ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वयूक्रेन ने मानी रूस की ये शर्त! 5 साल से चल रहे वॉर खत्म करने का जल्द हो सकता है ऐलान

यूक्रेन ने मानी रूस की ये शर्त! 5 साल से चल रहे वॉर खत्म करने का जल्द हो सकता है ऐलान

रूस-यूक्रेन युद्ध खत्म होने का काउंट-डाउन शुरु हो गया है. आबूधाबी बैठक के जंग खत्म होने की खबर किसी भी दिन आने की संभावना जताई जा रही है. ट्रंप और पुतिन ने हाथ मिलाकर जेलेंस्की को निपटाने का बनाया है ग्रैंड प्लान.

Written By : नीरज राजपूत |  Updated at : 12 Nov 2026 05:19 PM (IST)
Preferred Sources

यूएई की राजधानी अबू धाबी में दो दिवसीय समिट खत्म हो चुकी है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खास दूतों ने 10-11 नवम्बर को पुतिन और ज़ेलेंस्की के प्रतिनिधियों से बंद कमरे में रूस-यूक्रेन जंग खत्म करने को लेकर खास चर्चा की. समिट खत्म होने के बाद ऐसा नहीं लगा कि रूस और यूक्रेन के बीच कोई रास्ता निकलता दिखाई पड़ रहा है. दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने अपनी अपनी शर्तें या कहें कि प्रपोजल जरूर ट्रंप के दूत, स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर को सौंप दिए हैं. अब इन प्रस्तावों को लेकर कुशनर और विटकॉफ पुतिन और जेलेंस्की से मिलने के निकल चुके हैं. 

पुतिन से मॉस्को में मुलाकात होगी और जेलेंस्की से आयरलैंड की राजधानी डबलिन में. पुतिन की तरफ से जो प्रस्ताव रखा गया है, उसमें साफ है कि पिछले 4-5 साल में रूस ने जितना भी इलाका यूक्रेन का कब्जा किया है, उसे किसी कीमत पर खाली नहीं किया जाएगा. 

रिलेटेड स्टोरी >>

विश्व
भारत को बदनाम करने वाले चीनी व्लॉगर्स पर एक्शन, बांग्लादेश छोड़ने का फरमान
भारत को बदनाम करने वाले चीनी व्लॉगर्स पर एक्शन, बांग्लादेश छोड़ने का फरमान
विश्व
अमेरिकी दूत विटकॉफ और जेरेड कुशनर पहुंचे रूस, पुतिन से करेंगे मुलाकात
अमेरिकी दूत विटकॉफ और जेरेड कुशनर पहुंचे रूस, पुतिन से करेंगे मुलाकात
विश्व
इंडोनेशिया के उपराष्ट्रपति ने दिया इस्तीफा, शैक्षणिक योग्यता पर उठ रहे थे सवाल
इंडोनेशिया के उपराष्ट्रपति ने दिया इस्तीफा, शैक्षणिक योग्यता पर उठ रहे थे सवाल
विश्व
ईरान से जंग रोकने में मेन रोल निभाएंगे जेडी वेंस, जानें कहां होगी ईरानी सुरक्षा अधिकारी से मीटिंग
ईरान से जंग रोकने में मेन रोल निभाएंगे जेडी वेंस, जानें कहां होगी ईरानी सुरक्षा अधिकारी से मीटिंग

रूस ने कब्जाए यूक्रेन के तीन प्रांत

फरवरी 2022 से रूस ने यूक्रेन के लुहांस्क प्रांत का लगभग 99 प्रतिशत, दोनेत्स्क का करीब 80 प्रतिशत,  जपोरिजिया का करीब 75 प्रतिशत और खेरसोन का 70 प्रतिशत हिस्सा कब्जे में कर लिया है. 2024 में जब रुस में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुए थे, तब दोनेत्स्क और लुहांस्क में भी रशिया ने वोटिंग कराई थी. इसके अलावा 2014 से यूक्रेन का एक पूरा क्रीमिया प्रायद्वीप पर भी रूस का कब्जा है. यहां पर पुतिन की सल्तनत कायम है. रूसी सेना ने हथियारों के दम पर एक-एक इंच आगे बढ़कर यूक्रेन से इन इलाकों को जीत लिया है. 

इस जंग में हालांकि, रूसी सेना को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा है लेकिन पुतिन की जीत की भूख अभी खत्म नहीं हुई है. पुतिन की कोशिश है कि इन इलाकों को पूरी तरह अपने कब्जे में कर, एक बार फिर से रशियन फेडरेशन का हिस्सा बना लिया जाए. जेलेंस्की और यूरोप के सामरिक जानकारों को इस बात का अंदेशा है कि पुतिन का विजयी-रथ यूक्रेन तक नहीं रुकेगा और यूक्रेन के बाद पौलेंड और दूसरे सीमावर्ती यूरोपीय देश निशाना बन सकते हैं.

डोनबास क्षेत्र पर अड़े दोनों देश

दरअसल, इसी दोनेत्स्क, लुहांस्क और मारियूपोल जैसे इलाके को, जिसे यूक्रेन में डोनबास के नाम से जाना जाता है, इसी पर पेंच फंसा हुआ है. यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने युद्ध-विराम के लिए इस डोनबास इलाके को लेकर जिद लगा रखी है कि रूस को इस पूरे प्रांत से अपनी सेना को हटाकर यूक्रेन को वापस करना होगा. जेलेंस्की को ऐसा लगता है कि इस जंग के दौरान, रूस को ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है, उसके सैनिक ज्यादा हताहत हुए हैं-जैसा यूक्रेन की आर्मी डेली घोषणा करती है. हालांकि, अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देश भी इस बात को मानते हैं कि रूस को हुए नुकसान को लेकर यूक्रेन का रक्षा मंत्रालय बढ़ा-चढ़ाकर आंकड़े पेश करता है. 

हाल के महीनों में देखा गया कि यूक्रेन ने रूस की राजधानी मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर साइबेरिया तक कई बड़ी ऑयल रिफाइनरियों और तेल डिपो पर ड्रोन अटैक कर रुस के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा नुकसान पहुंचाया है. बस इसी को लेकर जेलेंस्की का घमंड सातवें आसमान पर है और युद्धविराम को लेकर कोई पॉजिटिव खबर सामने नहीं आ रही है. जेलेंस्की के इस रवैया को लेकर ट्रंप भी आग-बबूला हैं. ट्रंप ने इशारा दे दिया है कि यूक्रेन में अब एक नए राष्ट्रपति की दरकार है. एक ऐसा राष्ट्रपति, जो रूस के साथ चल रहे युद्ध को खत्म कर सके. 

युद्ध में यूक्रेन के 10 गुना ज्यादा सैनिक मारे गए

ट्रंप को ये भी जानकारी है कि जंग के दौरान मारे गए सैनिकों की संख्या यूक्रेन की ज्यादा है. पिछले चार-पांच सालों में दोनों देशों के बीच सैनिकों के शवों के अदला-बदली के आंकड़ों को देखें तो पता चलता है कि ये अनुपात 1 Ratio 10 का है. यानी रूस का अगर एक सैनिक मारा गया तो यूक्रेन के 10 सैनिक मारे गए हैं, यानी 10 गुना ज्यादा. अबू धाबी में जो समिट हुई है, उसमें एक बार फिर एक दूसरे के युद्धबंदियों--POWs की swapping पर भी विस्तार से चर्चा हुई है. ऐसे में मान सकते हैं कि जल्द POWs की अदला-बदली हो सकती है. 

अब तक 3000 युद्धबंदियों की अदला-बदली 

पिछले एक-डेढ़ साल की बात करें तो दोनों देशों के करीब 3000 युद्धबंदियों की अदला-बदली अब तक हो चुकी है. जंग के मैदान से आने वाली रिपोर्ट्स की मानें तो यूक्रेन को अनुमान है कि उसके करीब 7000 सैनिक, रूस ने बंदी बना रखे हैं. रूस का मानना है कि यूक्रेन के कब्जे में करीब 3000 सैनिक हैं. जबकि रेड क्रॉस की रिपोर्ट्स की मानें तो उसे पिछले पांच सालों में करीब 02 लाख सैनिकों के गायब होने की रिपोर्ट्स मिली हैं. ये वे सैनिक है जो या तो मारे गए या फिर एक दूसरे की सेना के कब्जे में हैं. 

यूक्रेन को NATO में शामिल ना करने की शर्त

पुतिन ने युद्ध खत्म करने के लिए एक और बड़ी शर्त रखी है. वो है यूक्रेन को NATO में शामिल ना करने की शर्त. जेलेंस्की ने इस शर्त को लगभग मान लिया है. अमेरिका और यूरोप के बड़े देश भी शर्त के लिए तैयार हैं कि यूक्रेन को बजाए NATO के यूरोपीय संघ--EU में शामिल करना बेहतर है.  जैसा हम जानते हैं कि NATO एक मिलिट्री संगठन है जबकि EU, एक आर्थिक सहयोग संगठन ज्यादा है. यहां ये बताना जरूरी है कि जब अमेरिका, रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधियों की अबू धाबी में मीटिंग चल रही थी, तब यूरोपीय देशों का डेलीगेशन भी वहां मौजूद था. लेकिन यूरोपीय देशों को मीटिंग का हिस्सा नहीं बनाया गया और डेलीगेशन अपने होटल के रूम में बैठा रह गया. 

यूरोपीय देशों ने दिया यूक्रेन का साथ

दरअसल, पुतिन को इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी जैसे देश कतई नहीं भाते हैं. पुतिन को इस बात से इन यूरोपीय देशों से खुन्नस है कि इन देशों के हथियारों और फंडिंग के जरिए ही जेलेंस्की ने जंग को 05 साल से खींच रखा है. अन्यथा, युद्ध का परिणाम बहुत जल्द रुस के फेवर में हो सकता था. यानी इन यूरोपीय देशों ने यूक्रेन का कंधा इस्तेमाल कर रूस पर निशाना लगाया है ताकि रुस को एक आर्थिक और मिलिट्री सुपरपावर बनने से रोका जा सके.

ट्रंप ने जेलेंस्की और इन यूरोपीय देशों की अक्ल ठिकाने लगाने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है. प्लान के पहले मसौदे में यूक्रेन जंग को जल्द से जल्द रोकना है. अगर जंग जल्दी खत्म नहीं हुई तो जेलेंस्की का जाना तय है. क्योंकि अब जेलेंस्की के करीबी सिपहसालार भी यूक्रेनी राष्ट्रपति से इतर अपनी राय रखने लगे हैं. ऐसे में अब सभी की निगाहें चीन के शेनजेन में लगी होंगी जहां ट्रंप की मुलाकात, पुतिन और शी जिनपिंग से होनी जा रही है. मौका होगा APEC समिट का.

और पढ़ें

About the author नीरज राजपूत

नीरज राजपूत देश के जाने-माने डिफेंस-जर्नलिस्ट और वॉर-लेखक हैं. पत्रकारिता में करीब ढाई दशक का अनुभव रखते हैं और प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक व डिजिटल मीडिया तीनों में गहरी पकड़ है.

वर्तमान में वे ABP नेटवर्क से जुड़े हैं, जहाँ युद्ध, रक्षा, नेशनल सिक्योरिटी और जियो-पॉलिटिक्स से संबंधित विषयों को कवर करते हैं. ABP लाइव पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम ‘गेम-चेंजर’ के प्रस्तुतकर्ता भी हैं.

रूस-यूक्रेन युद्ध पर उन्होंने पहली हिंदी पुस्तक "ऑपरेशन Z लाइव" लिखी, जो बेस्टसेलर सूची में भी शामिल हुई और पाठकों द्वारा खूब सराही गई.

रिपोर्टिंग का दायरा
- दुनिया के सबसे ऊंचे युद्धक्षेत्र सियाचिन से लेकर आतंकवाद प्रभावित जम्मू-कश्मीर और चीन सीमा पर तिब्बत के पठार तक
- पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर-स्ट्राइक से लेकर पनडुब्बी के जरिए समुद्र के भीतर तक
- ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उनके एक्सक्लूसिव खुलासे और सटीक विश्लेषणों की व्यापक सराहना हुई
- यूक्रेन-रूस युद्ध क्षेत्र में मारियुपोल, डोनेत्स्क और लुहांस्क जैसे एक्टिव वॉर-जोन से रिपोर्टिंग. इसी अनुभव पर आधारित उनकी पुस्तक प्रभात प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की गई
- दुनिया की सबसे संवेदनशील सीमाओं में से एक उत्तर-दक्षिण कोरिया की DMZ
- ⁠अमेरिका के सबसे बड़े सैन्य अड्डों में से एक JBLM, और शीत युद्ध के दौरान "गैर-मौजूद" माने जाने वाले रूसी सैन्य अड्डों से भी ग्राउंड रिपोर्टिंग. 
- ⁠वे उन चुनिंदा रक्षा जुड़े पत्रकारों में शामिल हैं जिन्होंने भारत के पहले स्वदेशी अटैक हेलिकॉप्टर LCH-प्रचंड के कॉकपिट में उड़ान भरी है. इसके अलावा फ्रांस में राफेल लड़ाकू विमान निर्माण सुविधा से भी उन्होंने विशेष रिपोर्टिंग की.

भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित 'Defence Correspondent Course' के Alumni हैं.

पूर्व कार्य अनुभव
- STAR NEWS में लगभग 6 वर्षों तक चीफ रिपोर्टर (क्राइम) के तौर पर कार्य किया और लोकप्रिय क्राइम शो 'सनसनी' से जुड़े रहे
- पत्रकारिता की शुरुआत अंग्रेजी दैनिक नेशनल हेराल्ड से की
- इसके बाद B.A.G. Films के साथ जुड़कर STAR NEWS के लिए क्राइम शो बनाए
- SAHARA TV में भी लगभग 2 वर्षों तक कार्यरत रहे

रक्षा और सुरक्षा के मामलों पर उनकी पकड़, ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग और गहन विश्लेषण उन्हें देश के सबसे भरोसेमंद डिफेंस जर्नलिस्ट्स में स्थापित करती है.
Read More
Published at : 12 Nov 2026 05:19 PM (IST)
Tags :
USA  RUSSIA UKRAINE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
भारत को बदनाम करने वाले चीनी व्लॉगर्स पर एक्शन, बांग्लादेश छोड़ने का फरमान
भारत को बदनाम करने वाले चीनी व्लॉगर्स पर एक्शन, बांग्लादेश छोड़ने का फरमान
विश्व
अमेरिकी दूत विटकॉफ और जेरेड कुशनर पहुंचे रूस, पुतिन से करेंगे मुलाकात
अमेरिकी दूत विटकॉफ और जेरेड कुशनर पहुंचे रूस, पुतिन से करेंगे मुलाकात
विश्व
इंडोनेशिया के उपराष्ट्रपति ने दिया इस्तीफा, शैक्षणिक योग्यता पर उठ रहे थे सवाल
इंडोनेशिया के उपराष्ट्रपति ने दिया इस्तीफा, शैक्षणिक योग्यता पर उठ रहे थे सवाल
विश्व
ईरान से जंग रोकने में मेन रोल निभाएंगे जेडी वेंस, जानें कहां होगी ईरानी सुरक्षा अधिकारी से मीटिंग
ईरान से जंग रोकने में मेन रोल निभाएंगे जेडी वेंस, जानें कहां होगी ईरानी सुरक्षा अधिकारी से मीटिंग
Advertisement

वीडियोज

Yeh Fitoor Tera: Jeet के प्यार में अड़ी Saumya, पिता के सामने रखा बड़ा धर्मसंकट!
Bollywood News: Shah Rukh Khan के घर में नहीं चलती उनकी मर्जी! Gauri के आगे SRK की बोलती बंद! (12.11.26)
Sansani: बेकाबू ट्रेन में गूंजती रही लोको पायलट की चीख, फिर हुआ जोरदार धमाका!
Yeh Fitoor Tera: 😮Jeet को लेकर पिता और Saumya के बीच छिड़ी बहस, Saumya ने Jeet को बताया बेस्ट #sbs
Bollywood News: लंबे इंतजार के बाद सामने आया सलमान खान और चित्रांगदा सिंह की 'मातृभूमि' का ट्रेलर (11.11.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भारत को बदनाम करने वाले चीनी व्लॉगर्स पर एक्शन, बांग्लादेश छोड़ने का फरमान
भारत को बदनाम करने वाले चीनी व्लॉगर्स पर एक्शन, बांग्लादेश छोड़ने का फरमान
महाराष्ट्र
NCP के 30 विधायक छोड़ेंगे पार्टी? संजय राउत के दावे पर सुनील तटकरे का जवाब
NCP के 30 विधायक छोड़ेंगे पार्टी? संजय राउत के दावे पर सुनील तटकरे का जवाब
इंडिया
अखिलेश यादव के राम मंदिर जाने पर ओवैसी ने पढ़ा शेर- '...नकाब आहिस्ता-आहिस्ता'
अखिलेश यादव के राम मंदिर जाने पर ओवैसी ने पढ़ा शेर- '...नकाब आहिस्ता-आहिस्ता'
ओटीटी
रजनीकांत की ब्लॉकबस्टर 'जेलर 2' अब OTT पर हुई रिलीज, जानें- कहां देखें ये फिल्म
रजनीकांत की ब्लॉकबस्टर 'जेलर 2' अब OTT पर हुई रिलीज, जानें- कहां देखें ये फिल्म
क्रिकेट
W, W, W, W, W... लगातार 5 विकेट का इनाम, भारत के खिलाफ न्यूजीलैंड टीम में एंट्री
W, W, W, W, W... लगातार 5 विकेट का इनाम, भारत के खिलाफ न्यूजीलैंड टीम में एंट्री
इंडिया
यूपी SIR पर सीएम योगी के दावों पर असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान, 'चुनाव आयोग बताए'
यूपी SIR पर सीएम योगी के दावों पर असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान, 'चुनाव आयोग बताए'
शिक्षा
IBPS Recruitment 2026: IBPS में ग्रेड बी और डी पदों पर आवेदन का आखिरी मौका, जानें कैसे करें अप्लाई?
IBPS में ग्रेड बी और डी पदों पर आवेदन का आखिरी मौका, जानें कैसे करें अप्लाई?
यूटिलिटी
रेलवे का बड़ा ऐलान, छठ के लिए 2044 फेरे लगाएंगी 214 स्पेशल ट्रेनें
रेलवे का बड़ा ऐलान, छठ के लिए 2044 फेरे लगाएंगी 214 स्पेशल ट्रेनें
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget