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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'जुबान पर मत लाना मेरी पत्नी का नाम...', क्यों आगबबूला हुए अमेरिका के उपराष्ट्रपति वेंस

'जुबान पर मत लाना मेरी पत्नी का नाम...', क्यों आगबबूला हुए अमेरिका के उपराष्ट्रपति वेंस

अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और सीनेट उम्मीदवार अब्दुल अल-सईद की सोशल मीडिया पर बहस चल रही है. जेडी वेंस ने सोमवार को पत्नी का नाम लेने को लेकर चेतावनी दी है.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 01 Sep 2026 08:03 AM (IST)
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अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने मिशिगन से डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनेट उम्मीदवार अब्दुल अल-सईद को सख्त चेतावनी दी है. वेंस ने सोमवार को एक चुनावी रैली के दौरान कहा, "मेरी पत्नी का नाम अपनी जुबान पर लाने की हिम्मत मत करना". उन्होंने अपनी पत्नी उषा वेंस का जिक्र करने पर अल-सईद को बहुत दुष्ट इंसान बताया. 

मिशिगन की सीनेट सीट का मुकाबला
यह विवाद मिशिगन राज्य की सीनेट सीट के लिए चल रहे कड़े मुकाबले के बीच हुआ है. यहां मुकाबला डेमोक्रेटिक उम्मीदवार अब्दुल अल-सईद और रिपब्लिकन उम्मीदवार माइक रोजर्स के बीच है. हाल के एक सर्वे में अल-सईद अपने विरोधी से 4 पॉइंट आगे चल रहे हैं. अमरीकी सीनेट पर किस पार्टी का कब्जा होगा, यह तय करने के लिए यह चुनाव बहुत अहम माना जा रहा है. 

विवाद की शुरुआत कैसे हुई?
पूरा मामला जेडी वेंस के अपने दादाजी (जिन्हें वे 'पापॉ' कहते हैं) पर दिए गए एक बयान से शुरू हुआ. वेंस ने एक रैली में कहा कि अल-सईद जैसे नेता शरिया कानून का समर्थन करते हैं. वेंस ने कहा कि अगर वे समय में पीछे जा पाते, तो अपने दादाजी को बताते कि डेमोक्रेटिक पार्टी अब पहले जैसी नहीं रही. इस पर अल-सईद ने सोशल मीडिया पर चुटकी लेते हुए लिखा कि "क्या जेडी वेंस समय में पीछे जाकर अपने दादाजी से अपनी भारतीय मूल की पत्नी उषा को मिलाएंगे या नहीं?" इस बात पर गुस्सा होकर वेंस ने कहा कि अल-सईद की दूसरों के परिवार पर बोलने की बुरी आदत है और उषा उनके मानकों से बहुत बेहतर इंसान हैं.


जुबान पर मत लाना मेरी पत्नी का नाम...', क्यों आगबबूला हुए अमेरिका के उपराष्ट्रपति वेंस

वेंस ने अल-सईद को 'दुष्ट' क्यों कहा?
रैली में वेंस ने आरोप लगाया कि अल-सईद देश के सभी नागरिकों के बारे में सोचने के बजाय सिर्फ अपने धर्म और समुदाय के लोगों का पक्ष लेते हैं. उन्होंने कहा कि अल-सईद के मन में दूसरों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है. इसके अलावा इस साल मार्च में एक यहूदी प्रार्थना स्थल (सिनगॉग) पर हमला हुआ था. इस पर अल-सईद ने बयान दिया था कि "हिंसा से हिंसा बढ़ती है," जिसकी रिपब्लिकन नेताओं ने आलोचना की थी. 

ये भी पढ़ें: कॉलेजियम का बड़ा फैसला: राजस्थान, MP और J&K को मिलेंगे नए चीफ जस्टिस!

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
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Published at : 01 Sep 2026 07:58 AM (IST)
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