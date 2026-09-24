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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वतुर्किए में भूकंप से हड़कंप! 5.4 तीव्रता के झटके हुए महसूस

तुर्किए में भूकंप से हड़कंप! 5.4 तीव्रता के झटके हुए महसूस

तुर्किए के शानलिउर्फा में 5.4 तीव्रता का भूकंप आया, जिसके झटके दियारबाकिर, अदियामान, मालट्या और गाजियांटेप समेत कई इलाकों में महसूस हुए. फिलहाल बड़े नुकसान या जनहानि की जानकारी नहीं है.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 24 Sep 2026 02:52 PM (IST)
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तुर्किए में गुरुवार (24 सितंबर 2026)मको भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए. भूकंप का केंद्र दक्षिण-पूर्वी तुर्किए के शानलिउर्फा प्रांत के कराकॉप्रू इलाके में था. तुर्किए की आपदा एवं आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी AFAD के मुताबिक भूकंप की तीव्रता 5.4 थी. भूकंप सुबह करीब 10:40 बजे आया और इसकी गहराई 7.39 किलोमीटर दर्ज की गई.

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About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 24 Sep 2026 02:45 PM (IST)
Tags :
Turkey Breaking News Abp News EARTHQUAKE
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