओसेशिया और सीरिया में हुए संघर्ष में भागीदार थे. साथ ही यूक्रेन में युद्ध में भी भागीदार हैं.'