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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वचाकू लिए US के टाइम्स स्क्वायर पहुंची महिला, दो पर किया हमला, पुलिस ने किया शूट

चाकू लिए US के टाइम्स स्क्वायर पहुंची महिला, दो पर किया हमला, पुलिस ने किया शूट

टाइम्स स्क्वायर पर चाकूबाजी करने वाली महिला को पुलिस ने गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई. दावा किया जा रहा है कि उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी.

Written By : रत्नाकर पाण्डेय |  Updated at : 01 Sep 2026 08:13 AM (IST)
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अमेरिका के न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर से हैरान करने वाला मामला सामने आया है. एक महिला ने दो लोगों पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे दोनों बुरी तरह घायल हो गए. मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. पुलिस ने महिला को काफी देर तक समझाने की कोशिश की, लेकिन जब महिला पुलिस पर भी हमला करने को दौड़ी तो उसे गोली मार दी गई. गोली लगने से हमलावर महिला की मौत हो गई.

पुलिस सूत्रों ने बताया कि हमला करने वाली महिला मानसिक रूप से ठीक नहीं लग रही थी, वह काफी परेशान थी. महिला हाथ में चाकू लिए टाइम्स स्क्वायर पर खड़े लोगों को धमका रही थी. इसके बाद उसने दो लोगों को घायल कर दिया, जिसमें एक महिला और एक पुरुष शामिल है. पुलिस ने महिला से काफी बहस की, लेकिन वह समझने को तैयार नहीं थी. उसने अंत में चाकू लेकर पुलिस पर हमले की कोशिश की, तभी गोली मार दी गई. गोली लगने के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई.

 

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About the author रत्नाकर पाण्डेय

रत्नाकर पाण्डेय एक डायनामिक मीडिया प्रोफेशनल हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है. वे खबरों को साफ, सटीक और असरदार तरीके से पेश करने में माहिर हैं. नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों के साथ-साथ उन्हें स्पोर्ट्स की गहरी समझ है. वे खेल से जुड़ी खबरें और एनालिसिस को आसान और दिलचस्प भाषा में लिखते हैं, जिससे पाठक सीधे जुड़ाव महसूस करते हैं.

मीडिया के अलावा रत्नाकर पाण्डेय एक सिंगर और म्यूजिक कंपोज़र भी हैं. शब्दों और संगीत दोनों पर उनकी अच्छी पकड़ है, जो उनकी सोच और क्रिएटिविटी को अलग पहचान देती है. यही वजह है कि उनकी लेखनी में जानकारी के साथ-साथ एक खास फ्लो और फील भी नजर आता है.
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Published at : 01 Sep 2026 07:58 AM (IST)
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