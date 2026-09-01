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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वभारतीयों के लिए US से फिर बुरी खबर! H-4 वर्क परमिट खत्म करने की तैयारी

भारतीयों के लिए US से फिर बुरी खबर! H-4 वर्क परमिट खत्म करने की तैयारी

H-4 वीजा EAD पर ट्रंप प्रशासन के नए प्रस्ताव से हजारों भारतीयों की नौकरी प्रभावित हो सकती है. जानें H-4 वर्क परमिट में क्या बदलाव हो सकता है और अभी क्या नियम है.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 01 Sep 2026 10:17 AM (IST)
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अमेरिका में रहने वाले H-1B वीजा धारकों के जीवनसाथियों के लिए काम करने का अधिकार खतरे में पड़ सकता है. ट्रंप प्रशासन ने H-4 वीजा रखने वाले कुछ पति-पत्नी को वर्क परमिट की सुविधा से बाहर करने का प्रस्ताव अपनी रेगुलेटरी योजना में शामिल किया है. अगर यह प्रस्ताव आगे चलकर नियम बन जाता है तो H-4 EAD के जरिए अमेरिका में कानूनी तौर पर नौकरी करने वाले हजारों लोगों पर इसका असर पड़ सकता है.

भारतीय परिवारों पर इसका असर खास तौर पर ज्यादा होने की संभावना है. हालांकि, अभी H-4 EAD खत्म नहीं हुआ है. यह केवल एक प्रस्ताव है और इसे लागू करने के लिए आगे पूरी कानूनी प्रक्रिया से गुजरना होगा.

क्या H-4 वीजा पर काम करने की अनुमति मिलती है?

H-4 वीजा खुद वर्क वीजा नहीं है. यह मुख्य रूप से H-1B वीजा धारक के पति-पत्नी और बच्चों को अमेरिका में उनके साथ रहने की अनुमति देता है. H-4 वीजा रखने वाले कुछ पति-पत्नी अलग से Employment Authorization Document (EAD) के लिए आवेदन कर सकते हैं. EAD मिलने के बाद ही वे अमेरिका में कानूनी तौर पर नौकरी कर सकते हैं. यह सुविधा सभी H-4 धारकों को नहीं मिलती. मौजूदा नियमों के तहत यह मुख्य रूप से उन पात्र H-4 जीवनसाथियों के लिए है जिनके H-1B पति या पत्नी ग्रीन कार्ड की प्रक्रिया के एक तय चरण में पहुंच चुके हैं.

प्रस्ताव में क्या बदलाव किया जा सकता है?

अमेरिकी Department of Homeland Security (DHS) ने अपने लंबे समय के रेगुलेटरी एजेंडा में H-4 जीवनसाथियों को EAD के लिए पात्र लोगों की श्रेणी से हटाने की योजना शामिल की है. इस प्रस्ताव का मकसद 2015 में बनाए गए उस नियम को वापस लेना है जिसके तहत पात्र H-4 जीवनसाथियों को रोजगार की अनुमति मिल सकी थी. अगर प्रस्ताव अंतिम नियम बनता है, तो H-4 EAD की मौजूदा सुविधा खत्म हो सकती है. इसका मतलब होगा कि प्रभावित H-4 जीवनसाथी अमेरिका में रह तो सकेंगे, लेकिन अलग वर्क परमिट के बिना नौकरी नहीं कर पाएंगे.

भारतीय परिवारों पर सबसे ज्यादा असर क्यों?

H-4 EAD का इस्तेमाल करने वाले लोगों में भारतीय नागरिकों की बड़ी संख्या रही है. उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 2014 से 2017 के बीच H-4 EAD आवेदनों को मिली मंजूरी में करीब 93 प्रतिशत लाभार्थी भारतीय नागरिक थे. इनमें लगभग 94 प्रतिशत महिलाएं थीं. यही वजह है कि H-4 EAD को लेकर किसी भी बदलाव का भारतीय H-1B परिवारों पर बड़ा असर पड़ सकता है. इसके अलावा, USCIS के आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2024 में मंजूर H-1B पिटीशन में भारतीय नागरिकों की हिस्सेदारी करीब 71 प्रतिशत थी. इसलिए H-1B और H-4 नियमों में बदलाव भारतीय प्रोफेशनल परिवारों के लिए खास महत्व रखता है.

अभी नौकरी कर रहे H-4 धारकों को क्या करना होगा?

फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है. प्रस्ताव अभी अंतिम नियम नहीं बना है. DHS को पहले Federal Register में प्रस्तावित नियम का औपचारिक नोटिस जारी करना होगा. इसके बाद आम लोगों और संबंधित पक्षों को प्रस्ताव पर अपनी राय देने का मौका मिलेगा. सार्वजनिक टिप्पणियों की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही DHS अंतिम नियम जारी कर सकता है, इसलिए जब तक मौजूदा नियम में बदलाव नहीं होता, वैध H-4 EAD रखने वाले पात्र लोग मौजूदा अनुमति के तहत काम कर सकते हैं.

पहले भी हो चुकी है H-4 EAD खत्म करने की कोशिश

H-4 EAD को खत्म करने की कोशिश नई नहीं है. डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल में 2017 में DHS ने कुछ H-4 जीवनसाथियों की रोजगार अनुमति खत्म करने का प्रस्ताव रखा था. हालांकि, वह प्रस्ताव अंतिम नियम नहीं बन सका. बाद में 2021 में उस योजना को वापस ले लिया गया था. अब एक बार फिर H-4 EAD को लेकर प्रस्ताव सामने आने से अमेरिका में रहने वाले भारतीय H-1B परिवारों की चिंता बढ़ गई है.

H-1B वीजा को लेकर भी कई बदलावों की चर्चा

H-4 EAD के अलावा ट्रंप प्रशासन की ओर से H-1B कार्यक्रम को लेकर भी कई बदलाव प्रस्तावित या चर्चा में हैं. इनमें नए H-1B कर्मचारियों पर बड़ी फीस और नौकरी जाने के बाद नया नियोक्ता तलाशने के लिए मिलने वाले समय में बदलाव जैसे कदम शामिल हैं. इन प्रस्तावों का असर अमेरिका में काम कर रहे विदेशी प्रोफेशनल्स और उनके परिवारों पर पड़ सकता है.

अभी नियम नहीं बदला है

H-4 EAD को लेकर फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वर्क परमिट तुरंत खत्म नहीं हुआ है. सरकार ने केवल इसे बदलने की योजना रेगुलेटरी एजेंडे में शामिल की है. जब तक प्रस्तावित नियम की पूरी प्रक्रिया पूरी होकर अंतिम नियम लागू नहीं होता, तब तक पात्र H-4 EAD धारक मौजूदा नियमों के अनुसार अमेरिका में काम कर सकते हैं.

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About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 01 Sep 2026 10:17 AM (IST)
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