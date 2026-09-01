चाकू लिए US के टाइम्स स्क्वायर पहुंची महिला, दो पर किया हमला, पुलिस ने किया शूट

अमेरिका के न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर से हैरान करने वाला मामला सामने आया है. एक महिला ने दो लोगों पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे दोनों बुरी तरह घायल हो गए. मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. पुलिस ने महिला को काफी देर तक समझाने की कोशिश की, लेकिन जब महिला पुलिस पर भी हमला करने को दौड़ी तो उसे गोली मार दी गई. गोली लगने से हमलावर महिला की मौत हो गई.

पुलिस सूत्रों ने बताया कि हमला करने वाली महिला मानसिक रूप से ठीक नहीं लग रही थी, वह काफी परेशान थी. महिला हाथ में चाकू लिए टाइम्स स्क्वायर पर खड़े लोगों को धमका रही थी. इसके बाद उसने दो लोगों को घायल कर दिया, जिसमें एक महिला और एक पुरुष शामिल है. पुलिस ने महिला से काफी बहस की, लेकिन वह समझने को तैयार नहीं थी. उसने अंत में चाकू लेकर पुलिस पर हमले की कोशिश की, तभी गोली मार दी गई. गोली लगने के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई.

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