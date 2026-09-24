एक्सप्लोरर
तुर्किए में भूकंप से हड़कंप! 5.4 तीव्रता के झटके हुए महसूस
तुर्किए के शानलिउर्फा में 5.4 तीव्रता का भूकंप आया, जिसके झटके दियारबाकिर, अदियामान, मालट्या और गाजियांटेप समेत कई इलाकों में महसूस हुए. फिलहाल बड़े नुकसान या जनहानि की जानकारी नहीं है.
तुर्किए में गुरुवार (24 सितंबर 2026)मको भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए. भूकंप का केंद्र दक्षिण-पूर्वी तुर्किए के शानलिउर्फा प्रांत के कराकॉप्रू इलाके में था. तुर्किए की आपदा एवं आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी AFAD के मुताबिक भूकंप की तीव्रता 5.4 थी. भूकंप सुबह करीब 10:40 बजे आया और इसकी गहराई 7.39 किलोमीटर दर्ज की गई.
ब्रेकिंग खबर है अपडेट की जा रही है...
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
लड़ाकू विमान F-35 के पार्ट्स हांगकांग कैसे पहुंचे? चीन के कब्जे की रिपोर्ट से हड़कंप
विश्व
ईरान की टॉप लीडरशिप में दो फाड़, किस वजह से पड़ी दरार, खुल गया राज
विश्व
नेपाल में टला बड़ा विमान हादसा, 16 लोग थे सवार, रनवे पर निकला पहिया
विश्व
B-1 बॉम्बर से सलामी, प्रोटोकॉल तोड़ खुद रिसीव किया, शी से ट्रंप आखिर चाहते क्या हैं?
Advertisement
Advertisement