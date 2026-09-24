ईरान की टॉप लीडरशिप में दो फाड़, किस वजह से पड़ी दरार, खुल गया राज

मिडिल ईस्ट में जारी अमेरिका-ईरान युद्ध के बीच में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची अमेरिकी अधिकारियों के साथ बातचीत को लेकर अपने ही देश में सवालों के घेरे में आ गए हैं. ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति समिति के सदस्य अली खेज़्रियन ने बताया कि सांसदों ने अरागची के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव दर्ज कराया है.

खेज़्रियन के अनुसार, सांसदों का आरोप है कि अरागची को अमेरिकी अधिकारियों के साथ सीधे बातचीत करने की अनुमति नहीं थी. उनका कहना है कि यह संपर्क ईरान की तय नीति और संबंधित अधिकारियों की मंजूरी के दायरे से बाहर हुआ. इस घटना के बाद से ईरान की टॉप लीडरशिप दो हिस्सों में बंटती हुई नजर आ रही है और मतभेद उजागर होते हुए दिखाई दे रहे हैं.

अमेरिका के साथ बातचीत पर उठे सवाल

यह मामला न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान अरागची और अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ के बीच हुई बातचीत के बाद सामने आया है. रिपोर्टों के अनुसार, दोनों पक्षों के बीच कतर की मध्यस्थता में बातचीत हुई थी. अमेरिकी पक्ष ने इसे सकारात्मक बताया, जबकि ईरान की ओर से कहा गया कि बातचीत में उसकी पहले से तय शर्तों और मैसेज को सामने रखा गया. ईरानी संसद के सदस्य अली खेज़्रियन ने कहा कि सांसद इस मामले को आगे बढ़ा रहे हैं. उनके मुताबिक, अरागची को अपनी विदेश यात्रा से लौटने के बाद संसद के सामने पेश होकर यह बताना होगा कि अमेरिकी पक्ष के साथ बातचीत किस आधार पर और किस अधिकार के तहत की गई.

अरागची से मांगा जाएगा जवाब

ईरान में इस बातचीत को लेकर केवल संसद के कुछ सदस्यों ने ही सवाल नहीं उठाए हैं. रिपोर्टों के अनुसार, ईरान के कुछ कट्टरपंथी राजनीतिक समूहों और मीडिया संस्थानों ने भी अरागची के अमेरिकी अधिकारियों से संपर्क पर सवाल उठाए हैं. विवाद का मुख्य मुद्दा यह है कि क्या अरागची को अमेरिकी अधिकारियों से इस तरह सीधे बातचीत करने की अनुमति मिली थी या नहीं. कुछ ईरानी रिपोर्टों में दावा किया गया है कि तय योजना के तहत ईरान के संदेश मध्यस्थों के जरिए अमेरिका तक पहुंचाए जाने थे.

अमेरिका-ईरान बातचीत के बीच बढ़ा विवाद

यह घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव के बावजूद कूटनीतिक संपर्क फिर शुरू हुए हैं. 22 सितंबर को न्यूयॉर्क में अरागची और अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ के बीच बातचीत हुई. इसमें डोनाल्ड ट्रंप के दामाद और सलाहकार जेरेड कुशनर भी शामिल थे. ईरान के विदेश मंत्रालय ने बाद में कहा कि कतर की मध्यस्थता के जरिए अमेरिका के साथ संदेशों का आदान-प्रदान हुआ और दोनों पक्षों ने अपनी स्थिति एक-दूसरे तक पहुंचाई.