लड़ाकू विमान F-35 के पार्ट्स हांगकांग कैसे पहुंचे? चीन के कब्जे की रिपोर्ट से हड़कंप

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के अमेरिका दौरे के बीच अमेरिकी लड़ाकू विमान एफ-35 से जुड़ा एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने उसकी सुरक्षा और सप्लाई चेन पर सवाल खड़े कर दिए हैं. ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका भेजे जा रहे एफ-35 स्टील्थ फाइटर जेट के कुछ अहम पार्ट्स मई में अचानक हांगकांग पहुंच गए. अब ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, इन पार्ट्स को चीनी सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया है और अभी तक वापस नहीं किया है.

मामले की जानकारी सामने आने के बाद ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका का रक्षा विभाग यह जांच कर रहा है कि आखिर एफ-35 के ये पार्ट्स अमेरिका पहुंचने के बजाय हांगकांग कैसे पहुंच गए. हांगकांग चीन का विशेष प्रशासनिक क्षेत्र है. रिपोर्ट के मुताबिक, इन सामान में कॉकपिट कैनोपी और हथियार रखने वाले हिस्से का दरवाजा शामिल था. दोनों पर रडार-रोधी सामग्री की कोटिंग थी, जो विमान की स्टील्थ क्षमता बढ़ाने में मदद करती है.

अमेरिका के लिए क्यों बढ़ी चिंता?

एफ-35 को अमेरिकी वायु शक्ति के सबसे अहम स्टील्थ लड़ाकू विमानों में गिना जाता है और इसकी क्षमता का बड़ा हिस्सा ऐसी तकनीक पर निर्भर करता है जिसे अमेरिका ने लंबे समय में विकसित किया है. आशंका यह है कि अगर चीन को इन पार्ट्स की तकनीकी जानकारी मिलती है तो वह अमेरिकी स्टील्थ तकनीक को समझने या उसका अध्ययन करने की कोशिश कर सकता है. इससे चीन के अपने स्टील्थ विमानों, जैसे जे-20 और जे-35, को विकसित करने या एफ-35 के खिलाफ संभावित जवाबी तकनीक तैयार करने में मदद मिल सकती है.

सैन्य विमानन विश्लेषक जे.जे. गर्टलर ने पॉलिटिको से कहा कि चीन लंबे समय से इलेक्ट्रॉनिक जासूसी समेत विभिन्न माध्यमों से एफ-35 से जुड़ी जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहा है. उनके मुताबिक, वास्तविक विमान के पार्ट्स मिलने से पहले से हासिल जानकारी को जांचने या और बेहतर तरीके से समझने का अवसर मिल सकता है.

आखिर हांगकांग कैसे पहुंचे एफ-35 के पार्ट्स?

ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना के पास 72 एफ-35ए लाइटनिंग-2 स्टील्थ लड़ाकू विमान हैं. मई के अंत में एक ऑस्ट्रेलियाई एफ-35 के कॉकपिट कैनोपी और हथियार बे के दरवाजे को जांच, मरम्मत या जरूरत पड़ने पर नष्ट करने के लिए अमेरिका भेजा जा रहा था. इसकी शिपिंग यूपीएस के जरिए की जा रही थी.

रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका जाते समय यह शिपमेंट दक्षिण कोरिया में रुका और इसके बाद अचानक हांगकांग पहुंच गया. यह स्पष्ट नहीं है कि दक्षिण कोरिया में यह शिपमेंट क्यों रुका और फिर इसे हांगकांग की ओर कैसे मोड़ दिया गया. यह भी अभी साफ नहीं है कि रूट में बदलाव गलती से हुआ या इसके पीछे कोई जानबूझकर की गई कार्रवाई थी.

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, बाद में चीनी सरकार ने इन पार्ट्स को अपने कब्जे में ले लिया और अब तक उन्हें वापस नहीं किया है. अमेरिकी अधिकारी इन पार्ट्स को वापस हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं और पूरे मामले की जांच की जा रही है.

पेंटागन ने माना- शिपमेंट से जुड़ी समस्या हुई

अमेरिकी रक्षा विभाग ने एफ-35 के खराब हो चुके पार्ट्स की एक शिपमेंट से जुड़ी समस्या की जानकारी होने की बात कही है. एफ-35 ज्वाइंट प्रोग्राम ऑफिस के अनुसार, इन पार्ट्स को वापस हासिल करने, घटना की जांच करने और भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न हो, इसके लिए सुरक्षा उपाय मजबूत करने पर काम किया जा रहा है.

ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्ल्स ने भी माना कि ये पार्ट्स हांगकांग पहुंच गए थे. हालांकि उन्होंने कहा कि उनकी जानकारी के मुताबिक ये ऐसे संवेदनशील उपकरण या पार्ट्स नहीं थे जिन्हें अत्यधिक संवेदनशील तकनीक की श्रेणी में रखा जाए. उन्होंने कहा कि मामले का प्रबंधन अमेरिका और एफ-35 के मुख्य ठेकेदार लॉकहीड मार्टिन की ओर से किया जा रहा है. लॉकहीड मार्टिन ने कहा है कि वह विमान के पार्ट्स की शिपिंग के लिए अमेरिकी नियमों का पालन करता है. कंपनी ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए किसी खास शिपमेंट की जानकारी देने से इनकार किया है.

एफ-35 के स्पेयर पार्ट्स की ट्रैकिंग भी सवालों में

इस घटना ने एफ-35 के स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई चेन और उनकी निगरानी पर भी सवाल खड़े किए हैं. एफ-35 कार्यक्रम में अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के बीच बड़ी संख्या में स्पेयर पार्ट्स का इस्तेमाल होता है और लॉकहीड मार्टिन पूरी सप्लाई चेन के प्रबंधन में अहम भूमिका निभाता है. रिपोर्टों के मुताबिक, पिछले वर्षों में एफ-35 के स्पेयर पार्ट्स के गुम होने के मामले भी सामने आए हैं. पॉलिटिको की एक 2023 की रिपोर्ट में पिछले पांच वर्षों में 10 लाख से ज्यादा एफ-35 स्पेयर पार्ट्स के गायब होने की बात कही गई थी. इन पार्ट्स का कुल मूल्य करोड़ों डॉलर बताया गया था.